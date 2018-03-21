17 кг "Слез Аллаха". Жидко-героиновую ОПГ разгромили в Киргизии, - "ВБ"

08:24 21.03.2018 Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики (СБНОН) успешно проведена специальная операция, направленная на пресечение устойчивого канала поставки наркотических средств и преступной деятельности транснациональной наркогруппировки, состоящей из граждан Исламской Республики Афганистан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Канады. Об этом сообщили в пресс–службе правоохранительного ведомства.

Данная группировка наладила трафик жидкого героина афганского производства под названием "Слезы Аллаха". Смертоносную жидкость перевозили большегрузным автотранспортом по маршруту Афганистан - Таджикистан - Кыргызстан под видом натурального сока. Далее героин расфасовывался в пластиковые тюбики на которых было написано, что это натуральный мед, произведенный в Кыргызстане, и самолетом доставлялся в Торонто (Канада).

В ходе оперативно–розыскных мероприятий в столице наркоборцы задержали граждан Афганистана и КР. При осмотре квартиры было обнаружено и изъято восемь двухлитровых пластиковых бутылок из–под натурального сока Juicy, в которых находилась густая жидкость темно–коричневого цвета со специфическим запахом уксусного ангидрида.

Кроме того, в квартире нашли пустые пластиковые тюбики коричневого цвета с надписью "Кыргызстан балы", с рисунками в виде пчел и ромашек, а также и специальный электрический утюг для склеивания "тары". Вес изъятых "слез" с упаковкой составил 17 килограммов 695 граммов.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района столицы было возбуждено уголовное дело по статье 247 "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" УК КР.



•справочно

Наркотическая жидкость "Слезы Аллаха" была изобретена афганскими наркопроизводителями несколько лет назад для облегчения контрабанды героина и маскировки его под различные виды технических или продовольственных товаров. Первая его партия была изъята в Афганистане в 2008 году.



Виктория КУРЕНЕВА

21 марта 2018 года. №33 (11365) Источник - Вечерний Бишкек

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