Ядовитый Солсбери. Скрипаль был не первым..., - А.Соколов

08:13 21.03.2018 В британском городе, где отравили Скрипаля, погибли уже 11 человек



Ядовитый Солсбери



Оказывается, покушение на Скрипаля в Солсбери – вовсе не единственный случай таинственных нападений и загадочных смертей в этом британском городе. Именно там ранее погиб при невыясненных обстоятельствах другой, и куда более высокопоставленный перебежчик из России, бывший директор ленинградского Института особо чистых биопрепаратов, имевший чин генерал-майора и причастный к секретным разработкам Владимир Пасечник. Там же по не менее загадочным причинам умерли еще одиннадцать (!) британских ученых и специалистов, так или иначе связанных с разработкой бактериологического оружия.



Как и Скрипаль, Пасечник тоже жил в Солсбери. Почему? Отчего не в уютном Лондоне – привычном прибежище всех перебежчиков и предателей из России? Скорее всего, потому, что по соседству, на территории оборонного исследовательского парка "Портон-Даун", расположена лаборатория научно-технических оборонных исследований (DSTL). Образцы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь, отправили на анализ экспертам именно DSTL.



Сверхсекретный комплекс "Портон-Даун" в деревушке Портон был создан еще в годы Первой мировой. В "Портон-Дауне" работали физиологи, патологи и метеорологи из лучших британских университетов. Вначале они экспериментировали на животных. Но в 1917 году появилась специальная лаборатория для опытов на людях, поскольку воздействие химических веществ на органы и ткани человека не всегда можно предугадать по экспериментам на животных. За время существования комплекса более 20 тысяч человек стали участниками тысяч испытаний воздействия отравляющих газов, возбудителей чумы и сибирской язвы, а также наркотических средств. Именно там находится один из самых больших складов с запасами нервно-паралитических газов в Западной Европе. Именно в "Портон-Дауне" в середине 1950-х годов был протестирован газ VX. Он относится к тому же классу фосфорорганических боевых отравляющих веществ, что и "Новичок", объявленный причиной отравления Скрипаля.



Более того, этот газ был "прародителем" целого класса отравляющих веществ, к семейству которых относился и "Новичок". Газ VX впоследствии англичане передали США, и он был поставлен на вооружение. Кстати, именно им в прошлом году был отравлен в аэропорту брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нан.



Специалисты "Портон-Дауна", как писали европейские СМИ, не раз были замешаны в экспериментах, в том числе над мирным населением, проживающим в окрестностях. Подавляющее большинство добровольцев (а в 50 – 60-х годах их было около 16 тысяч) ничего не знали о "Портон-Дауне". Многие верили, что на них будут проверять вакцину от гриппа. Как рассказала испанская газета "Паис", 20-летний авиамеханик Рональд Мэддисон согласился на эксперимент, чтобы повидать невесту, которая жила вблизи Портона. Мэддисону и другим сказали, что будет изучаться воздействие химических веществ на одежду, и они могут испытать всего лишь "легкое недомогание", но беспокоится нечего. 6 мая 1953 года Мэддисон и еще пятеро добровольцев, надев противогазы, вошли в испытательную камеру. Они не знали, что подвергнутся воздействию 200 мг чистого зарина. Через 20 минут Мэддисон повалился на пол. Его отвезли в госпиталь комплекса, в тот же день он умер. "Путем манипуляций, в которых участвовали высшие эшелоны Министерства обороны, родственникам и друзьям Мэддисона внушили, что он умер от острой пневмонии, ход которой осложнился из-за эксперимента", – говорилось в статье "Паис".



С 1946 по 1976 год ученые из "Портон-Дауна" провели до 750 испытаний в открытом пространстве. Пять опытов было проведено в море, с применением возбудителей сибирской язвы или бубонной чумы. В 1964 году на учениях в окрестностях Портона 16 британских "коммандос" ВМС начали вести себя странно, повествует "Паис". "Одни выходили в открытое поле, подставляясь под огонь противника, другие кормили воображаемых птиц, некоторые бегали по холмам или забирались на деревья, играя в обезьян", – пишет журналист Мигель Анхель Криадо. В секретном рапорте был сделан вывод, что морпехи "стали неспособны выполнять какие-либо приказы". Ни командир, ни солдаты не подозревали, что перед этим получили дозу ЛСД. Таков был лишь один из тысяч экспериментов на людях, которые провели британские и американские военные при разработке химического и бактериологического оружия.



Вереница смертей



Официально Британия еще в 1989 году отказалась от разработок нервно-паралитического газа. Но в 1990-е и 2000-е годы близ Солсбери и в других местах произошла череда загадочных смертей ученых, имевших прямое отношение к оборонным разработкам.



В 2003 году при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник военно-исследовательской базы доктор Дэвид Келли. Его тело было найдено в лесу близ Портона. За два года до гибели Дэвида Келли в Калифорнии застрелился сотрудничавший с ним американский ученый Ларри Форд. Преемник доктора Келли Пол Норман разбился в 2004 году на частном самолете. Всего по разным причинам, как уже говорилось, погибли 11 сотрудников "Портон-Дауна".



Были и другие жертвы. Известный астробиолог Дэвид Уинн-Уильямс, сотрудник Британского антарктического общества, изучавший жизнедеятельность микробов в космосе, был сбит машиной во время утренней пробежки. На следующий день погиб Стивен Мостов, по прозвищу Доктор Грипп, за свои достижения в лечении этого заболевания. Его личный самолет разбился в Денвере. Эту трагическую зависимость проследили журналисты канадской газеты "Глоб энд Мэйл". "Скоропостижно" скончались еще два эксперта-микробиолога. Доктор Патрик Кили, эксперт по бешеным коровам, и доктор Роберт Шопе, эксперт, предупредивший об эпидемии бешеных коров в США, скончались в 2002 г. Количество экспертов-микробиологов, погибших и "внезапно" умерших, с 11 сентября 2001 года, составило уже 50 человек.



В их числе был и уже упомянутый генерал-майор Владимир Пасечник – ученый-микробиолог и сотрудник Минобороны. Пасечник бежал в Великобританию в 1989 году. Именно он сообщил Лондону о секретных разработках бактериологического оружия в СССР. Доктор Келли присутствовал при его допросах, собственно, он и рассказал британской разведке MI6 об исследованиях Пасечника, после чего тот и был завербован.



Пасечника так же, как и Скрипаля, британская разведка поселила в Солсбери. Интересное совпадение, не правда ли? Келли часто навещал Пасечника и брал его с собой в "Портон-Даун", куда категорически воспрещен вход всем, кто не подписал соответствующих документов о соблюдении секретности. 21 ноября 2001 года Владимир Пасечник был найден мертвым в собственном доме.



Официальная причина смерти – инсульт. Однако его сын Никита заявил, что на самом деле его отца могли убить. Но никакого скандала Великобритания тогда поднимать не стала, хотя Пасечник был куда более значимой фигурой, чем Скрипаль, и нетрудно догадаться, почему: Россия тогда еще покорно выполняла все указания Запада.



Ну а где же все-таки Скрипаль?



А вот скандал вокруг Скрипаля со вздорными обвинениями в адрес России раздут сегодня до вселенских масштабов. Но в этом гвалте и крике как-то забыли не только о других странных жертвах смертельного Солсбери, но и о самом "герое" скандала. А где же сейчас сам Скрипаль-то? Говорят, в больнице вместе с дочерью, будто бы в коме. Но вот корреспондент телеканала "Россия" побывал в этой больнице в Солсбери, где якобы находится вместе с дочерью бывший полковник ГРУ, и с удивлением обнаружил, что никакой охраны возле больницы и даже внутри ее нет. Странно… Почему? У скамейки в парке Солсбери, где их нашли, охрана до сих пор стоит, а у больницы – ее почему-то нет.



Кстати, во время такой же странной и загадочной истории в Лондоне с отравлением полонием Литвиненко тут же была выложена в СМИ его фотография на больничной койке. Чтобы всем показать: вот, мол, страдает, несчастный, умирает. А почему теперь в истории со Скрипалем ни одного такого фото отравленного предателя нет? Ни на скамейке в парке, ни на больничной койке. Так что вполне закономерен вопрос: а где вообще этот злополучный Скрипаль?



Подозрения усугубляет тот факт, что российские дипломаты, приехавшие в Солсбери, никак не могут увидеться с дочерью Скрипаля – гражданской РФ. Как заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко, нет нигде ни фото, ни информации о состоянии пострадавших граждан. "Живы ли они? Может быть, они здоровы? Никто не разговаривал с докторами", – заявил он.



Дипломат отметил, что в данном деле нет никакой прозрачности, и это вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что Великобритания, отказывая в консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль, нарушает международное право. "Их поведение [британских властей] вызывает множество вопросов", – заявил Яковенко в интервью телеканалу Russia Today.



Газ в чемодане?



Странно все это, не так ли? Удивили специалистов и фото экспертов, похожих на космонавтов, в специальных защитных костюмах, которые работают возле скамейки, на которой нашли Скрипаля с дочерью. Мол, смертельно опасно! Смотрите, что эти негодяи-русские натворили! Атака нервно-паралитическим газом в центре мирного британского города! Ужас! Но тут же на фото, рядом с "космонавтами" в громоздких комбинезонах, преспокойно стоит себе британский полицейский – руки в боки, без маски и противогаза. Значит, не так уж и опасно? И защитные костюмы – это попросту маскарад для доверчивой публики?



Другая нелепость. Английская газета "Дейли Телеграф", ссылаясь на некие надежные источники, сообщила, что следствие якобы пришло к выводу, что нервнопаралитический газ был завезен дочерью Скрипаля в чемодане из России. Им была пропитана то ли одежда, то ли предметы косметики.



Но эксперты возражают, что в этом случае дочь Скрипаля тут же получила бы, едва открыв чемодан, смертельную дозу еще в гостинице, и до пиццерии, где они обедали с отцом, попросту бы никак не дошла. Газ этот действует мгновенно: две-три минуты и все!



А почему, если на месте происшествия, у скамейки, отравление получил полицейский, который подошел к Скрипалям, никто не пострадал в отеле и ресторане? Словом, и тут – густой туман!



Версия "Дейли Телеграф" о том, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля провезла из Москвы в Великобританию нервно-паралитическое вещество в чемодане, не выдерживает никакой критики. Об этом заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его словам, провезти газ невозможно даже чисто теоретически. "Если вы везете даже таблетки, даже если вы сможете их провезти через нашу таможню, в любой стране мира никто с неизвестными таблетками вас в страну не впустит", – отметил он. Поэтому говорить, что она спокойно провезла в багаже газ или другое вещество, является "несерьезным и нереальным", отметил Гончаров.



Есть еще и загадка, связанная с данными установленных в Солсбери камер наблюдения от 4 марта. СМИ распространяли два ролика. На одном из них в 15:47, как утверждалось, "запечатлены Сергей Скрипаль с Юлией в центре города". Женщина, идущая рука об руку со Скрипалем – блондинка в темном пальто, на плече у нее ярко-красная сумка. Эта же сумка позже была найдена рядом с Юлией на скамейке (есть соответствующие фото). Однако если судить по фото Юлии Скрипаль, в последнее время она была шатенкой, а вовсе не блондинкой.



Позже появилась вторая запись, сделанная в 16:08. На ней, утверждает британская пресса, тоже Сергей Скрипаль, который проходит мимо ресторана в Солсбери уже вместе с двумя женщинами. Впереди идет полноватая девушка как раз типажа Юлии со светлой сумкой, а рядом со Скрипалем – опять-таки блондинка в темном пальто, однако в руках у нее уже не красная, а белая или бежевая сумка (или пакет) и какой-то странный длинный предмет типа зонтика. Британские репортеры пока гадают, как объяснить эти странные нестыковки. То ли на роликах не Скрипаль, то ли Юлия моментально перекрасилась в блондинку, а во время второй съемки перевесила яркую сумку на другое плечо, то ли блондинка – вообще не Юлия...



Жертва американских интересов?



Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Сергей Скрипаль стал жертвой американских бизнес-интересов в Европе.



США вкладывают огромные деньги в строительство терминалов СПГ и намерены потеснить Россию с рынка. Но сделать это без громкого скандала, каким, без сомнения, является покушение на Сергея Скрипаля, было очень трудно.



"Вообще, за этой шумихой с отравлением российского перебежчика, – заявил Л. Ивашов, – стоит проблема американского сжиженного газа: американцы сделали ставку и развернули свое строительство более 20 терминалов СПГ, чтобы Европу обеспечивать собственным сжиженным газом – пусть он дороже российского, пусть он хуже качеством, но американцам нужно вытаскивать свою экономику, им нужны деньги. Так же, как деньги сегодня нужны – причем немалые – британцам, чтобы рассчитаться за Брексит, за выход из ЕС. А Россия своим газом заполнила Европу, поэтому сейчас нужно выдавить Россию – пусть даже ценой вот этих лживых провокаций. Пусть даже ценой вооруженного конфликта, это американская идея".



Генерал напомнил, что Россия последняя в списке, кто мог бы теоретически покушаться на Сергея Скрипаля: "Россия за этим случаем, безусловно, не стоит. Он нам совершенно не интересен – его обменяли, зачем он нам вообще нужен, особенно в канун выборов? ... Россия сейчас в такой ситуации – отвечать, безусловно, нужно, потому что там решение принято, и что бы мы ни делали, они будут консолидированную политику продолжать. Мы сегодня заинтересованы в наращивании газовой поставки в Европу. Наша экономика очень сильно сидит на поставках газа в Европу… Нужно какие-то меры принимать даже более жесткие, чем они по отношению к нам, возможно, это их отрезвит", – резюмировал Л. Ивашов.



Газ из Узбекистана или из США?



Разводят руками с недоумением и сами англичане.



Так, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей написал в своем блоге, что у Великобритании не только нет доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля, но и нет понимания, существовал ли боевой газ "Новичок" на самом деле.



Крейг Мюррей ссылается на собственные источники в своем расследовании. Он настаивает, что единственным, кто заявлял о существовании газа "Новичок", был перебежчик Вил Мирзаянов – химик, сбежавший из нашей страны в США. Он же и раскрыл формулу газа. Таким образом, изготовить его могли не только в военной лаборатории, но и "на скамейке в парке" – фактически технология была ясна даже коммерческим предприятиям, считает Мюррей.



Но, несмотря на ясность технологии, в распоряжении Лондона явно нет образца газа, который мог бы стать доказательством причастности России. Да и нет доводов, говорящих о том, что только российские химики делают "Новичок". Стоит понимать, что этот газ вообще изготавливали в Узбекистане, добавляет бывший посол. И от современной России это не так близко, как может показаться странам Запада.



В завершение Крейг Мюррей делает несколько выводов.

•Правительство Великобритании не имеет доказательств того, что отравление Скрипаля – дело рук России.

•В ОЗХО вообще не уверены в существовании газов типа "Новичок".

•Лондон отказывается предоставлять ОЗХО образец вещества, которым был отравлен Скрипаль с дочерью.

•"Новичок" могли изготовить в любой точке мира.

•Программа "Новичок" существовала в Узбекистане, а не в России. И производство было унаследовано американцами.



Это предположение подтвердил Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО. По его словам, в Российской Федерации никогда никакой программы под кодовым названием „Новичок" не проводилось. Он отметил, что существует большая вероятность того, что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании. "Можно, – сказал полпред, – с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках. Чтобы не ходить вокруг да около, я прямо вам назову эти страны. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США".

Шульгин напомнил, что в 1992 году экс-президент России Борис Ельцин "свернул все работы, исследования, производство химического оружия было застопорено". Затем, после присоединения России к конвенции, начался процесс постепенного уничтожения химоружия. "В прошлом году мы его (процесс) завершили, уничтожение всех наших запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО", – отметил А. Шульгин.



Словом, ясно, что пока ничего не ясно. России это никак не было нужно, зато свидетельств того, что к отравлению Скрипаля могли быть причастны, прежде всего, сами англичане, или США, более чем достаточно.



Специалисты по отравлениям из ЦРУ



Кстати, большие специалисты по использованию газов и других отравляющих веществ были именно в ЦРУ. В разгар холодной войны в этом шпионском ведомстве действовал отдел, который разрабатывал специальное оружие для покушений на иностранных политиков, которых считали враждебными Соединенным Штатам. Агентов спецслужб снабжали фантастическими приспособлениями, которые стреляли отравляющими веществами. Занимался этим Сидни Готлиб, один из главных специалистов ЦРУ по отправляющим веществам. Как отмечали, Готлиб относился к смертельно опасным ядам с поразительным энтузиазмом и постоянно изобретал все новые способы их применения. В 1953 году химик возглавил проект MKULTRA и разрабатывал некие средства для "промывки мозгов". Между собой коллеги называли его "темным магом" и "грязным трюкачом".



Одним из первых заданий Готлиба стало усовершенствование пилюль с цианидом, которые давали агентам на случай провала. Действие яда было таким медленным и мучительным, что попавшиеся шпионы предпочитали сдаться врагу.



Готлиб блестяще решил проблему: нашел токсин, который гарантировал безболезненную смерть через десять секунд. У американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, которого сбили над Свердловском в 1960 году, был именно такой яд, но испытать его на себе он, впрочем, все равно не решился.



Позднее в ЦРУ появился Комитет влияния на здоровье – новый отдел, который занимался разработкой шпионского оружия. Готлиб подолгу пропадал в его лабораториях, выдумывая приспособления, которые напоминали фантастическую технику Джеймса Бонда. Одним из самых удивительных проектов комитета был пистолет, который бесшумно стрелял отравленными дротиками на расстояние до 75 метров. Из-за крохотных размеров – шесть миллиметров в длину и толщиной с человеческий волос – дротики было почти невозможно заметить, а яд не оставлял следов в организме. Казалось, что человек погиб по естественным причинам.



В сентябре 1960 года Готлиб прибыл в Конго с ядами и возбудителями инфекционных болезней для покушения на первого премьер-министра независимого Конго. ЦРУ планировало отравить еду и зубную пасту Патриса Лумумбы, и Готлиб хотел проконтролировать это лично. Но директор базы ЦРУ в Конго Ларри Девлин, испугавшись последствий, проигнорировал приказ. Он заверил Готлиба, что все будет сделано, но при первой же возможности выпроводил химика из страны, а яды запер в сейфе.



В 1961 году Готлиб пытался отравить иракского премьер-министра Абделя Керима Касема, который национализировал британскую нефтяную компанию и заигрывал с Советским Союзом. Пропитанный ботулотоксином носовой платок привезли в Ирак и отправили во дворец по почте. Больше его никто не видел. Вероятнее всего, посылку потеряли или украли во время доставки.



Навязчивой идеей ЦРУ были попытки избавиться от Фиделя Кастро на Кубе. Готлиб предложил дождаться, когда кубинский лидер направится за границу, и подсыпать ему в обувь таллий. Он останется жив, но у него выпадут волосы, в том числе знаменитая борода. После этого Кастро никто не будет воспринимать всерьез. Другой вариант состоял в том, чтобы подсунуть кубинскому лидеру сигару с ЛСД как раз перед важным выступлением.



Однако руководство ЦРУ решило, что полумеры не нужны: Кастро должен умереть. Любимые сигары команданте пропитали не галлюциногенами, а смертельной дозой ботулотоксина. Доставить Фиделю подарок из Америки вызвался эмигрант с Кубы. Что произошло дальше, в ЦРУ не знают до сих пор: добровольный помощник пропал без следа вместе с сигарами.



После этого ЦРУ отправило на Кубу одну из разработок Готлиба: шариковую ручку, в которой скрывалась тончайшая игла с ядом. Изобретатель уверял, что жертва даже не почувствует укола. Кубинский заговорщик отнесся к устройству скептически и заметил, что в ЦРУ могли бы придумать что-то поинтереснее. Кроме ядовитой ручки, он получил от США еще и обычное оружие, но все напрасно: покушение не состоялось.



Тем временем Готлиб предложил воспользоваться любовью Фиделя к подводному плаванию и подарить ему гидрокостюм, напичканный возбудителями мицетомы и туберкулеза. Предполагалось, что подарок передаст известный политический переговорщик Джеймс Донован. Он собирался на Кубу, чтобы обсудить освобождение пленных, захваченных в ходе неудачной операции в заливе Свиней. Готлиб все подготовил, но Донован уехал без гидрокостюма. Тогда ЦРУ снабдило готлибовскими пилюлями с ботулотоксином любовницу Фиделя Мариту Лоренц. Девушка спрятала их в коробочке с кремом, где они испортились. Фабиан Эскаланте, в свое время возглавлявший кубинскую контрразведку, утверждал, что ему было известно о 634 покушениях на жизнь Кастро. Ни одно из них не увенчалось успехом…



Сели в лужу



Ну, а в заключение еще одна подробность скандала вокруг отравления Скрипаля.



Как сообщил в своем Фэйсбуке российский писатель Андрей Лазарчук, отравляющий газ "Новичок", которым якобы отравили предателя и его дочь, на самом деле никогда не существовал – это "деза" КГБ, чтобы ввести своих противников в заблуждение.



"Во второй половине 80-х, – пишет Лазарчук, – КГБ провело масштабную операцию по дезинформации противника, имевшую также побочную задачу – выявить каналы утечки информации. Были разработаны два десятка "липовых", но очень подробных проектов "нового химического сверхоружия, которое не определяется существующими в НАТО детекторами и от которого нет защиты" (NOVA с индексами, "Новичок" с индексами, АСД и другие). Через руки Мирзоянова (укрывшегося на Западе перебежчика, который и подсунул США и Англии информацию о "Новичке") проходил именно "Новичок".



А завод-лаборатория в Кантюбеке, где якобы производили "Новичок", еще в конце 70-х годов был перепрофилирован с создания и испытания ХО и БО на производство и испытание гербицидов и дефолиантов – в основном для нужд хлопковой промышленности. Мирзоянов как источник утечки был определен сразу, в 90-м году отстранен от всех материалов, имеющих реальную подоплеку, через него шел поток дезинформации. В 92-м году он добровольно "расшифровался", опубликовав известную статью. С этого момента "Новичок" попал в сферу интересов СМИ. В 95-м о "новом русском сверхоружии" написала "Нью-Йорк таймс". На создание защиты от "липового" ОВ НАТО потратило более $10 миллиардов", – отметил Лазарчук.



Словом, получается, что, заговорив о липовом "Новичке", которого не было в природе, англичане сели в лужу и сейчас не знают, как оттуда выбраться.



Специально для "Столетия"

Андрей Соколов



20.03.2018 Источник - столетие

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