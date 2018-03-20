 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мутное дело. КазСуд засекретил процесс по обвинению казачьего атамана из Уральска в педофилии
07:32 21.03.2018

Суд над экс-председателем молодежного казачьего объединения "Уральско-Яицкое казачество" Намиком Байрамовым будет проходить в закрытом режиме.

20 марта в областном специализированном уголовном суде ЗКО начался первый процесс по обвинению Намика Байрамова и его предполагаемого подельника 1966 года рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "УН".

На судебный процесс не запустили не только представителей прессы, но и маму Байрамова и его родственника. Данное решение нам никто не прокомментировал, однако, судя по всему, речь идет о недопустимости разглашения судебных материалов, связанных с правами ребенка.

21 ноября 2017 года Намик Байрамов и еще один мужчина 1966 года рождения (следствие не разглашает его фамилию) были задержаны по подозрению в развращении малолетних и "Развращении малолетних родителем, педагогом либо иным лицом, на которых законом возложены обязанности по их воспитанию".

Намик Байрамов – экс-председатель молодежного казачьего объединения "Уральско-Яицкое казачество", называющий себя внештатным сотрудником полиции, не раз являлся героем публикации местной прессы. В частности, он летом этого года спровоцировал драку с корреспондентом "Радио Свобода" Санатом Урналиевым. Также Байрамов выступал свидетелем по делу Екатерины Мансуровой, обвиняемой в двойном убийстве.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521606720
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