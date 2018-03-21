Развал Сирии – лишь вопрос времени, - А.Шарковский

07:17 21.03.2018 Дамаск – жертва Севрского мирного договора и противостояния внешних сил



О разделе Сирии эксперты говорили еще в 2014 году, в те дни, когда само ее существование было под вопросом. На прошлогодней весенней Конференции по международной безопасности в Москве израильский эксперт профессор политических наук Университета Ариэль в Самарии Зеев Ханин в интервью "НГ" сказал, что распад Сирии, по сути, уже свершившийся факт. С того момента прошел без малого год, но события последнего времени указывают на справедливость тех выводов.



Сегодня Дамаск в драку за северные территории Сирии уже и не встревает, их оспаривают на поле боя между собой Турция и курды. Причем самоопределение последних поддержано Вашингтоном. Оперативная обстановка в этом районе складывается по всем правилам драматургии. Захват кантона Африн турецкой армией и воющими на ее стороне партизанами из "северного фронта" Сирийской свободной армии является только одним из этапов операции "Оливковая ветвь". Об этом президент Эрдоган говорил уже не раз и подтвердил свое намерение захватить все территории севера Сирии, на которых курды собирались создать свою автономию под наименованием Рожава. По словам турецкого лидера, далее наступление его армии будет направлено на Манбидж, Кобани и Камышлы и будет остановлено только на границе с Ираком.



В том же выступлении Эрдоган обрушился с критикой в адрес США, своего союзника по НАТО. Дело в том, что в Африне турецким войскам достались немалые трофеи – множество складов, до отказа забитых американскими вооружением и боеприпасами. Более того, известно, что в кантон Африн для усиления обороны прибывали не только курдские ополченцы, но и бойцы американских частных военных компаний.



С другой стороны, в Манбидже находятся представители уже регулярных американских войск, и это значительно осложняет обстановку. Еще в начале февраля командующий силами коалиции американский генерал Пол Фанк предупредил Анкару: "Если Турция начнет наступление на Манбидж, то получит соответствующий отпор". Сложно поверить, что Турция и Соединенные Штаты, члены блока НАТО, готовы начать войну между собой. Но такой вариант развития событий вполне устроил бы Дамаск и Москву. И если невозможное все же произойдет, сирийская война получит новый стимул для эскалации.



Заметим, что, по сути, Эрдоган продолжает дело, начатое Ататюрком: пытается вернуть Турции земли, отторгнутые у нее Антантой по Севрскому мирному договору. Скорее всего Вашингтон позволит Турции овладеть желаемым, что фактически будет означать отторжение северных сирийских территорий от Дамаска.



В свою очередь, США удерживают под своим контролем левобережную часть страны и земли вокруг города Ат-Танф. Сухопутные войска коалиции представлены так называемыми Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды. Собственно, эти земли Вашингтон вполне может предоставить им для проживания, особого смысла "бодаться" за северные районы с Анкарой нет. Дамаску и Москве намерения США по поводу указанных территорий были не раз озвучены и весьма наглядно продемонстрированы. Самый яркий пример – это бой в районе населенного пункта Аль-Табия в провинции Дейр-эз-Зор в ночь на 8 февраля с.г. между силами возглавляемой США коалиции и, как утверждается, проасадовскими отрядами. Была пресечена попытка правительственных сил продвинуться на восток. По наступающим в течение более чем трех часов наносились удары артиллерии и авиации, в результате чего, по утверждению генерала Пола Фанка, усиленный батальон численностью 600 штыков потерял убитыми до 300 человек (впрочем, цифры на этот счет в разных источниках и у разных генералов разнятся). Так что совершенно ясно – Вашингтон никогда не отдаст Дамаску левобережную Сирию. Похоже, Ат-Танф ждет та же судьба.



Юго-западный кластер также выпадает из-под контроля Дамаска. Приграничные территории провинции Дераа прочно удерживаются "южным фронтом" ССА (он не имеет ничего общего с "северным фронтом" и поддерживается коалицией). Район Кунейтры находится под контролем оппозиционной режиму Асада части друзов, им оказывает поддержку Израиль. Этот анклав прикрывает с востока израильскую часть Голанских высот, а потому Иерусалим вряд ли захочет отдать его Дамаску в ущерб безопасности своих границ. В оперативно-стратегическом плане Голанские высоты имеют никак не меньшее значение для Израиля, чем Крым – для России.



Еще одной крупной территорией, которую коалиция планирует оставить за оппозицией, является провинция Идлиб и западные районы мухафазы Алеппо. За эти земли еще предстоят жаркие баталии. Здесь как разменная монета может быть использована Восточная Гута, впрочем, и ее отдавать оппозиция просто так не намерена.



В настоящее время окончательного размежевания в Сирии еще не произошло, но уже отчетливо видно, что страна единой больше не станет никогда. Эксперты указывают, что разделение территорий Передней Азии между странами – победительницами в Первой мировой войне по Севрскому мирному договору, дальнейшее формирование государств и определение их границ проводились без учета проживания этнорелигиозных групп, племен и обособленных кланов. Многие считают, что раздел Сирии – это естественный процесс. Впрочем, он вряд ли состоялся, если бы ему не помогли силы извне.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

21.03.2018 Источник - ng.ru

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