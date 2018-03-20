 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и Китай не станут копировать ракету Маска, - А.Комраков
07:14 21.03.2018

Военные не согласятся отдать в частные руки разведывательные спутники

В ближайшее время Россия и Китай не пойдут по пути Илона Маска, не будут копировать его технологии многоразового использования ракет и не станут сотрудничать с ним по освоению Луны и Марса. Такой вывод можно сделать из сообщения "Роскосмоса" на запрос "Независимой газеты".

Напомним, в воскресенье на ежегодной ярмарке технологий SXSW в Остине (штат Техас) глава компании SpaceX Илон Маск не только рассказал о том, что первый полет корабля BFR, предназначенного для освоения Марса, состоится в первом полугодии 2019 года, но также высказал предположение, что в случае его успеха другие космические страны последуют его путем. "Я считаю, что, как только мы построим корабль, то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны. Они пока не считают это возможным, но если нам это удастся, то они вступят в игру", - заметил Маск.

"НГ" предположила, что в случае успеха технология Маска окажется "закрывающей", то есть она сделает ракетостроение, существующее в мире сегодня, ненужным (см. номер от 20.03.2018).

В Роскосмосе "НГ" рассказали, что Space X – частная компания, и не исключено, что когда в Китае и России появятся серьезные частные космические компании, то они будут работать и со SpaceX (если она еще будет существовать). "На сегодняшний день задачи государственной и частной космонавтики разные. Даже в США 80% рынка – это государственный заказ, то есть частная космонавтика даже на очень продвинутых рынках (США, Западная Европа) существовать не может, - рассказали "НГ" в Роскосмосе. - Все, что делает компания Space X является новым только для частной космонавтики. Основные этапы, которые эта компания проходит сейчас, были пройдены мировыми космическими державами еще в середине прошлого века. Это не умаляет достижения Space X, и частники по всему миру, безусловно, скорее всего, будут брать пример с него. Что касается государственных программ, такая вероятность отсутствует – каждая страна, которая занимается космической деятельностью, в частности, оказывает услуги по выводу полезной нагрузки на орбиту, прежде всего гарантирует собственную независимость по выходу в космическое пространство и реализует задачи, стоящие перед государством. Предположить ситуацию, когда, например, Россия или Китай откажутся запускать свои военные космические аппараты в пользу "частника", не представляется возможной. С коммерческой точки зрения и конкуренции на рыке пусковых услуг, такая опасность для государственных компаний в принципе присутствует. Но стоит учитывать, что на текущий момент радикально снизить стоимость запуска невозможно, поскольку дефектация (выявление неисправностей в агрегатах и деталях с целью установления технического состояния и определения их пригодности для дальнейшего. использования – "НГ") отработавших ступеней и двигателей достаточно дорога".

В российской госкорпорации обращают внимание на данные из открытых источников, согласно которым стоимость одного пуска для коммерческих заказчиков и для государства в компании Space X отличается в разы, поэтому понять сумму "экономии" при услугах Маска нереально.

"Никаких полетов на Марс в 2019 году ни у Маска, ни у Путина не будет, – сказал "НГ" Виталий Егоров. – Маск в следующем году только начнет испытывать корабль, который когда-нибудь сможет добраться до Марса. Но должно произойти очень много всего, чтобы такие полеты стали реальностью. Вся космонавтика к Маску не уйдет в любом случае. Государственные заказы России, Индии, Китая ему никто не отдаст, а это половина всех ракетных пусков. Даже коммерсанты не пойдут все сразу к нему и будут раздавать заказы его конкурентам, чтобы не создавать монополию".

"Не стоит забывать, что отработка технологий "одноразовой миссии", первый шаг к дальнейшему изучению и освоению дальнего космоса. В данном случае Россия вместе с другими мировыми космическими державами работает над созданием обитаемой лунной станции и в перспективе – обитаемой лунной базы. Таким образом, человечество возобновляет свой поход к планетам Солнечной системы. И через Луну – на Марс".
Анатолий Комраков
20.03.2018

Источник - ng.ru
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