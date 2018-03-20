Китай кредитует белорусские агропроекты беглого экс-президента Киргизии Бакиева

01:29 21.03.2018 Китайская сторона выделяет кредит на проект, за которым стоят Бакиевы и их свита



Правительство Беларуси привлекает льготный правительственный кредит Китая под инвестпроект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла" в сумме 1,750 млрд китайских юаней (около 280 млн долларов) под ставку 2% годовых. Об этом говорится в тексте соглашения между правительствами двух стран, опубликованном Национальным правовым порталом. Расходы на субсидирование процентов по кредиту будут непосредственно выплачиваться правительством Китая. Кредит предоставляется на 15 лет (в том числе льготный срок не превышает 5 лет. По информации TUT.BY, за проектом стоят Курманбек Бакиев и его сыновья. Находясь во власти в Кыргызстане, они занимались реализацией подобного проекта. "Тут могут быть частично их ресурсы, частично – иных учредителей, но основная часть – привлеченное внешнее финансирование", - отмечается в сообщении. Также СМИ Беларуси сообщали о том, что руководит ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) бывший премьер-министр Данияр Усенов, который получил белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого.



Источник: bagyt.kg

20.3.18 Источник - gezitter.org

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