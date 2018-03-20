Новым главой КырПравительства станет глава ГКНБ Сегизбаев, - "Фабула"

00:26 21.03.2018 Сегизбаева сделают главой правительства, чтобы снять с должности?



Президент Сооронбай Жээнбеков сейчас старается привести своих людей в ГКНБ, в Генпрокуратуру, в Службу по борьбе с экономическими преступлениями, в МВД. Он понимает, что не может вести самостоятельную политику, если не приберет к рукам эти отрасли. Поговаривают, что если нога главы правительства Сапара Исакова действительно соскользнет со стремени, то на его место рассматривается кандидатура главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Тем самым президент убьет двух зайцев одним выстрелом. Потому что Атамбаев не будет против того, чтобы господин Абдиль стал главой правительства. Во-вторых, освобождается место главы ГКНБ, у Жээнбекова появляется возможность назначить своего человека. Все понимают, что куда проще будет сделать Сегизбаева главой правительства, чем добиваться его ухода с поста главы ГКНБ. Соответственно, этот план может воплотиться в жизнь, если только Атамбаев не скажет: "Не трогайте Исакова".



"Фабула пресс" №17 от 20.03.2018 / стр. 3 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521581160

Новости Казахстана

