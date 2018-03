Способен ли Трамп уничтожить Всемирную торговую организацию? - В.Катасонов

Еще в ходе кампании по выборам президента США в 2016 году Дональд Трамп обещал, что будет восстанавливать позиции американского бизнеса в мире, ослабленные тем, что Вашингтон долго играл с партнерами в поддавки. И это обещание выполняется.



Во-первых, проведена налоговая реформа, которая, полагает Трамп, уже в ближайшее время повысит конкурентоспособность американских компаний на внутреннем и внешнем рынках.



Во-вторых, прерваны переговоры о Трансатлантическом и Транстихоокеанском торговых партнерствах и начата ревизия соглашения НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле).



В-третьих, в прошлом году курс доллара США по отношению к большинству валют понизился, что также стало дополнительным фактором, работающим на повышение конкурентоспособности американского бизнеса.



В-четвертых, Трамп в начале 2018 года начал проводить откровенно протекционистскую политику, приняв решение о введении пошлин на сталь и алюминий. Многие расценили это как первый шаг к началу торговой войны США со своими конкурентами.



Протекционистский разворот президента США



Думаю, что протекционистские настроения Трампа усилили итоги 2017 года. Несмотря ни на что, в прошлом году США свели свой торговый баланс с гигантским дефицитом в 566 млрд. долл. Для сравнения: в предыдущие два года этот показатель был на уровне 500 млрд. долл. Более высокие дефициты торгового баланса были зафиксированы лишь в годы перед финансовым кризисом 2007-2009 гг. (рекордная величина 762 млрд. долл. была в 2006 году).



И вот теперь, наконец, Трамп, добрался до Всемирной торговой организации (ВТО). Еще в ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что как опытный бизнесмен он любит переговоры один на один. Обещал подвергнуть ревизии все двусторонние торговые договоры США. И высказал сомнение в целесообразности многосторонних переговоров и многосторонних соглашений (типа Трансатлантического торгового партнерства). А заодно и в целесообразности многосторонних международных организаций, где сложно защищать национальные интересы. ВТО вспоминалась в связи с этим много раз.



19 марта в Дели началась двухдневная неофициальная встреча представителей примерно 50 стран-членов ВТО. Утечки информации с этого мероприятия показывают, что в ВТО началась легкая паника. Причиной ее стали некоторые заявления в адрес данной организации, прозвучавшие из Вашингтона. В конце февраля американский президент Трамп выразился очень жестко: "ВТО – это катастрофа. Организация делает почти невозможным ведение бизнеса для США. Страна теряет много денег в пользу Мексики и Канады".



Через американского торгового представителя в ВТО Трамп уведомил, что Вашингтон не собирается более поддерживать апелляционный суд этой организации (читай: планирует его ликвидировать). Апелляционный суд ВТО существует с момента рождения ВТО (с 1985 года) и рассматривает апелляции по докладам арбитражной комиссии (основного, или первичного суда ВТО).



Торговый представитель США в ВТО сделал заявление общего порядка: "ВТО подрывает способность нашей страны действовать в национальных интересах… Одной из наших озабоченностей является то, что система разрешения споров в ВТО присвоила себе такие полномочия, которые никто из членов ВТО никогда не предполагал ей предоставлять". К тому же, по мнению американского торгового представителя, суд ВТО проявляет излишнюю мягкость в отношении Китая.



Вашингтон может заблокировать назначение новых судей в апелляционный суд ВТО в ближайшее время, что может парализовать деятельность этой организации. Согласно принимавшимся ранее решениям ВТО, в апелляционном суде организации должно быть семь судей. К концу текущего года в случае блокирующих действий со стороны США их останется лишь трое. К концу 2019 года может остаться всего один судья.



Резкие заявления Трампа в адрес ВТО – не риторика



Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо (Roberto Azevedo), возглавляющий встречу в Дели, 19 марта в интервью изданию Politico высказал свое мнение по поводу позиции Вашингтона: "Система разрешения споров является столпом ВТО… Без беспристрастного и эффективного решения спорных вопросов мы очень быстро столкнемся с ситуацией, когда члены ВТО возьмут все в свои руки, что приведет к опасному циклу принятия самостоятельных мер и ответных контрмер… Текущее положение вызывает большую озабоченность. Мы должны найти быстрый выход из сложившейся ситуации".



Аранча Гонзалес (Arancha González), директор Международного торгового центра (The International Trade Centre), совместного агентства ООН и ВТО, выступая в Дели, заявил: "Существует опасность, что некоторые недооценивают значимость системы разрешения споров с ее независимой апелляционной функцией. Ее истинная ценность может быть понята лишь после того, как она будет утрачена. Такая утрата отбросит международное управление экономикой на двадцать лет назад".



Статья в Politico вышла под сенсационным заголовком "Европа опасается, что Трамп готов уничтожить Всемирную торговую организацию" (Europe fears Trump is out to kill the World Trade Organization). Якоб Ханке пишет в этой статье: "Для европейцев Трамп делает циничный расчет, согласно которому США – экономика №1 в мире, и она может самостоятельно "отжимать" свои интересы в торговых спорах, не прибегая к помощи международного арбитража. В мире, который возвращается к законам джунглей, Трамп уверен, что он будет победителем".



Какое-то время Брюсселю казалось, что резкие заявления Трампа в адрес ВТО – лишь риторика. Что, мол, Вашингтон пытается укрепить свои и так доминирующие позиции в этой организации. Разве США не пользуются тем же самым судом ВТО? Разве этот суд не принимал в большинстве случаев решения в пользу США? 14 марта суд принял, например, очередное исковое заявление от Вашингтона в адрес Индии (жалоба на то, что индийский экспорт в США субсидируется).



Сейчас в Европе считают, что попытка Вашингтона уничтожить систему разрешения споров ВТО повлечет ликвидацию самой этой организации. Вспоминают слова предыдущего генерального директора ВТО Паскаля Лами (Pascal Lamy), который говорил, что апелляционный суд ВТО подобен "алмазу в короне" Всемирной торговой организации.



Если ликвидация ВТО произойдет, России в конечном счете это будет на руку



Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем (Cecilia Malmström) заявила, что, кажется, наступил момент, когда следует задействовать "План В". Имеется в виду, что до этого Европейский союз действовал по "Плану А", согласно которому пытался сохранять статус-кво в ВТО путем переговоров с Вашингтоном. Детали "Плана В" не раскрываются, но очевидно, европейцы будут пытаться сохранить суд ВТО в его полном объеме без участия США. Наиболее энергичную поддержку Сесилия Мальстрем получила со стороны министра торговли Франции Жан-Батиста Лемойна (Lemoyne), который заявил, что ВТО будет продолжать выполнять функции апелляционного судьи, несмотря на противодействие Трампа. "Необходимо думать о всех возможностях "Плана В", который позволит поддерживать… механизм [решения судебных споров. – В.К.] для тех стран, которые считают его полезным. Потому что среди членов ВТО подавляющее большинство стран продолжают пользоваться этим способом разрешения споров".



Думаю, история с ВТО только начинается. Ведь кроме апелляционного суда не менее важным звеном этой организации является арбитражный суд (арбитражная комиссия). Как сообщается на сайте ВТО, с 1985 года арбитражные комиссии рассмотрели более 500 исковых заявлений. Уверен, что Вашингтон еще выскажется также по поводу первичного (арбитражного) суда. Скорее всего, он также лишит его своей поддержки. Основной урон от потери ВТО понесет Европейский союз. Именно поэтому больше всего нервничают в Брюсселе, Париже, Берлине и еще некоторых европейских столицах. Хотя в Европе уже ввели в оборот понятие "План В", но вряд ли он содержит эффективные меры противодействия Вашингтону.



Что касается России, то ей точно нервничать не приходится. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году. Особых выгод она не получила, поскольку в ее экспорте преобладали и продолжают преобладать энергоносители и сырье, которые в любом случае импортными пошлинами не облагаются. А вот потери от членства в ВТО у России могли быть, поскольку иностранные производители готовой продукции получили дополнительный доступ на российский рынок. Правда, негативные последствия вступления России в ВТО частично были амортизированы тем, что Запад ввел против нее экономические санкции. Так что "свободной торговли" у России со странами Запада нет уже с весны 2014 года. Думаю, если ликвидация ВТО произойдет, России в конечном счете это будет на руку.

Валентин КАТАСОНОВ | 20.03.2018 Источник - fondsk.ru

