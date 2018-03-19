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Савченко уверена: будет бой. Украинские перевороты, - О.Миклашевский
00:22 21.03.2018

Киев: как трудно инсценировать переворот

Одна из главных задач киевского режима – сбить открытый протест против власти, прибрать к рукам не прирученных национал-радикалов и при возможности возглавить их. Вот и Запад хочет чего-то такого. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер говорит: "На 2019 г. запланированы парламентские и президентские выборы…. Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций… Обеспокоенность у нас вызывает деятельность отдельных групп, таких как "Правый сектор", "Свобода", "С14", "Национальные дружины" [организации, запрещенные в РФ. – Ред.]. Очень важна в этом плане роль правоохранительных органов, которые должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов (например, нападений на участников) провести эффективное расследование с целью привлечения виновных к ответственности".

Это высказывание – в поддержку режима Порошенко. Очевидно, что высылка Саакашвили (при заведенном на него уголовном деле!) – результат договоренности украинского президента с Западом на предмет выполнения режимом взятых на себя обязательств. Михомайдан зачистили, но он не умер, как многие ожидали. Группировки, которые не действовали в центре Киева, остаются как бы в засаде. Тревожно.

18 марта, в воскресенье, партия Саакашвили "Рух новых сил" провела в ряде городов, включая столицу, очередную акцию с требованиями отставки президента Петра Порошенко. В провинции в протестах участвовали от десятка людей (как в Луцке) до нескольких сотен. В Киеве, по оценке наблюдателей, на майдан вышло с тысячу человек.

Людям на майдане хотелось действовать. Они что-то жгли, что-то кричали, сбрасывали какие-то баннеры "против Саакашвили", резали их ножами. Надумали разобрать огромную конструкцию из металлических строительных лесов, выставленную властями "в форме Крыма" и "украшенную" голубыми полотнищами цвета флагов меджлиса. На тряпицах были анекдотические надписи: "Ялта – наш", "Алупка – наш", "Севастополь – наш", "Бахчисарай – наш" и пр. Конструкцию разобрали. Вспомнили, как в конце 2013 года на майдан "януковичи" привезли металлическую "йолку", чтобы был повод разогнать группу #онижедети. Теперь художественная акция "про Крым", как они поняли, была затеяна с той же целью помешать протесту, чтобы михомайданщики не смогли установить трибуну. Все разобрали, сложили леса в кучу. Саакашвили одобрил на расстоянии: "Браво тому, как быстро люди разбирали "йолку", скоро придет время, когда точно с такой же скоростью мы будем сооружать новую Украину!"

Убогость этого представления показала, что протест михомайдана на последнем издыхании. Не сумев ничего изобрести, организаторы надумали повторить опыт 2013 года, полагая, что это поднимет волну гнева. Очередной украинский карго-культ. Но не получилось. Не хватило главного – воли Госдепа США.

Покончив с импичментом на майдане, "активисты" совершили автопробег в Козин, пригород Киева – к загородному дворцу Порошенко. Там их встретили нанятые "титушки" и полицейские. Михомайдановцы били в бочки, скандировали: "Позор!", "Отставка!" Все это уже было, но вот и новость: в политсовете "Руха" объявили бессрочную акцию "Грохот народного гнева". Имеется в виду – бессрочно бить в бочки.

Против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Генпрокурор Луценко лично предоставлял в Раде "доказательства". Чтобы задумка про заговор не пропала, в ведомстве Луценко и в СБУ состряпали "дело Рубана" и привязали к нему Надежду Савченко, которую собираются лишить депутатской неприкосновенности и арестовать за разговоры о подготовке госпереворота. Кроме разговоров ей предъявить нечего, но взяли паузу и готовятся. Слов Луценко наговорил в Раде много: "У следствия есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести теракт в этом сессионном зале, уничтожив боевыми гранатами правительственную ложу и чиновничью (?). С помощью минометов разрушить купол ВРУ и из автоматов добивать выживших". Все знают, что Луценко иногда заговаривается, но действия властей – разгон михомайдана, Рубан, Савченко – выстраиваются в одну цепочку не только хронологически. Группировка Порошенко явно хочет подобраться к структурированным радикалам – "Правому сектору", "Свободе", "С14", "Национальным дружинам" ("азовскому движению" Билецкого), не дать им присвоить себе все "достижения майдана".

Политолог Вадим Карасев говорит: "Я склоняюсь к тому, что Савченко хотели примерно наказать. А вместе с ней – и всю полувооруженную оппозицию, их всех выдавить из политики, дискредитировать: Савченко, дальше Семенченко, возможно, Билецкий. То есть все те люди, у которых есть опыт боевых действий и которые критиковали президента. В преддверии выборов любые парамилитарные группы должны быть рассеяны и разбиты".

Однако без боя михомайдан не сдается. Бывший командир батальона "Днепр" нардеп Семен Семенченко ("силовое крыло михомайдана"), понимая, что следом за Рубаном и Савченко придет его очередь, пишет в ФБ, высмеивая власть (в силу своих способностей): "… хотели "взорвать Раду", "обрушить купол с минометом", "добить из автоматов". Арсеналы оружия с ДНР, спецназ, "военный заговор". И что? "Главаря военной хунты" сначала ждут несколько дней и вызывают повесткой "в качестве свидетеля". Затем она приезжает, и все рассказывают о гранатах, которые "главарь хунты" как будто "пронесла в Раду". Затем потенциальный "путчист", на руках которого могли оказаться "тысячи жертв", дает пресс-конференцию и спокойно идет по эфирам… Где, возможно, ждут сотни сообщников с оружием… но… никто не спешит, дело будет слушаться в Раде только на следующей неделе. Цирковой номер…" А "побратим" Семенченко по михомайдану Владимир Парасюк утверждает, что теракт в Раде совершить проще простого: "Да, это не проблема. Парламент украинский открытый, бери, заходи…"

С такой властью вся украинская политика стала сплошным цирком! Поражает лишь долготерпение народа.

И отступать власти не собираются. Нарочитая бодрость Порошенко и Авакова бросается в глаза. Нардеп Антон Геращенко, человек Авакова, пишет: "В Верховную раду поступило представление на снятие депутатской неприкосновенности и арест Надежды Савченко по подозрению в подготовке государственного переворота. Поддерживаю такое решение Генерального прокурора Юрия Луценко".

Регламентный комитет Рады может рассмотреть представление на Савченко уже 21 марта. Но может и позже. А может и вовсе уклониться от рассмотрения. Только для власти это будет уже полной потерей лица власти. Хотя… как потерять то, чего нет?

…Савченко говорит, что не страшится ответственности и готова дать показания на полиграфе. Ареста не будет, уверена она, будет бой.

Олег МИКЛАШЕВСКИЙ | 19.03.2018 |

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521580920
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