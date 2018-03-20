Арестован экс-президент Франции Сракози. Брал взятки у Каддафи

22:01 20.03.2018 Каддафи отомстил Саркози даже после смерти



В декабре 2007-го Муаммар Каддафи приехал в Париж к Николя Саркози



Арест бывшего президента Франции Николя Саркози особенно показателен на фоне только что завершившихся российских выборов. Если обвинения в адрес Саркози верны, они обнажают вопиющее беззаконие, происходящее на западных выборах. Российские политические порядки критикуют представители той самой элиты, которая ради власти готова на подкуп, убийства и разрушение целых стран.



Выборы в России на Западе не считают демократическими (в отличие от своих). Вдобавок ко всему Россию еще и обвиняют во вмешательстве в американские и европейские выборы. Однако в реальности мы видим, что в двух ключевых странах западного мира, являющихся президентскими республиками, вокруг выборов происходят масштабнейшие махинации.



Не будем сейчас разбираться с подробностями последних американских выборов. Напомним только, что сначала для выдвижения Хиллари Клинтон и ее победы над Берни Сандерсом была задействована вся мощь аппарата Демократической партии. А потом, после ее поражения от Дональда Трампа, избранному президенту уже полтора года устраивают организованный саботаж и обструкцию. Посмотрим на Францию – страну, ставшую первой в мире президентской республикой.



Ее бывшего президента – 63-летнего Саркози – во вторник взяли под стражу прямо в здании судебной полиции города Нантера, одного из пригородов Парижа. Он приехал для допроса по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Те выборы он выиграл и стал президентом Франции, а следующие, в 2012 году, проиграл.



И вот теперь Саркози арестован. Пока что на 48 часов, после истечения которых будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинений и дальнейшем аресте. И в этот раз, в отличие от предыдущего ареста почти четыре года назад, шансы выйти сухим из воды у него существенно меньше.



Да, 1 июля 2014 года Саркози уже задерживали – тогда его 15 часов допрашивали по делу о злоупотреблении служебным положением в ходе его президентства. Подозревали, что он использовал свои возможности для получения закрытой информации о ходе расследования "дела Бетанкур" – истории, связанной с незаконным финансированием его избирательной кампании в 2007 году самой богатой женщиной Франции Лилиан Бетанкур. Тогда Саркози предъявили обвинение, но отпустили на свободу. Дело потом замотали, а в сентябре 2017 года Бетанкур умерла в возрасте 94 лет.



Но теперь главные подозрения в отношении Саркози касаются другой взятки. И хотя человек, дававший ему деньги, тоже уже мертв, свидетельств против бывшего президента хоть отбавляй. Вопрос в том, сможет ли французское правосудие осудить бывшего президента страны.



Речь идет о деньгах, которые Саркози взял у Каддафи и которого он же потом и убил. Это не средневековые хроники, это реальность нашего времени. Символично, что арест Саркози пришелся ровно на 7-ю годовщину обнародования истории с кровавыми деньгами.



10 марта 2011 года Саркози признал т.н. ливийских повстанцев и их Переходный национальный совет (созданный под французским руководством) единственным законным представителем ливийского народа. 19 марта началась военно-воздушная операция западных стран против Ливии. В промежуток между двумя этими датами Муаммар Каддафи и его сын Сейф уль-Ислам заявили, что Саркози получил деньги от Ливии на свою предвыборную кампанию.



"Саркози – умственно отсталый, – сказал ливийский вождь. – Он должен быть благодарен мне, что стал президентом Франции. Это мы предоставили ему средства, которые помогли ему победить на выборах".



Тогда же сын Каддафи потребовал от Саркози признать факт получения денег от ливийского правительства и, с учетом его позиции в отношении событий в Ливии, вернуть эти средства.



В отношении честности Каддафи практически нет сомнений. Дело не только в том, что жив его сын Сейф уль-Ислам, но и в том, что передачу денег Саркози подтверждали и другие ливийские руководители, в частности, бывшие премьер-министры Багдади аль-Махмуди и Шукри Ганем (занимал позднее пост министра нефти и странным образом утонул в Вене весной 2012 года).



А один из посредников, ливанский миллиардер Зиад Такеддин, два года назад рассказал, что в 2006–2007 годах лично переправил пять миллионов евро из Триполи в Париж, где передал их правой руке Саркози Клоду Геану (после выборов возглавившему МВД). О финансировании Саркози рассказал и один из доверенных лиц Каддафи Бехир Салех. А бывший начальник ливийской разведки Абдалла Сенусси дал показания на эту тему Международному уголовному суду.



Более того, еще в мае 2012-го, когда Саркози проиграл выборы, не выдержал президент Белоруссии Александр Лукашенко:



"Не 50 миллионов долларов взял Саркози, а, по словам Каддафи, более 100 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию. Мне лично рассказал Каддафи, когда он был с визитом".



Как же Саркози отблагодарил своего кредитора? 20 октября 2011 года самолеты ВВС Франции нанесли удар по кортежу Каддафи. Раненый ливийский руководитель попал в руки своих врагов и был убит. Причинно-следственные связи тут настолько очевидны, что только слепой может их не видеть.



Да, на следующий год Саркози проиграет президентские выборы, хотя ради его победы было сделано все возможное и невозможное. Например, устранен его главный соперник – глава МВФ Доминик Стросс-Кан. 14 мая 2011 года, через два месяца после начала ливийской операции, Стросс-Кана арестовывают в Нью-Йорке якобы по подозрению в изнасиловании горничной в отеле, где он жил. Заказной характер дела Стросс-Кана уже тогда не вызывал ни у кого никаких сомнений. Вскоре его отпустили, но ни о каком выдвижении в президенты речи уже не шло. Однако Саркози умудрился проиграть даже совершенно безликому Франсуа Олланду – и ушел в тень, лег на дно. Он рассчитывал, что о его взятках забудут.



Но теперь за Саркози взялись снова – в том числе и через "деньги Каддафи". Два месяца назад в Лондоне был арестован его бывший помощник бизнесмен Александр Джухри – вскоре, правда, отпущенный под залог в миллион фунтов стерлингов.



То есть мы имеем дело с уникальной ситуацией – бывший глава государства, обладающего ядерным оружием и входящего в число пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обвиняется в получении взятки от иностранного государства. А учитывая дальнейшие события, может вполне обоснованно подозреваться в заговоре с целью убийства человека, давшего ему деньги. Следствием которого стало разрушение целой страны, повлекшее, в свою очередь, не только огромные жертвы в самой Ливии, но и отразившееся на кризисе с беженцами, который чуть было не захлестнул Европу в середине нынешнего десятилетия.



Всего этого по отдельности хватит для настоящих шпионских романов и сериалов. Иначе говоря, французские выборы 2007 и 2012 годов – это такой ад и треш, что ничего и выдумывать не надо. Но нет – нам будут рассказывать о нечестных выборах в России и убийстве агента британской разведки в Лондоне.



Текст: Петр Акопов

20 марта 2018, Источник - vz.ru

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