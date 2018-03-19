Предателя Глушкова в Лондоне собачьим поводком задушил... молодой любовник, - Daily Mail

19:05 20.03.2018 Причиной гибели соратника Березовского назвали секс-забавы с молодым любовником



Бизнесмен Николай Глушков, умерший в Лондоне при странных обстоятельствах, мог погибнуть из-за секс-игры со своим любовником, сообщают британские СМИ.



Перед смертью Глушков провел ночь с молодым любовником, сообщает Daily Mail.



Друг умершего бизнесмена рассказал о том, что тот жил один, однако к нему часто приходил его гей-партнер.



"Я мало что знаю о нем, кроме того, что его зовут Денис. Ему 20 лет, как и Николай, он тоже из России", – сообщил источник.



По его словам, тело Глушкова обнаружил Денис вместе с Натальей, дочерью бизнесмена, которая была дома в тот вечер.



Друг отметил, что, одной из версий, Глушков мог умереть в разгаре секс-игры. По его словам, полиция уже пообщалась с Денисом и Натальей, однако неизвестно, где они сейчас находятся. Полиция также выяснила, что в дом Глушкова никто не проникал незаконно.



Собеседник добавил, что в молодости соратник Березовского придерживался традиционной ориентации, однако в более позднем возрасте совершил каминг-аут, признавшись, что он гей.



В пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве Глушкова.



Ранее СМИ сообщали, что Глушков, найденный мертвым в Лондоне в начале недели, по мнению следствия, был задушен собачьим поводком. В пятницу сообщалось, что смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".



Соратник Бориса Березовского ушел из жизни в возрасте 68 лет. При этом выяснилось, что он задолжал в России около 10 млрд рублей.

20 марта 2018, Алексей Ласнов Источник - vz.ru

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