Функция отравления Скрипалей в гибридной войне, - П.Гортаков

11:50 20.03.2018 Функция отравления Скрипалей в гибридной войне



Подключение дочери Скрипаля является, пожалуй, самым существенным признаком подготовки незаконной международной коалицией в Сирии крупной военной агрессии против законного правительства этой страны и ее армии.



Помеху в виде российских военных задумано уменьшить или устранить колоссальной дискредитацией самой России на международном уровне. Для этого нужно было обвинить ее в бесчеловечном преступлении, угрожающем большому количеству людей.



Разрекламированной самим Западом угрозой такого типа на сегодняшний день, как наивысшей степени возможного преступления против человечности, является применение химоружия.



Созданное в общественном сознании Запада клише о неразрывной связи Б. Асада и химоружия (для оправдания западного преступления против этой страны) как нельзя лучше облегчает возможность притянуть к себе и Россию.



Поскольку именно Россия была инициатором уничтожения сирийского химического арсенала, на нее легко будет взвалить подозрения в укрывательстве части этого оружия или в поставке своего.



Таким образом, если "Новичка" вдруг "обнаружат" какие-нибудь "Белые каски" в Сирии, то несложная картинка четко проявится в мозгах западных потребителей, надрессированных фейк-СМИ на искусственно выстраиваемые логические цепи. А если его обнаружат сирийские военные на складах "умеренных террористов", то столкнутся с серьезной дилеммой - заявлять ли о находке, чтобы не подставить союзника после предусмотрительно организованного скандала в Лондоне.



Дальше нужно было увязать "Новичка" с Россией, желательно в действии. Мы уже знаем, как это было сделано. Бывший российский гражданин, насоливший России, - связь прямая, лучше не придумаешь.



Зачем второй человек? Чтобы продемонстрировать неизбирательность (массовость) действия отравляющего вещества и бесчеловечную сущность исполнителя (заказчика).



Дочь с чемоданом из России - изобретательно-убедительное звено в логической цепи диверсии по дискредитации российской миротворческой миссии в Сирии, как и России в целом.



Дальше только разогрев общественности перед схваткой: "Первый случай применения химоружия в Европе после Второй мировой войны!" и т.п.



Повод для бомбардировок Дамаска обеспечен. Оставалось выяснить, не пойдет ли Россия на крайнюю меру, на ядерный ответ, для защиты своих военных? И здесь был найден оригинальный выход.



В план этой масштабной диверсии, перед эпизодом - отравление Скрипалей, вставили интервью М. Келли, которая должна была выяснить у Путина, не станут ли случайные жертвы среди российских военных в Сирии поводом для применения ядерного оружия.



Почему для выяснения этого факта потребовалась столь сложная публичная комбинация с интервью?



Во-первых, публичность и открытость данного формата общения снижают бдительность собеседника-оппонента, а длительность и большое количество вопросов рассеивают внимание и отвлекают от одного-двух главных вопросов (целей).



Во-вторых, желание Путина высказать американскому народу миролюбивую позицию России делало его более уступчивым и разговорчивым, а удовлетворение от реализованного желания должно было усыпить его концентрацию на анализе целей вопросов и после интервью. Ведь операция (диверсия) еще не завершена.



В-третьих, международной публичностью сделанного заявления о поводах к ядерному ответу В. Путина как бы припечатали к его знаменитой принципиальности - "взял слово - держи". Кстати, Запад уже не первый раз использует этот психологический момент.



Последний раз это было, когда Б. Клинтон за пару месяцев до майдана, будучи в Москве, сказал, что В. Путин никогда не нарушал данное им слово. К тому моменту ЦРУ уже просчитывало в плане переворота на Украине заготовку для критического момента с несоблюдением договора о разведении противоборствующих на майдане сторон. Ключевым фактором в обмане оппонента являлась его доверчивость и принципиальность. О ней-то и был прислан напомнить Клинтон, в льстивой манере коварства.



Ограниченные военные действия в Сирии между Россией и незаконной международной коалицией не пугают США. Более того, им это очень выгодно.



- Кровь, в первую очередь солдат коалиции, сделает англо-саксонский план по изоляции и сдерживанию России необратимым.



- Наметившееся политическое и экономическое восстановление отношений между некоторыми странами ЕС и Россией прервется.



- Вероятен даже окончательный разрыв связей между Западом и Россией, включая "Северный поток-2", ЧМ мира по футболу, ограничение деловых и туристических связей…



- Будет расширено тотальное, безапелляционное обвинение России в причастности к использованию оружия массового поражения с применением наказания, например, в виде приостановки членства в совбезе ООН.



- Переформатирование всей международной политической системы в ущерб России и так далее, и так далее, и так далее…



Остается надеяться, что о такой версии развития событий, частью которых является отравление предателя и злосчастное интервью, известно нашим компетентным органам, и соответственно меры хорошо зарекомендовавшего себя "ленивого" противодействия уже приняты.



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Павел Гортаков, для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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