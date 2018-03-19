 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.03.2018
11:50  Функция отравления Скрипалей в гибридной войне, - П.Гортаков
11:49  Сверху – Запад, снизу – Африка. России нужна антиколониальная экономика, - М.Шевченко
11:46  Силовая рокировка: как закалялась прокуратура Узбекистана, - А.Курилкин
11:44  Щас спою... Новые видео песен о любви каракумского барда Аркадага
11:41  Рахмоноптерикс не пролетал? В Душанбе открылся Парк динозавров
11:39  В Туркменском Дашогузе запретили "обрезаться" на дому
11:38  Как Центральная Азия Путина выбирала
11:35  День в истории. В просвещенной Франции ввели гуманную казнь - удаление голов гильотиной
11:32  Непотопляемый премьер Японии Абэ пошел ко дну, - "Известия"
10:13  Экс-минфин Монголии Баярцогт спрятал краденые деньги в Швейцарии
10:11  Делим небо. Конфликт между авиавластями России и Узбекистана усугубляется, - "Ъ"
09:49  "Я водяной, я водяной... никто не...". Рахмон улетел в Нью-Йорк на водный саммит
09:43  В Узбекистане амнистировали правозащитника-"террориста" Джалилова (это который хотел взорвать авиабазу "Ханабад")
09:39  Узбекистан. Сотрудников экс-СНБ переведут в милицию... Постовыми?
09:23  Законно ли требование начальства выходить на работу в Наурыз?
09:09  Отравленные "дурачком". За что пострадал глава Госдепартамента, - П.Кениг
09:06  Во главе постсоветского пелетона. Стоит ли ждать перемен в СНГ, - В.Жарихин
09:02  Похоже, преемником Путина, назначат "Диму - денег нету", - Э.Лимонов
08:42  США признают бойцов российских ЧВК "террористами", чтобы уничтожить, - "СП"
08:35  Китайцы мирно оккупировали Италию... (путевые заметки), - К.Скоркин
08:33  КазУченых, выступивших против афер с грантами, прессует Минобраз
08:13  Изнасилованная Британия: Мигранты 40 лет похищали несовершеннолетних англичанок для сексуальных утех, - "КП"
08:05  Америка и Саудовская Аравия модернизируют отношения, - М.Беленькая
08:01  Европе проще легализовать мигрантов, чем иметь дело с Эрдоганом, - Ю.Паниев
07:59  Газовая подоплека сирийского конфликта, - О.Никифоров
07:58  Китай переформатирует мировой рынок оружия, - Вл.Щербаков
01:13  Как убивали "Актобе". Пятикратный чемпион Казахстана по футболу оказался на грани банкротства
00:50  Пищевой расизм Евросоюза. Некачественное продовольствие ЕС сбрасывает на восток, - Е.Пустовойтова
00:32  Дело Слащева (тайны истории), - П.Густерин
00:29  "Выбросьте телевизор прямо сейчас!!!": 9 веских причин навсегда завязать с электронным наркотиком
00:26  Asia Times: Что не так с мировым господством США?
00:03  Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГИЛ в Сирии
Понедельник, 19.03.2018
21:47  "Казахстан инжиниринг" объявляет о продаже ряда активов КазВПК
21:44  В Бишкеке горит Ботанический сад
21:34  В Кыргызстане объявлен конкурс на проект комплекса "Чынгыз-Ордо"
21:06  Трамп начинает поход на Пекин, - С.Кожемякин
19:30  Выборы-2018: Дождется ли Россия перемен от Путина, - Мария Безчастная
18:25  На своей шкуре. Бывший следователь СНБ Узбекистана Тохтимаметов рассказал, как сам прошел через пытки
13:53  Дарья Асламова нашла место, где отравили Скрипаля, - расследование "КП"
13:43  Узбекистан штампует монеты достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов нового дизайна
07:02  Призрак торговых войн: США против всех, - П.Искендеров
06:53  Офицеров для УзбАрмии будут готовить в Англии
06:49  The Hill: США нужен опыт Древнего Китая для победы в Афганистане
06:45  Из-за схода лавин в Киргизии застряли десятки таджикских мигрантов
06:41  Новые Ху. В Китае сменились все четыре вице-премьера
06:31  Вышла книга Кена Моги "Икигай: смысл жизни по-японски"
06:17  Китаем правит рать Си Цзиньпина. Соратнику вождя поручат улаживать конфликты с США, - Вл.Скосырев
06:12  Американский генерал Брага хвастается как он убивал русских в Сирии, - смакует NBC
06:09  Эр-Рияд обзаводится атомной бомбой. Чем опасны ядерные амбиции кронпринца Мухаммеда, - Р.Мустафин
00:37  Гонконг – ворота Китая в мир офшоров, - В.Катасонов
00:14  Курды обещают туркам лютую месть и партизанскую войну. За Африн!
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Функция отравления Скрипалей в гибридной войне, - П.Гортаков
11:50 20.03.2018

Функция отравления Скрипалей в гибридной войне

Подключение дочери Скрипаля является, пожалуй, самым существенным признаком подготовки незаконной международной коалицией в Сирии крупной военной агрессии против законного правительства этой страны и ее армии.

Помеху в виде российских военных задумано уменьшить или устранить колоссальной дискредитацией самой России на международном уровне. Для этого нужно было обвинить ее в бесчеловечном преступлении, угрожающем большому количеству людей.

Разрекламированной самим Западом угрозой такого типа на сегодняшний день, как наивысшей степени возможного преступления против человечности, является применение химоружия.

Созданное в общественном сознании Запада клише о неразрывной связи Б. Асада и химоружия (для оправдания западного преступления против этой страны) как нельзя лучше облегчает возможность притянуть к себе и Россию.

Поскольку именно Россия была инициатором уничтожения сирийского химического арсенала, на нее легко будет взвалить подозрения в укрывательстве части этого оружия или в поставке своего.

Таким образом, если "Новичка" вдруг "обнаружат" какие-нибудь "Белые каски" в Сирии, то несложная картинка четко проявится в мозгах западных потребителей, надрессированных фейк-СМИ на искусственно выстраиваемые логические цепи. А если его обнаружат сирийские военные на складах "умеренных террористов", то столкнутся с серьезной дилеммой - заявлять ли о находке, чтобы не подставить союзника после предусмотрительно организованного скандала в Лондоне.

Дальше нужно было увязать "Новичка" с Россией, желательно в действии. Мы уже знаем, как это было сделано. Бывший российский гражданин, насоливший России, - связь прямая, лучше не придумаешь.

Зачем второй человек? Чтобы продемонстрировать неизбирательность (массовость) действия отравляющего вещества и бесчеловечную сущность исполнителя (заказчика).

Дочь с чемоданом из России - изобретательно-убедительное звено в логической цепи диверсии по дискредитации российской миротворческой миссии в Сирии, как и России в целом.

Дальше только разогрев общественности перед схваткой: "Первый случай применения химоружия в Европе после Второй мировой войны!" и т.п.

Повод для бомбардировок Дамаска обеспечен. Оставалось выяснить, не пойдет ли Россия на крайнюю меру, на ядерный ответ, для защиты своих военных? И здесь был найден оригинальный выход.

В план этой масштабной диверсии, перед эпизодом - отравление Скрипалей, вставили интервью М. Келли, которая должна была выяснить у Путина, не станут ли случайные жертвы среди российских военных в Сирии поводом для применения ядерного оружия.

Почему для выяснения этого факта потребовалась столь сложная публичная комбинация с интервью?

Во-первых, публичность и открытость данного формата общения снижают бдительность собеседника-оппонента, а длительность и большое количество вопросов рассеивают внимание и отвлекают от одного-двух главных вопросов (целей).

Во-вторых, желание Путина высказать американскому народу миролюбивую позицию России делало его более уступчивым и разговорчивым, а удовлетворение от реализованного желания должно было усыпить его концентрацию на анализе целей вопросов и после интервью. Ведь операция (диверсия) еще не завершена.

В-третьих, международной публичностью сделанного заявления о поводах к ядерному ответу В. Путина как бы припечатали к его знаменитой принципиальности - "взял слово - держи". Кстати, Запад уже не первый раз использует этот психологический момент.

Последний раз это было, когда Б. Клинтон за пару месяцев до майдана, будучи в Москве, сказал, что В. Путин никогда не нарушал данное им слово. К тому моменту ЦРУ уже просчитывало в плане переворота на Украине заготовку для критического момента с несоблюдением договора о разведении противоборствующих на майдане сторон. Ключевым фактором в обмане оппонента являлась его доверчивость и принципиальность. О ней-то и был прислан напомнить Клинтон, в льстивой манере коварства.

Ограниченные военные действия в Сирии между Россией и незаконной международной коалицией не пугают США. Более того, им это очень выгодно.

- Кровь, в первую очередь солдат коалиции, сделает англо-саксонский план по изоляции и сдерживанию России необратимым.

- Наметившееся политическое и экономическое восстановление отношений между некоторыми странами ЕС и Россией прервется.

- Вероятен даже окончательный разрыв связей между Западом и Россией, включая "Северный поток-2", ЧМ мира по футболу, ограничение деловых и туристических связей…

- Будет расширено тотальное, безапелляционное обвинение России в причастности к использованию оружия массового поражения с применением наказания, например, в виде приостановки членства в совбезе ООН.

- Переформатирование всей международной политической системы в ущерб России и так далее, и так далее, и так далее…

Остается надеяться, что о такой версии развития событий, частью которых является отравление предателя и злосчастное интервью, известно нашим компетентным органам, и соответственно меры хорошо зарекомендовавшего себя "ленивого" противодействия уже приняты.

Читайте также: Подготовка войны: кровопролитной, смертоносной и сокрушительной…

Павел Гортаков, для "Русской Весны"

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521535800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  