Сверху – Запад, снизу – Африка. России нужна антиколониальная экономика, - М.Шевченко

11:49 20.03.2018 Сверху – Запад, снизу – Африка

России нужна антиколониальная экономика



Невероятная концентрация и централизация власти связана с одним – налицо серьезная угроза войны, причем настоящей, с авиационными и ракетными ударами. В такой ситуации страна нуждается в единоначалии.



" Удары по Путину, особенно военные, для сторонников спекулятивной экономики – реальная мечта. Не думаю, что будет прямая атака НАТО, проще устроить эскалацию боевых действий в Донбассе "



В мире сложились две, условно говоря, большие группировки, делающие ставку на разные типы экономики – энергетически-промышленную и финансово-спекулятивную. Отношения между ними принципиально конфликтные, и Россия, находясь разными частями в обеих этих группировках, является слабейшим звеном. Путина можно считать относящимся к промышленной стороне, и попытки договориться с другой, финансовой, поставив Медведева, сорвались. Поэтому, думаю, удар будет наноситься по России как по слабейшему звену, так, как это было в 1914 году. Повод особо не нужен – придумали Скрипаля и этого достаточно. Не Фердинанд, конечно, но и эрцгерцог не стоил 10 миллионов жизней, погибших в Первую мировую. Премьер-министр Великобритании выдвинула недвусмысленный ультиматум, и его можно рассматривать как одно из последних предупреждений. Лондон – это же столица финансово-спекулятивной части мировой экономики, а другая ее часть – это Вашингтон с Трампом. Но у американского президента слабые позиции, и его еще больше ослабляют давлением на Путина. Потому удары по нему, особенно военные, для сторонников спекулятивной экономики – реальная мечта. Не думаю, что будет прямая атака сил НАТО, проще устроить эскалацию боевых действий в Донбассе – так, чтобы втянуть армию России и применить совсем уже жесткие санкции. Можно увеличить поставки оружия на Украину, можно привлечь к боевым действиям натовскую Польшу – глобализации текущего конфликта нельзя исключать.



Обещания о грядущих экономических преобразованиях звучат не в первый раз, мы их уже слышали десятки. Наверное, если избранный президент все-таки встретится с левой оппозицией, какие-то решения могут быть приняты. Нужны протекционистские меры по защите внутреннего рынка, его фактическое отсутствие попросту уничтожает страну. Инвестировать некуда, а те деньги, что идут под видом инвестиций, – на самом деле продажа иностранцам внутренних активов. Это как в Африке рудник алмазный купить, все доходы с которого идут за границу, а местным неграм гроши перепадают. Мы в такой же ситуации, я по стране проехал и видел, во что она превращена. Надо разделить внешний и внутренний рынки. Бог с ним, пусть у руководителей госкорпораций будет зарплата миллион долларов в день, хотя и не понимаю, за какие заслуги, но при этом матери пятерых детей не должны жить на десять тысяч в месяц, что я видел в Астраханской области. Необходима социально ориентированная экономика. Пока построено либерально-корпоративное государство. Строили корпоративное, по муссолиниевскому типу. Но Муссолини был социалист, а здесь – либералы. И получилось, что наверху – корпорации, а внизу – жесточайшая нищета. Это колониальный тип экономики. Потому надежды на конструктив мало.



Максим Шевченко,

Политолог, телеведущий Источник - ВПК

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