Щас спою... Новые видео песен о любви каракумского барда Аркадага

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11:44 20.03.2018 Президент Туркменистана сделал музыкальный подарок женщинам страны



17 марта по государственному телевидению страны показали видеоролик с подборкой песен в исполнении президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Как сообщила официальная пресса, ролик показанный 17 марта был записан 8 марта, в ходе торжества, посвященного Международному женскому дню, на которое были приглашены женщин со всех регионов страны, добившихся больших успехов в труде, воспитании детей, общественной работе, сообщает государственное агентство ТДХ.



"В тот памятный день со сцены в честь женщин блистали своими талантами популярные оперные и эстрадные певцы. Но самым прекрасным подарком для участниц торжества стал видеоролик с песнями лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова", - отмечает государственное издание.



В прошлом году президент Бердымухамедов исполнил песню в качестве подарка турменским женщинам на 8 марта. Это произошло 30 марта, во время рабочей поездки визита Гурбангулы Бердымухамедова по Ахалскому велаяту.



Издание Хроника Туркменистана опубликовало видео с выступления президента на своем канале YouTube.









Ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно демонстрировал свои музыкальные таланты. Бердымухамедов впервые выступил перед публикой в июне 2010 года в городе Туркменбашы. Тогда, выступая перед детьми, он продемонстрировал игру на аккордеоне. В 2011 году, в день своего рождения он исполнил песню "Тебе мои белые цветы". Источник - Радио Свободная Европа

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