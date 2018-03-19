Рахмоноптерикс не пролетал? В Душанбе открылся Парк динозавров

11:41 20.03.2018 В мире динозавров и роботов: в столице открылся детский комплекс "Дунеи афсона"



На территории парка культуры и отдыха имени Садриддина Айни теперь открыт детский комплекс "Дунеи афсона" (Мир сказок).



В парке установлены 11 видов площадок с аттракционами, предназначенными, в основном, для детей до 12 лет.



Кроме этого, в парке есть роботы и динозавры, а для активных детей пострены площадкуи для волейбола и футбола.



Первыми посетителями парка стали 20 детей с врожденным пороком сердца, которым при поддержке Эмомали Рахмона были проведены операции.





Источник - ASIA-Plus

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