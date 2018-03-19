В Туркменском Дашогузе запретили "обрезаться" на дому

11:39 20.03.2018 На севере Туркменистана запретили делать обрезание на дому



Власти северного региона Туркменистана предпринимают предупредительные меры в отношении лиц, делающих обрезание на дому.



В течение последнего месяца в Дашогузе сотрудники полиции и службы национальной безопасности задерживают знахарей и делают им предупреждение о том, что теперь запрещается делать обрезание детям. В противном случае им грозит штраф. "Если услышим, что хотя бы один из вас делает обрезание, то в первый раз выпишут штраф в размере 3000 манат ($857 по курсу ЦБ), а если повторится, посадим в тюрьму", – сообщил источнику "Азатлыка" житель Акдепинского района, осуществляющий лечение на дому природными средствами.



Вместе с тем, региональные власти начали требовать от местных жителей, чтобы впредь они делали обрезание своим детям только в государственных больницах. По словам собеседников "Азатлыка" в Дашогузе, данное требование создает новые трудности и большие затраты.



"Если хочешь сделать ребенку обрезание в государственной больнице, сначала нужно заплатить в кассу 30 манатов. После чего выдают список лекарств, который в общей сумме составляет больше 50 манатов, их нужно купить за свой счет. Помимо этого, ребенку, которому нужно делать обрезание в хирургическом отделении, для обезболивания делают укол, похожий на наркоз, после которого, ребенок почти месяц приходит в себя. Также врач требует за свою услугу 200 манатов на руки. Раньше знахари за обрезание брали 100 манатов. Дополнительные затраты на обрезание – большие расходы для семьи", – рассказал житель района имени Сапармырата Туркменбаши.



Вместе с тем трудности жителей Дашогуза, желающих сделать обрезание своим детям, не ограничиваются дополнительными затратами. Хирургические отделения, в которых есть условия и возможности делать обрезание, находятся в определенных районах Дашогузской области, чтобы добраться до больниц, некоторым жителям приходиться проехать сотни километров.



Вместе с тем, на прошлой неделе в Акдепинском районе Дашогуза, сотрудниками правоохранительных органов, был задержан уролог-хирург на пенсии, делавший обрезание у себя дома, его дело отдано в суд. Источник - Радио Свободная Европа

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