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Как Центральная Азия Путина выбирала
11:38 20.03.2018

18 марта в Российской Федерации прошли выборы президента. На этот пост претендовали восемь кандидатов: действующий президент РФ Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер партии "Народный союз" Сергей Бабурин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин. ЦИК уже объявил предварительные результаты выборов. Победу на них одержал Владимир Путин.

Владимир Путин набрал 76,6% голосов (56,2 миллиона), на втором месте с 11,08% голосов – Павел Грудинин. На третьем месте Владимир Жириновский – 5,66% (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак – 1,67% (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил 1% голосов, Борис Титов – 0,7%, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин – по 0,6%.

Избирательные участки были открыты и во всех странах ЦА. "Открытая Азия онлайн" выясняла, как прошло голосование в нашем регионе.

Казахстан. В атмосфере праздника

В Казахстане двойное гражданство запрещено, поэтому на выборы ходили только граждане России, живущие, работающие или находящиеся временно в этой республике.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано около 65 тысяч россиян. Поэтому участки были открыты не только в столице и Алматы, но и в 15 других городах: Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте. Электорату нужно было иметь при себе только паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).

Участки работали, как и в РФ, с 8:00 до 20:00 по местному времени. 8:00 по Астане соответствует пяти утра по Москве, но в западных регионах страны (Актау, Актобе, Атырау, Уральск) из-за разницы поясов голосование началось на час позже, то есть в 6:00 по московскому времени.

"Я нахожусь в Талдыкоргане (центр Алматинской области, – прим. ОА). На 12:00 по времени Астаны здесь проголосовало 222 человека. В следующий раз мы будем подсчитывать количество проголосовавших в 16:00. Люди идут очень активно, у нас атмосфера праздника, играет музыка, проголосовавшим раздаем шары и шоколадки, народ доволен, – сообщал МИА "Казинформ" консул Генерального консульства России в Алматы по вопросам "Россотрудничества" Ирина Переверзева.

Кстати, в Южной столице было огромное количество желающих проголосовать. Очередь растянулась от Генкоснульства на несколько сотен метров.

Если рассмотреть эти снимки, то видно, что они сделаны вскоре после полудня. Но и в шесть часов вечера у алматинского консульства стояла не такая длинная, но очередь.

Весь выборный день здесь дежурило несколько экипажей полиции.

Активно голосовали и в столице Казахстана. Кстати, почти половина всех состоящих на консульском учете россиян числятся здесь – 30 тысяч человек. Участок разместили в районе старой площади Астаны – в Российском центре науки и культуры. На входе у всех проверяли документы. Не имеющих российского паспорта в зал, где проходило голосование, не пропускали, но делали исключения для наблюдателей и прессы, – передавал корреспондент Tengrinews.kz

В столице пик традиционно пришелся на обеденное время.

"Уже проголосовало около тысячи человек на текущий момент, – делился подсчетами на 15:00 по местному времени заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 8125 по Астане Дмитрий Пантерин. – Явка превышает ту, что была зафиксирована во время выборов 2016 года в Госдуму. Поток избирателей непрерывный, активность весьма высока. Выразить свою гражданскую позицию приходят как люди, голосующие впервые – 18-летние, так и весьма преклонного возраста – у нас проголосовала бабушка 1925 года рождения".

"В первый раз голосую в Казахстане, приехала в Астану. Прошло, конечно, все хорошо, достойно, – делилась с журналистами женщина-избиратель. Далее она попыталась сообщить, за кого она отдала голос и почему, но ее прервал сотрудник участка".

"Я извиняюсь, но говорить, за кого вы голосуете, категорически запрещено. Можете выйти за пределы участка и там говорить. Такие правила", – пояснили женщине.

Так что доподлинно неизвестно, чье имя отметила в бюллетене эта избирательница, а также другие россияне, находящиеся в Казахстане, но если судить по результатам выборов, - вероятно, тоже за Путина.

Несмотря на то, что на участках были очереди, – очевидцы сообщают, что и в Караганде, например, тоже – подсчеты показывают, что бюллетени в урны опустило не так уж много человек в процентном соотношении.

Например, "КоммерсантЪ" передает, что к закрытию участков в Казахстане проголосовали 1454 избирателей:

"Все прошло штатно, организовано в соответствии с законом, – сообщил изданию чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин. – Это по сравнению с 2012 годом, с выборами в Государственную думу, несколько более высокий результат, что отражает активность избирателей. Сейчас после того, как двери избирательного участка закрылись, избирательная комиссия приступит к подсчету голосов для последующей передачи результатов голосования в Центральную избирательную комиссию".

Что касается нарушений, то, как заверил посол, их зафиксировано не было. Однако следует отметить, что на участках практически не было независимых наблюдателей, за исключением представителей казахстанских и российских СМИ.

Кыргызстан. Очередь, как в мавзолей

Пользователи кыргызского сегмента соцсетей активно делились друг с другом видео, на котором запечатлена очередь возле посольства России в Бишкеке.

Отметим, что активность была высокой с самого утра.

"Я пришла около 8:30 (напомним, участки открылись в 8:00, – прим. ОА). На улице никого еще не было,а внутри уже была небольшая очередь. У меня на голосование ушло 25 минут. И вот когда я выходила, то люди уже ждали и на улице. Но такого скопления, которое потом я видела в соцсетях, не было, – рассказала россиянка по имени Татьяна. Женщина отметила, что гражданство она поменяла около 10 лет назад, когда вышла на пенсию. У меня 30-летний педагогический стаж, а моей пенсии не хватало даже на отопление. Вот тогда и решила сменить гражданство. Вернее, я родилась и выросла в России. В Кыргызстан приехала с мужем, который из этих мест. Мы вместе учились в Москве. Паспорт у меня один – российский, но у меня есть вид на жительство в Кыргызстане. Продолжаю здесь работать – по патенту".

Женщина рассказала, что голосовала за Путина, потому что он не допустил развала России.

Отметим, что в кырнете не однозначно отреагировали на очереди в посольство. Некоторые посчитали, что такое количество россиян, проживающих в стране, может быть опасно для независимости Кыргызстана. Были и откровенно агрессивные высказывания. Однако другие пользователи предложили подумать об еще одной проблеме.

"Многие делают российское гражданство, потому что так легче работать и жить. Многие делают гражданство, чтобы получать пенсии. Но почему-то вой не из-за того, что наши люди вынуждены брать чужое гражданство, чтобы жить немного лучше, а потому как они решили отдать свой долг", – отметила журналист Мария Орлова.

Всего на выборы в Кыргызстане пришли 11 тысяч 514 человек. 10 тысяч 778 из них отдали голос за Владимира Путина.

Узбекистан. С оркестром и солнцем

Узбекские СМИ сообщают, что 18 марта были открыты три избирательных участка – в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны (Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык) проходило досрочное голосование.

В Узбекистане на выборах президента России всего проголосовали свыше 5,5 тысяч человек, – сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По данным российского посольства в Ташкенте, это почти вдвое превысило явку на президентские выборы в 2012 году и в пять раз - на думские выборы в 2016-м.

Избирательные участки были закрыты в 20:00 по ташкентскому времени (18:00 по Москве). Сотрудники посольства отметили высокую активность избирателей на выборах президента РФ. Результаты голосования объявит ЦИК России.

Источник - ASIA-Plus
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