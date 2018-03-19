 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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День в истории. В просвещенной Франции ввели гуманную казнь - удаление голов гильотиной
11:35 20.03.2018

Этот день в истории: 1792 год - во Франции вводят казнь с помощью гильотины

20 марта 1792 года Национальная Ассамблея Франции одобрила применение механизма для приведения в исполнение смертной казни путем отсечения головы - гильотины.

Использовать гильотину предложил в 1791 году врач и член Национальной Ассамблеи Жозеф Гильотен. Стоит сказать, что эта жуткая машина, хотя и вошла в историю под его именем, вовсе не являлась изобретением доктора Гильотена.

Известно, что подобное орудие употреблялось до того в Шотландии и Ирландии, где называлось Шотландской девой. Поэтому какое-то время гильотину во Франции тоже называли Девой и даже Мебелью Правосудия. Подобные устройства пытались использовать и раньше в Великобритании, Италии и Швейцарии. Однако именно устройство, созданное во Франции, с косым лезвием, стало стандартным орудием смертной казни.

Уже через год после решения Национальной Ассамблеи при помощи гильотины был казнен низвергнутый король Людовик XVI. На протяжении всего революционного периода и якобинского террора, казнь с использованием гильотины исполнялась только публично.

Приговоренному к смерти сообщалось, что ему отсекут голову на публичном месте во имя французского народа. Соблюдались и средневековые ритуалы: в последнее утро осужденному объявляли: "Мужайтесь! Час искупления настал", после чего спрашивали, не угодно ли ему папиросу или рюмку рома.

Долгое время бытовало мнение, будто отрубленная голова видит происходящее на протяжении примерно десяти секунд. Именно поэтому голову казненного человека поднимали, чтобы он мог перед смертью увидеть смеющуюся над ним толпу.

Гильотина не была отменена последующим строем ввиду чрезвычайного ее удобства. Этот вид казни применялся во Франции до 1977 года. Считалось, что гильотина является гораздо более гуманным способом казни, чем другие виды казни, распространенные в то время: гильотина обеспечивала мгновенную смерть даже при минимальной квалификации палача. К тому же, данный вид казни применялся ко всем без исключения слоям населения, что подчеркивало равенство граждан перед законом.

Последняя публичное гильотинирование во Франции произошло 17 июня 1939 года. В этот день в 4 часа 50 минут в Версале на бульваре отсекли голову Евгению Вейдману, убившему семь человек. Событие сопровождалось непристойным волнением толпы и скандалами с прессой, поэтому впредь было решено устраивать казни в условиях тюрьмы.

Последняя казнь через отсечение головы гильотиной состоялась в Марселе в период президентства Жискар д’Эстена. Казненного арабского происхождения звали Хамида Джандуби. Это была последняя казнь не только во Франции, но и во всей Западной Европе.

Источник - EADaily
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