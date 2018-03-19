Непотопляемый премьер Японии Абэ пошел ко дну, - "Известия"

11:32 20.03.2018 Непотопляемый премьер дал брешь



Вскрывшиеся обстоятельства незаконной земельной сделки потянули рейтинги Синдзо Абэ вниз



Наталия Портякова



В Японии набирает обороты старый и, казалось бы, подзабытый скандал, напрямую связанный с именем премьер-министра. Сегодня Синдзо Абэ пришлось лично отчитываться в парламенте в связи с обвинениями в свой адрес и в адрес жены о намеренной подтасовке документов по крайне противоречивой земельной сделке. Сам Абэ упорно отрицает причастность к продаже государственной земли по бросовой цене, равно как и к последующей подделке документов, чтобы скрыть сей факт. Но для японцев его оправдания звучат не особо убедительно: рейтинг премьера и его правительства упал до рекордно низкой отметки. И если неприятный шлейф от нынешней истории растянется надолго, осенью Синдзо Абэ всерьез рискует не переизбраться лидером правящей партии на третий срок.



От детей-патриотов к махинациям с землей



Начало нынешнему скандалу было положено около года назад совсем другой историей. Журналисты неожиданно обнаружили, что воспитанники одного из частных детских садов города Осаки распевают по утрам национальный гимн, декламируют давно изъятый из образовательных программ имперский эдикт об образовании (он взывает к преданности императору и жертвенности во имя Японии), а заодно восхваляют нынешнего премьера Синдзо Абэ за его попытки пересмотреть пацифистскую конституцию страны. Кроме того, детишкам 3–5 лет рассказывали и о том, какие нехорошие люди китайцы и корейцы, выставляющие Японию в совсем неправильном свете. Несмотря на то что теплых чувств к соседним народам в Японии действительно не питают в силу непростой общей истории и ее разных трактовок, разжигание в детях духа национальной розни большинству показалось совсем неполиткорректным.



Начав копать под куратора этого излишне патриотического детского учреждения - главу образовательного фонда Moritomo Gakuen Ясунори Кагойке, журналисты вскоре выяснили и еще одну интересную деталь. В 2016 году эта организация купила государственный участок земли под строительство частной школы по сильно заниженной цене (разница между реально заплаченной и рыночной ценой составила 800 млн иен, то есть участок ушел со скидкой в 85%). Здание школы еще не было введено в строй, но уже имело громкое имя - образовательное учреждение собирались назвать в честь Синдзо Абэ, а его жену Аки назначить почетным директором школы. Ее имя даже успели внести в учредительные документы, но вслед за скандалом она официально объявила о своем уходе с этого поста.



Тогда, год назад, премьер Абэ клялся и божился, что ни он, ни его жена никоим образом не причастны к сомнительной земельной сделке. И даже дал слово чести, что уйдет в отставку, если его причастность к незаконной продаже будет доказана.



След вся эта история тем не менее оставила. Особенно с учетом того факта, что премьер, равно как и глава образовательного фонда Ясунори Кагойке (которого Абэ в прошлом имел неосторожность восхвалять за схожесть мыслей), являлись членами одной лоббистской группировки "Японская конференция", стоящей на крайне националистических позициях и открыто ратующей за возрождение былого (то есть довоенного) величия Страны восходящего солнца.



Но в 2017 году найти какие-то улики против премьера не удалось. Да и вообще скандал довольно скоро подзабылся, в том числе и на фоне северокорейской угрозы, которая во многом и помогла Синдзо Абэ выиграть объявленные им же досрочные парламентские выборы осенью.



Самоубийство с долгоиграющими последствиями



Поводом вспомнить о скандале годичной давности сейчас стало самоубийство в марте одного рядового чиновника министерства финансов Японии. В предсмертной записке он поведал, что вышестоящее начальство вынудило его убрать из всех документов (их набралось 14), касающихся той подозрительной земельной сделки и готовящихся к передаче специальной парламентской комиссии, любые упоминания имени премьера и его супруги.



Это был человек чести, ненавидящий любую несправедливость, и его смерть не должна пройти даром, заметили японской прессе родственники чиновника, решившего свести счеты с жизнью, но не идти на сделку с совестью.



Судя по развернувшимся сейчас событиям, смерть сотрудника финансового ведомства даром для правительства Японии действительно не пройдет.



Разумеется, первым делом в заказе на исправление документов сверху заподозрили вице-премьера и министра финансов Таро Асо, близкого сподвижника премьера Абэ. Господину Асо даже пришлось отменить свою поездку на встречу министров финансов стран "большой двадцатки" в Аргентине, чтобы лично разубеждать общественность и законодателей в своей непричастности к подделке документов.



Сегодня в парламенте появился и лично премьер.



- Я никогда не отдавал распоряжения вносить изменения в документы, - категорично заявил Синдзо Абэ депутатам.



Проблема в том, что большинство главе японского правительства не верит. По данным опроса агентства Киодо, свыше 66% японцев уверены, что премьер напрямую причастен к подделке документов. К этой неделе рейтинг Синдзо Абэ упал до 38%, а по другим данным, и вовсе скатился до 31%. Но в любом случае это самый минимальный уровень поддержки с 2012 года, когда господин Абэ возглавил нынешний кабинет министров Японии.



Год назад, в ходе первого этапа скандала вокруг земельной сделки, однопартийцы премьера по Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), по сути, встали за своего лидера горой. Конкретным отражением этого стало решение членов ЛПДЯ изменить устав партии, чтобы позволить Абэ в третий раз подряд баллотироваться в партийные лидеры в сентябре 2018 года, когда закончится нынешний второй мандат Абэ.



- Первоначально, когда вся эта история началась, было ощущение, что это никак на Абэ не скажется. К нему лично скандал не "прилипал" -- он казался эдаким тефлоновым премьер-министром, и на выборах в октябре 2017 года в ключевую нижнюю палату парламента эта история, активно раскручиваемая оппозицией, особой роли не сыграла, -- пояснил "Известиям" руководитель Центра исследований Японии ИДВ РАН Валерий Кистанов.



Однако если еще недавно третий срок Абэ, снискавшего имидж непотопляемого премьера, казался само собой разумеющимся фактом, сейчас все куда менее однозначно.



- Поразительно, как история, разразившаяся год назад, топит его сейчас. Конечно, Абэ будет надеется, что скандал развеется, публика устанет от этого. Возможно, он вынудит Таро Асо подать в отставку, но заклание Асо проблемы самого Абэ не решит. Шансы на переизбрание в сентябре выглядят сейчас куда более призрачными, чем еще какой-то месяц назад, - сказал "Известиям" директор азиатских исследований Токийского университета Темпл Джефф Кингстон.



Одним из тревожных для Синдзо Абэ служит тот факт, что сейчас пресса открыто рассуждает о том, кто может прийти ему на смену.



Пока, по словам Валерия Кистанова, равноценной Абэ фигуры внутри партии нет. К тому же многие в Японии прекрасно осознают, что уход Абэ чреват рядом проблем: как в экономике, которая уже два десятилетия придавлена дефляцией, так и во внешней политике.



- Абэ укрепил внешнеполитические позиции Японии после длительного периода нестабильности, он установил важные для Японии личные отношения с Дональдом Трампом, долго и плотно, в течение пяти лет, устанавливал отношения личного доверия с российским лидером Владимиром Путином в надежде, что им двоим удастся решить пресловутую территориальную проблему. Предположим, что Абэ уйдет в отставку - и тогда японцам придется все отношения выстраивать сначала, - убежден российский эксперт.



Вместе с тем он не исключает, что на фоне огромного общественного давления и появления новых фактов и свидетелей обвинения Синдзо Абэ будет так и не суждено установить рекорд политического долголетия. Став в 2006 году самым молодым премьер-министр Японии за всю историю (первое правительство Абэ было у власти в 2006–2007 годах), по итогам грядущих в сентябре этого года выборов Абэ всерьез рассчитывал стать еще и самым "долгоиграющим" главой японского правительства.



Парадоксально, но выпутаться из этой крайне неприятной ситуации Синдзо Абэ может помочь, по классике, тот, кто ему периодически мешает - Пхеньян. На октябрьских выборах Абэ смог заработать немало очков благодаря имиджу чуть ли не единственного защитника Японии от северокорейской ракетно-ядерной угрозы. В ближайшем будущем Синдцо Абэ вполне может подтянуть личный рейтинг за счет прогресса в крайне чувствительном для страны вопросе - решении судьбы похищенных Пхеньяном японцев. Эту тему японский лидер намеревается обсудить на личной встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном. Любой минимальный прогресс по этой теме (и даже его имитация) наверняка позволит отвлечь общественность от пресловутой земельной сделки и участия в этом премьера. Источник - Известия

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