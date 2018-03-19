 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-минфин Монголии Баярцогт спрятал краденые деньги в Швейцарии
10:13 20.03.2018

В Швейцарии расследуют коррупционную связь экс-министра финансов Монголии и горнодобывающей компании Rio Tinto

Предыстория: Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto обвиняется в невыплате $700 млн налогов за золото-медное месторождение в Монголии

Верховный суд Швейцарии поддержал конфискацию $1,85 млн в швейцарских банках в рамках ведущегося расследования, связанного с экс-министром финансов Монголии Сангажавыном Баярцогтом, который помог расчистить путь для спорного проекта австралийско-британской горно-металлургической корпорации Rio Tinto, передает Reuters.

Он занимал пост министра финансов Монголии с 2008 по 2013 года.

Швейцарская канцелярия генерального прокурора (The Swiss Office of the Attorney General - OAG) также подтвердила, что она проводит уголовное расследование, в ходе которого обвинители утверждают, что один из конфискованных счетов был использован для перевода $10 млн экс-министру финансов.

Антикоррупционная служба Монголии также изучает инвестиционный пакт страны, подписанный Сангажавыном Баярцогтом в 2009 году с концерном Rio Tinto, которые передал проект медно-золотого месторождения Оюу толгой в пустыне Гоби.

По данным агентства, в постановлении Верховного суда Швейцарии не называются имен и не упоминаются названия компании, но в судебных документах содержатся детали, которые ясно показывают, что экс-министр Монголии и компания Рио Тинто являются участниками расследования дела.

Судебные документы касаются шахты Rio Tinto, в расширение которой в настоящее время вложено $5,3 млрд, но компанию в правонарушениях по проекту не обвиняют.

Представитель агентства по борьбе с коррупцией в Монголии сообщил агентству Reuters, что расследуется ряд дел, связанных с бывшим министром. Подробности представитель не уточнил.

Постановление Швейцарского федерального трибунала также ссылалось на утверждения некоторых монгольских политиков, обвинивших правительство в чрезмерном контроле крупных проектов по добыче полезных ископаемых в иностранных интересах, например, в интересах Rio Tinto. "Есть признаки того, что (Баярцогт) будучи министром финансов подписал контракт, который был невыгодным для монгольского государства", - говорится в постановлении швейцарского правительства.

Напомним, в 2013 году бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт зарегистрировал на BVI фирму Legend Plus Capital Ltd с банковским счетом в Швейцарии. Эта организация функционировала в период работы Баярцогта в правительстве - с 2008-го по 2012 год. В беседе с журналистами экс-министр признал, что фирма оперировала деньгами его друзей из бизнес-сообщества, назвал сам факт участия в ее уставе "ошибкой" и подал в отставку с поста главы Минфина.

Справка: Turquoise Hill - канадская компания "Теркиз Хил Ресорс", дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу толгой.

Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горнометаллургическая компания. Состоит из двух операционных компаний - Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc.

Данная компания ведет геологические работы в Монголии на медном месторождении Оюу Толгой, а также в Узбекистане и Казахстане.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.

Источник - ca-news.org
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