|"Я водяной, я водяной... никто не...". Рахмон улетел в Нью-Йорк на водный саммит
09:49 20.03.2018
Президент Таджикистана улетел в Нью-Йорк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочим визитом сегодня утром улетел в Нью-Йорк.
В данной поездке президента сопровождают глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов, помощник главы государства по вопросам внешних связей Азамшо Шарифи, сообщает пресс-служба главы государства.
В Нью-Йорке глава Таджикистана примет участие в мероприятиях ООН, посвященных Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития".
Источник "АП" в правительстве страны сообщил, что в Нью-Йорке также запланированы встречи Эмомали Рахмона с руководством ООН, в том числе с Генсеком организации Антониу Гутерришем.
Аваз Юлдашев,