"Я водяной, я водяной... никто не...". Рахмон улетел в Нью-Йорк на водный саммит

09:49 20.03.2018 Президент Таджикистана улетел в Нью-Йорк



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочим визитом сегодня утром улетел в Нью-Йорк.



В данной поездке президента сопровождают глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов, помощник главы государства по вопросам внешних связей Азамшо Шарифи, сообщает пресс-служба главы государства.



В Нью-Йорке глава Таджикистана примет участие в мероприятиях ООН, посвященных Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития".



Источник "АП" в правительстве страны сообщил, что в Нью-Йорке также запланированы встречи Эмомали Рахмона с руководством ООН, в том числе с Генсеком организации Антониу Гутерришем.



Аваз Юлдашев, Источник - Asia-Plus

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