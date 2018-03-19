Узбекистан. Сотрудников экс-СНБ переведут в милицию... Постовыми?

09:39 20.03.2018 После реформирования президентским указом Службы национальной безопасности часть сотрудников переведут в министерство внутренних дел и минобороны, сообщает ведомство.



Отмечается, что в правоохранительном ведомстве сотрудники спецслужб займутся обслуживанием средств наблюдения в секретных организациях, при этом будут получать прежнюю зарплату, сохранят звания и льготы.



Министерству обороны документом переданы функции СНБ "по выдаче справок о допуске соискателей лицензии на проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт режимных оборонных объектов".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев издал указ о преобразовании СНБ в Службу государственной безопасности 14 марта 2018 года . Источник - vesti.uz

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