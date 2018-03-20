Законно ли требование начальства выходить на работу в Наурыз?

09:23 20.03.2018 В праздничные и выходные дни запрещается привлечение беременных женщин, предоставивших работодателю справку о беременности.



Имеют ли право работодатели заставить казахстанцев работать в Наурыз и другие праздничные дни? С таким вопросов в редакцию Zakon.kz обратился житель Алматы, работающий в одном из ТОО.



Согласно ст.85 Трудового кодекса РК, для привлечения работников, работающих по графику сменности или вахтовым методом по графику вахт, к работе в праздничные дни, а также в выходные дни письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются.



Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя.



"При этом за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника."



Между тем в праздничные и выходные дни запрещается привлечение беременных женщин, предоставивших работодателю справку о беременности.



Кроме того, ст. 86 предусматривает исключительные случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника.



К таковые относятся: предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий; предотвращение и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества; выполнение неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

20 марта 2018, Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521526980

Новости Казахстана

