Отравленные "дурачком". За что пострадал глава Госдепартамента, - П.Кениг

09:09 20.03.2018 Классно – уволен по твиттеру. Похоже, именно так Рекс Тиллерсон узнал об отрешении от должности, как раз когда вел переговоры с китайскими дипломатами о возможной нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.



Честно говоря, Тиллерсон не великая потеря для человечества. Единственное, что говорит в его пользу, так это то, что он был не согласен с Трампом по иранской ядерной сделке. Трамп хочет ее расторгнуть, как пудель, следуя командам Нетаньяху, а Тиллерсон – нет. Как бывший глава Exxon и нефтяной магнат, он может иметь личные и корпоративные интересы в Иране, а также особенно в том, чтобы не уничтожать Иран. Но эти интересы не имеют ничего общего с гуманным подходом, это голый интерес как таковой, эгоцентризм, ведь это одна из наиболее устойчивых характеристик Запада. Общества, до мозга костей пораженного синдромом "мне" и "ложь".



Плюс к этому: тот, кто улыбается, выражая удовлетворение, говоря, как северные корейцы страдают и, возможно, умирают тысячами от голода благодаря санкциям, введенным Соединенными Штатами, даже не заслуживает, чтобы его называли человеком. Конечно, он не одинок.



А русофобом быть обязан



Нынешняя администрация Трампа полна либо полоумных, либо преступников. Возьмите Майка Помпео, бывшего до сих пор директором ЦРУ. Он состоит в ультраконсервативной "партии чаепития", большинство членов которой до сих пор остаются сегрегационистами (желающими к тому же отделить Юг США от Севера), расистами, сексистами. И да, они ненавидят все, что исходит с Востока, особенно из России.



" По Джине Хэспел плачет трибунал типа Нюрнберга, только он никогда не состоится "



Так что нам следует ожидать еще больше русофобии, санкций, бряцания оружием, угроз в адрес Востока, главным образом России и Китая. Помпео, кроме того, лояльный приятель Трампа, его подпевала и подхалим, кем Тиллерсон, кажется, никогда не был. Так почему же Трамп вообще нанял его? Это с самого начала было очень странное назначение. Тиллерсон чувствовал себя потерянным в роли "дипломата", он всегда оставался агрессивным волком в овечьей шкуре.



Не будем заблуждаться. Хаос в Белом доме длится уже дольше года, и конца ему не видно. Конечно, это спланированная стратегия действий, имеющая целью запутать всех вокруг. Таков план. Трамп выглядит непредсказуемым. Может быть, таков он и есть, но свою роль играет хорошо. Возьмите для начала хотя бы новые тарифы на сталь и алюминий.



Кричат и визжат все – Китай, ЕС, Япония, Канада, Южная Корея и даже Африка. Тем не менее в конце концов так или иначе победит Трамп. У него уже заготовлен ряд резервных позиций на тот случай, если неолиберальные "партнеры" пойдут с жалобами в ВТО, в это гнездо неолиберальной глобализации. Среди альтернатив – импортные квоты и даже еще более высокие тарифы в отношении некоторых стран при исключениях для других.



Главное – "Сделать Америку снова великой", то есть вернуть в шатающуюся американскую экономику рабочие места и элемент реального промышленного роста. Трамп фактически применяет то, что должны использовать во всем мире – своего рода "экономику сопротивления", деглобализацию, работу ради национальной экономики, а не транснациональной, приносящей прибыли лишь всемирным корпорациям, что имеет место сегодня.



Пхеньян помнит и Клинтона, и Буша



Торговая война может стать лишь еще одним отвлекающим маневром, чтобы люди не видели того, что происходит у них за спиной, а именно в сфере внешней политики США. "Глубинное государство", дергающее Трампа за ниточки, жаждет крови. Сначала крови русской. Затем китайской. А еще оно хочет господствовать на Ближнем Востоке в соответствии с доктриной "Полного спектра доминирования" – разбомбить Дамаск и отменить ядерную сделку, создавая провокационный предлог для войны с Ираном. Как раз то, о чем мечтает Нетаньяху. Но все это необходимо смягчить с помощью некоего торгового хаоса. И это, кажется, работает.



Давайте посмотрим, что принесет предстоящая встреча Трампа и Кима. Кто-то по каким-то причинам должно быть убедил Трампа в том, что урегулирование проблемы с Пхеньяном лучше, чем ядерная война на Корейском полуострове. Этот кто-то имеет еще более жизненный интерес к полному господству на Ближнем Востоке. Так что, Иран, Сирия и Россия – новая "ось зла" – будьте начеку!



Администрация Ким Чен Ына или те, кто работал еще под руководством его отца Ким Чен Ира, возможно, помнят Рамочное соглашение 1994 года, инициированное президентом Клинтоном. По тому соглашению Пхеньян соглашался заморозить находившуюся тогда в зародышевом состоянии ядерную программу в Енбоне, получив в ответ от Вашингтона экономическую помощь и дипломатические уступки. Оттепель в отношениях длилась до 2000 года, пока к власти не пришел Джордж Буш-младший.



Когда его окружение, состоявшее из ястребов и неоконов: Чейни, Рамсфельда и Болтона, стало оказывать на Буша давление, тот отказался подтвердить основное содержание Рамочного соглашения, то есть отсутствие враждебных намерений, и вышел из сделки, достигнутой Клинтоном. Точно так же сейчас Трамп хочет выйти из иранской ядерной сделки. Вскоре после отречения от Рамочного соглашения Буш приказал инициировать вторжение в Ирак под фальшивым предлогом и провозгласил Ирак – Иран – Северную Корею "осью зла". Тогда же был запущен механизм бесконечных войн против террора. Ким Чен Ын знает, что Вашингтону нельзя доверять.



Да и почему Вашингтону можно доверять сейчас? Помпео, новый главный ястреб-дипломат, конечно, никакой не друг Ким Чен Ыну или коммунистической КНДР. Какое-то время, пока будет раскручиваться пропагандистская шумиха вокруг намеченного на будущий месяц саммита, он будет плыть по течению. Но когда встреча пройдет, чем бы она ни завершилась, станет возможным все что угодно. Он сможет отказаться от сделки точно так же, как это сделал Буш в 2000-м, и вернуться на круги своя. К тому времени КНДР может уже быть снова "денуаклиризована".



Королева пыток



А кто сменил Помпео? Джина Хэспел, ставшая первой женщиной во главе ЦРУ, совершенный кандидат для преступного агентства. Сама Хэспел заработала не такое уж и красивое прозвище Крестная мать пыток, поскольку руководила и надзирала за секретной тюрьмой США в Таиланде. Ее назначение хорошо подходит к тому, что произойдет, – еще больше агрессии и пыток по всему земному шару. Типичные орудия последнего оплота расшатывающейся империи. По Хэспел плачет трибунал типа Нюрнберга, только он никогда не состоится.



А не состоится потому, что всем прекрасным людям исключительной нации сходят с рук убийства. Большинство из них повинны в массовых убийствах, некоторые даже в геноциде. И ничего: мир в который раз тупо таращит глаза и помалкивает, принимая то, что преступления библейских размеров стали новой нормой Запада.



Что же это за мир, в котором мы живем? У преступников элитные белые сорочки залиты кровью. А народные массы на Западе просто молчат. Все они становятся соучастниками, продвигающими машину войны, которая убивает миллионы людей – от их молчаливого имени и по их молчаливому поручению.



К счастью, есть Россия, которая приходит на помощь. Не обращая внимания на ползущий бульдозер лживой западной пропаганды, российские голоса, особенно Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, слышны все громче, к ним прислушивается все больше людей. Но западная пропагандистская машина, чующая крах господской империи, не знает пределов, густо сея русофобию.



Возьмите последний пример бессмысленных нападок на Россию – дело об отравлении нервно-паралитическим веществом российского двойного агента Скрипаля и его дочери на лавочке в одном из парков Лондона. Тереза Мэй, получив приказ из Вашингтона, обвиняет в преступлении Россию. С какой стати Россия должна быть настолько глупа, чтобы совершить такое преступление против какого-то шпиона, которого отпустили из российской тюрьмы несколько лет назад? И совершить как раз перед выборами? Ни единого доказательства не представлено, но тем не менее обвинения высказаны громко, пусть они и смехотворны, и нелепы.



У кого-то еще остались хоть какие-то нейроны в их усыхающих мозгах? Угрожать России еще большими санкциями за преступление, которое по указке Вашингтона скорее всего совершили британские MI6, MI5 или даже МОССАД? Но так, чтобы весь западный мир снова получил возможность наброситься на Путина и Россию. Просто безумие, которое усугубляется совместным заявлением Трампа, Мэй, Макрона и Меркель, в котором они обвиняют в отравлении Россию. Столь сильный рекламный трюк, конечно же, вдалбливает ложь в сознание усевшегося перед телевизорами западного населения, мозги которого промыты бесповоротно.



Кто-нибудь задался вопросом: кому это выгодно? Кто из этого извлек пользу? И как долго будет Россия терпеть эти фальшивые новости и безумное, истеричное поведение Запада?



Справка "ВПК"



Питер Кениг (Peter Koenig) – экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Во многих странах реализовывал проекты по охране окружающей среды и развитию водных ресурсов. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки.



Питер Кениг,

аналитик (Швейцария)



Перевод Сергея Духанова,

специально для "ВПК"



№ 11 (724) за 20 марта 2018 Источник - vpk-news.ru

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