Во главе постсоветского пелетона. Стоит ли ждать перемен в СНГ, - В.Жарихин

09:06 20.03.2018 Как изменения у нас могут сказаться на отношениях с государствами Содружества, "Военно-промышленному курьеру" рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.



– Переизбрание Путина не вносит какие-либо новые тренды в отношениях со странами СНГ. Другое дело – в мире происходят серьезные изменения, против России ведется открытая, целенаправленная и согласованная атака. Свое влияние санкции оказывают и на отношения России со странами СНГ, потому что они наложены на нас, но не на партнеров. В этой ситуации довольно трудно развивать экономическое сотрудничество. И если учесть то, что американцы пригрозили карать всех, кто пользуется российским оружием, в области военно-политической возникает сложная коллизия. Пока она решается достаточно успешно, но с напряжением.



– Если исходить из того, что говорил Владимир Путин после завершения выборов: Россия должна совершить рывок, думается, за нами последуют и наши партнеры из постсоветских государств?



" В военно-политическом плане Армения как была, так и остается под влиянием России. Никто гарантий, которые Ереван получает в Москве, ему в Европе, а тем более в США не давал и даст "



– Полагаю, они присоединятся, потому что достаточно глубоко интегрированы с нами. Другое дело, что есть Украина: политически она отдаляется от России, но экономически остается в достаточно серьезном симбиозе. Думаю, постепенно эта связь будет ослабляться – киевские власти переориентируются на европейский рынок. Но мы видим, что там им не удалось получить свободную нишу. Если говорить о республиках Закавказья – Армении и Азербайджане, замечу: Ереван не без основания проводит многовекторную политику. Есть многочисленные и влиятельные диаспоры в нашей стране, Франции и Соединенных Штатах. Но в военно-политическом плане Армения как была, так и остается под влиянием России. Никто гарантий, которые Ереван получает в Москве, ему в Европе, а тем более в США не давал и не даст. В Баку также понимают, что только на основе баланса отношений с Турцией, Западом и Россией смогут успешно проводить свою политику. Не стоит забывать и о наличии в России почти двухмиллионной армии гастарбайтеров, которые во многом поддерживают азербайджанскую экономику.



– Как будут выстраиваться отношения с Белоруссией?



– Нормально. Все экономические "сучки и задоринки" связаны, с моей точки зрения, с недостаточностью реального включения белорусского руководства в наши политические кланы. Так называемые торговые войны всегда ведутся даже достаточно тесно интегрированными государствами. Между Германией и Францией, к примеру, такие битвы полыхают, просто они не выносятся на самый верх. А белорусское руководство очень любит экономические конфликты поднимать до политического уровня. Но в итоге все заканчивается прагматично.



Владимир Жарихин



Беседовал Сергей Карпачев



№ 11 (724) за 20 марта 2018 Источник - vpk-news.ru

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