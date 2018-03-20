США признают бойцов российских ЧВК "террористами", чтобы уничтожить, - "СП"

08:42 20.03.2018 США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить



Так Запад стремится изгнать Россию из Сирии



Заур Караев



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Джон Блакслэнд

Каринэ Геворгян



Кризис во взаимоотношениях России с Западом усугубляется. Это связано с новым витком демонизации нашего государства в ходе геополитической борьбы на международной арене.



Ситуация интересна тем, что теперь западные специалисты совершенно перестали стараться придумывать поводы для дискредитации России. Так, история с отравленным экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем сильно позабавила более или менее адекватных людей. Отлично эту ситуацию описал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. По его словам, абсолютно очевидно, что в подобного рода инцидентах заинтересованы страны, находящиеся с Россией далеко не в дружественных отношениях, а самой РФ этот бывший двойной агент совершенно не нужен. Более того, в преддверии выборов президента и Чемпионата мира по футболу российские спецслужбы вряд ли бы проявляли какую-либо активность в отношении даже действительно опасных для интересов Москвы людей. Кроме того, он указал на то, что неким количеством якобы использованного при отравлении яда "Новичок" должны обладать сами британцы, раз уж их специалисты сумели гарантированно установить, что Скрипаль был отравлен именно им. В противном случае, никакие лабораторные анализы не смогли бы им помочь распознать яд.



В общем, отличный разбор ситуации, но, как оказалось, он ничем не помог. В ООН аргументы российской стороны проигнорировали, и Великобритания вместе с США, заручившись поддержкой ряда стран, продолжили обвинять Россию в том, что она впервые в поствоенной истории применила химическое оружие против европейского государства. Ну и далее эту историю начали пристегивать к использованию химического оружия против сирийской оппозиции.



Американцы вместе со своими партнерами многократно обвиняли Башара Асада в этом грехе. Он всегда все отрицал, при этом пользуясь поддержкой со стороны России, которая каждый раз указывала, что нет ни одного доказательства использования подобных средств правительственными войсками. После этого случая в Солсбери Запад обзавелся новым аргументом против Дамаска и РФ - мол, теперь Москва продемонстрировала свое лицо, и все ее аргументы уже не имеют никакого веса.



Вероятно, с этого момента Башару Асаду придется значительно тяжелее отстаивать свои права перед демонизирующим его международным сообществом, потому что теперь его главный покровитель, вероятно, будет более осторожен в процессе защиты своего подопечного. Без этой осторожности высок риск того, что в ближайшем будущем в любом инциденте с применением химоружия могут обвинить еще и Россию.



В целом, сейчас Запад во главе с США максимально старается навредить российским интересам в Сирии, и для этого используются различные методы. О том, как скандал с "Новичком" может сказаться на ситуации в Сирии, мы поговорили с австралийским военным экспертом Джоном Блакслэндом. Его проамериканская позиция может быть полезна в процессе прогнозирования будущих решений США в области антироссийской политики.



"СП": - Есть ли, на ваш взгляд, какая-нибудь связь между случаем в Солсбери и заявлениями о применении химического оружия в Сирии?



- Конечно, есть. Это та самая связь, которая дает ответы на многие вопросы. Теперь всем стало ясно, почему Россия так активно защищает Асада, когда речь заходит о нарушении прав сотен тысяч людей, о геноциде сирийского народа. Россия покрывает Асада из-за того, что ее политика построена на аналогичных методах. Все доводы России звучат неубедительно, даже ее партнеры в ООН отнеслись скептически к тому, что говорил российский представитель. Китай решил остаться в стороне, как и Казахстан. Им удобнее говорить про объективное расследование, но никто не встал на сторону России и не сказал, что она не может быть замешана в этом деле. Это говорит о том, что большинство стран склонны полагать, что именно Россия отравила Сергея Скрипаля. И если она сделала это в Великобритании, то что ее останавливает в Сирии? Много раз сообщалось, что Асад уничтожил свои запасы химического оружия, возможно, это правда, если учитывать, что новые партии отравляющих веществ в Сирии могла доставить Россия. Это запрещенные методы войны, но как мы теперь понимаем, Россию это не останавливает, и она пользуется химическим оружием.



"СП": - Но ведь кроме обвинений со стороны Великобритании нет никаких реальных доказательств того, что Россия как-то причастна к случаю с отравлением бывшего чиновника.



- Так думают только те, кто слепо верят в российскую пропаганду. Все указывает на то, что именно Россия организовала это преступление. Яд был советского происхождения, и им был отравлен бывший шпион, человек, который предал российские спецслужбы. Известно, что Россия таких людей всегда пыталась ликвидировать, даже если они не опасны.



"СП": -Очень спорная аргументация. И как это связано с ситуацией в Сирии?



- Сейчас известно, что Асад снова собирается использовать химическое оружие против оппозиции и остальных людей, которые не хотят жить под его властью. Раньше ему удавалось это совершить каждый раз так, чтобы никто не мог обнаружить место, где хранятся отравляющие вещества. До того, как в Сирии появилась Россия, спецслужбам США удавалось обнаруживать все склады и даже используемые для транспортировки аэродромы. Но с появлением России ситуация сильно изменилась - не удается собирать данные, а о химических атаках становится известно уже после использования оружия. Это говорит о том, что Россия, скорее всего, сама планирует атаки Асада и соблюдает строгую конспирацию. Конечно, у нее больше возможностей сохранять режим секретности, чем у самого Асада.



"СП": - Таких обвинений пока не выдвигали даже США.



- Да, но если данные подтвердятся, то такие обвинения последуют. Скорее всего, так и произойдет. И это должно сильно изменить всю ситуацию в Сирии. И в первую очередь надо будет ограничить влияние России в Сирии.



"СП": - И как США и их союзники собираются этого добиться?



- Еще до того, как стало известно, что РФ использовала химическое оружия в Солсбери, США продемонстрировали, что проправительственные силы очень зависимы от присутствия наемников из России. Ликвидация группы этих наемников привела к тому, что активность сил режима и их союзников в Дэйр-эз-Зоре стала почти нулевой. Это говорит о том, что воздействовать на ситуацию в Сирии надо через российских наемников. Но для реальных действий необходимо определиться с их статусом. Как известно, они не регулируются российским законодательством, вернее, их статус очень спорен, и их даже можно отнести к преступникам. Это может помочь США признать их незаконными вооруженными формированиями, и к тому располагает законодательство самой России.



"СП": - То есть США могут признать российских наемников террористами?



- Не совсем так, но законодательно их статус может быть приближен к такому.



Неужели американцы и правда пойдут на такую провокацию? В среде российских экспертов различное мнение по поводу того, какие меры по отношению к наемникам из России будут применять Штаты. Востоковед и политолог Каринэ Геворгян полагает, что как российские, так и американские наемники всегда находятся в зоне риска, тем более после того известного случая в Дэйр-эз-Зоре. Но пока нет никакой определенности в вопросе того, как себя поведут в Вашингтоне и в Москве.



Другой российский востоковед Олег Гущин считает, что никаких серьезных столкновений между россиянами и американцами в Сирии не будет. Периодически столкновения, конечно, возможны, но они являются, скорее, случайностью. Что ж, будем надеяться на лучший из сценариев развития событий.

20.3.18 Источник - svpressa.ru

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