Китайцы мирно оккупировали Италию... (путевые заметки), - К.Скоркин

08:35 20.03.2018 Путевые ЗАМЕТКИ: Италия март 2018.



Эта страна мне очень понравилась. При том, что погода для Италии была омерзительная. В это время там весна в полном разгаре. Все пробуждается и цветет. А вот в этом году там даже снег не стаял. Температуры в средне была 8-10 градусов и большую часть поездки лил с небес дождь. Но капризы ВСЕВЫШНЕГО поездку не испортили. Начну с главного. Исторические памятники ИТАЛИИ (Базилики, дворцы, музеи) столь огромны и роскошны, что любой памятник истории России и Украины – это на их фоне ИЗБУШКА на курьих ножках. Любой православный храм России рядом с итальянской базиликой – это приходская церквушка. Каждый итальянский город и маленький городишко – хроника человеческой цивилизации от античных времен до средневековья. Крови на итальянской земли было пролито так много, что по литражу это МОРЕ. В наших краях таких разрушительных войн до ХХ века не было. И "Святых" в Италии тысячи – в каждом городе есть свои и общеитальянские. Католицизм свершил в последние годы поразительный прогресс. Во всех католических базиликах появились ИКОНЫ, написанные по византийской традиции (как православные). Еще 20 лет тому назад это было невозможно. Иконы Ватикан именовал ЕРЕСЬЮ. Ватикан уже не менее 10 лет признает в качестве "святых" сотни православных подвижников. А вот наша церковь католических святых признавать не желает. Кстати, Вивальди оказывается был католическим священником. Его в родном городе именовали "красным попом" за пристрастие с мантии красного цвета. Папа подписал указ о назначении его руководителем епархии и присвоении ему сана кардинала. Но Вивальди умер и эти почести не вкусил… Популярность его при жизни была куда выше, чем у Моцарта. В Италии этого гениального композитора до сих пор БОГОТВОРЯТ. Хотел купить диски с Вивальди, но цены на них суровые (20-25 евро). Ох..ть можно! Это 5 батонов шикарной сырокопченой колбасы.



Города в Италии в целом очень чистые и ухоженные, но крупные сильно перенаселены. В Риме, Милане очень мало не только парков, но и скверов. В стране очень сильная безработица, и черновую работу в городах исполняют сами итальянцы, а не гасторбайторы. Беженцев в городах очень мало. Но это Север Италии. Как говорят сами итальянцы – на Юге их уже явный перебор. Увы, но негры и арабы в Милане и Риме открыто побираются, бомжуют и торгуют наркотой. Мне раз пять эти ФРУКТЫ пытались сбыть кулечки с наркотиками. До сих пор в крупных городах Италии наблюдается сильный бытовой криминал – мелкое воровство. В нашей группе у двух женщин украли сумки, а у 4 людей – зонтики. В крупных городах стада туристов. Я даже представить себе не мог такое количество! Бывал практически во всех странах Европы. Но такого потока туристов как в Италии –я не видел нигде в Европе. И именно в Италии в полной мере осознаешь кому МИР будет принадлежать в будущем. Это КИТАЙЦЫ. Их организованные орды Италию мирно оккупировали. Куда не плюнь в Риме или Милане – попадешь в китайскую рожу. Ведут они себя так, словно вокруг никого кроме них никого нет! Американцев итальянцы откровенно не любят. Это не носит открытый, демонстративный характер. Но даже в туристическом и ресторанном бизнесе владея английским итальянцы упорно избегают говорить на нем. Они готовы говорить на немецком или французском, но не на английском. Русским языком в Италии владеют только бывшие наши соотечественники, и их достаточно много. Украинцы в Италии встречаются, но в основном в мелкой уличной торговле и пригородных отелях в качестве обслуги. На выезде из миланского аэропорта на бетонной стене огромная надпись на английском -ЯНКИ КОЗЛЫ. Такие же надписи на стенах при въезде в американскую военной зону и у американского посольства в Риме. Все американские флаги в Риме и Милане изодраны в клочья. Это не типично для Европы.



Сами итальянцы сильно отличаются от славян. Во-первых, они очень свободолюбивые и норовистые. Так, на все стандарты ЕВРОСОЮЗА по гонениям на курильщиков они просто ПЛЮЮТ. На торговлю табачными изделиями в Италии, как и во всей Европе, введены драконовские ограничения. Их продают только в специальных магазинах и до 17 часов. Но курят итальянцы весьма активно и практически везде. В аэропортах, на вокзалах, в отелях есть курительные комнаты или специальные места. Полиция и карабинеры на курильщиков внимания не обращают. Да и сами часто ДЫМЯТ! Отпуска в Италии только в августе и все города страны на август вымирают. Практически ничего не работает (банки, офисы, магазины, рынки, и пр). Народ Италии в целом трудолюбивый, упорный и очень практичный. Халтуры в бытовой сфере хватает, но в разумных пределах. Даже в мелком бизнесе нет стремления надуть потребителя и наварить деньги на обмане. Деньги в Италии считать умеют и показушного "русского купечества" там не наблюдается. Распорядок итальянского дня сильно отличается от России. Утром только кофе и булочка, в обед пицца или паста "на ходу", а главный прием калорий поздним вечером (от восьми до десяти). Ужин в Италии четко регламентирован. Подают последовательно от 3 до 6 блюд. Пока не съедят одно блюдо, следующее не подают. Вся пища ужина свежеприготовленная. Вино за уженом обязательно, но не для кайфа, а как запивка еды. При этом, алкоголиков в Италии крайне мало, хотя вино ежедневно пьют даже подростки. Занятно, что вино за столом наливает каждый человек себе самостоятельно и пьют его без тостов и речей. Явного культа вина (как в Грузии) НЕТ. Просто вино в жизни итальянца – это как вода! Пиво итальянцы практически не пьют. Оно в Италии для туристов и иностранных студентов, которых очень много! Крепкие напитки итальянцы пьют редко. Качество и разнообразие колбас, пармской ветчины и сыров поражает. Каждый продукт в торговле представлен в 10-15 видах, а то и больше. И все очень вкусное! Особенно сыр МАЦАРЕЛЛА. То, что продают в качестве "мацареллы" в России к итальянскому сыру этой категории отношение имеет весьма условное. К стати, МАЦАРЕЛЛА - это сыр не из козьего или овечьего молока. Он делается из молока черных буйволиц. Качество пищи в Италии очень высокое. От макарон до колбас, ветчин, сыров, фруктов, овощей, кондитерских. Итальянцы в основном употребляют в пищу пиццу и пасту (макароны с соусом). Но качество и вкус этих изделий совсем иной, чем то, что подают в России (даже в ресторанах). В маленьких городах есть настоящие рынки, где торгуют продуктами, которых нет в магазинах. На этих рынках только сыров у продавца - 15 или 20 видом. И отвесят столько, сколько нужно покупателю. Хоть две дольки… Апельсины в продаже только КРАСНЫЕ. Сладкие, сочные, с характерным резковатым привкусом. Зелени и овощей в торговле МОРЕ. Лично я не знаю, большую часть итальянской овощной продукции (как она употребляется и с чем ее едят). Пирожные, торты, пироги, кексы очень вкусные и разные. На их фоне российские кондитерские изделия можно назвать кратко и точно – ДЕРЬМО! Тоже самое относиться к колбасам, ветчине, хлебу, сырам, фруктам, овощам…. Увы, но при всем моем патриотизме и органическом отсутствием космополитизма, такой ВЫВОД неизбежен. Кто в этом усомниться, должен посетить ИТАЛИЮ!



Ужин и церковь в Италии это два самых важных ритуала дня. За ужином собирается семья, члены которой обсуждают итоги дня и планы. Гостей на ужин зовут крайне редко. Все деловые вопросы решают в общепите за обедом. В церковь итальянцы ходят индивидуально. Насколько они религиозны в целом – судить трудно. Но в базиликах всегда в течении дня есть молящиеся всех возрастов. Итальянцы – народ шумный и веселый. Но рациональный и разумный. Деньгами не сорят, показухой не занимаются. Даже очень состоятельные люди не выделяются и одеваются достаточно скромно. В городах практически нет машин бизнес-класса и внедорожников. Самые роскошные вилы и квартиры сдаются в аренду, а их хозяева живут либо в 2-3 комнатах вилы, либо снимают квартиру. В больших городах снять квартиру дорого, поэтому жилье снимают часто в пригородах. Она из самых острых проблем для студентов – это жилье. Общежитий в итальянских университетах практически нет. Студенты вынуждены снимать жилье. Главные затраты на высшее образование – это съем жилья, и многим итальянцам это не по карману. Городской транспорт, коммунальные услуги и отопление очень дорогие. Особенно отопление. В городах в жилых домах нет централизованного отопления. Жильцы каждого дома эту проблему решают индивидуально. Как правило, в течении дня и ночью дома не отапливаются. Топят только вечером 2-3 часа. А ночью итальянцы спят под 3-4 одеялами (кроме лета). А летом на всей территории Италии изнурительная жара. На всех окнах в домах жалюзи или створки. Квартиры у итальянцев очень маленькие и проблема жилой площади более острая, чем в России. Купить дом или квартиру для итальянца со среднем достатком – недостижимая мечта. Продолжительность жизни в Италии одна из самых высоких в Европе. При весьма скверном качестве медицинского обслуживания. Я уже давно пришел к выводу, что современная МЕДИЦИНА – это особая и очень циничная сфера МОШЕНИЧЕСТВА. Итальянцы курят, пьют поголовно, едят обильно перед сном. При таком режиме жизни по современным стандартам они должны дохнуть как мухи. Но они живут и весьма прилично до 80 и более лет. Молодых покойников в Италии по статистике по половину меньше чем в России. И лекарств итальянцы по статистике употребляют на 50-70 процентов меньше, чем в странах Евросоюза. В политическом отношении Италия сильно поправела. Крах СССР в этой стране нанес смертельный удар по левой идеологии. Коммунистов в Италии практически нет. Американцы и Ватикан сумели кардинально изменить настроения итальянцев. Причем, Ватикан в больше степени, чем США. Сегодня сознание итальянского народа РАЗЛОМАНО. Нет прежней ясности и четкости. Политизированность итальянцев большая, чем в России. Но она очень ГЛУПЕНЬКАЯ. Люди голосуют за хлесткие лозунги, а не за идеи. Этого и добивались десятилетия США и ВАТИКАН.



Об итальянской мафии ( я этого раньше не знал). Во-первых, МАФИЯ – это явление сицилийское. В Неаполе нечто подобное именуют КАММОРА. Изначальное такие организации не имели криминального характера. Они создавались по принципу ЗЕМЛЯЧЕТСВА и СЕМЕЙСТВЕННОСТИ, Это очень характерные итальянские национальные традиции. Семья, а затем ЗЕМЛЯКИ – превыше всего. Не имея связей и мощной поддержке клана в Италии и сегодня сделать карьеру или вести успешный бизнес невозможно. Везде доминируют личные связи, знакомства, рекомендации и т.п. Криминализация мафии и комморы началась только в конце 19-го века. И этот процесс берет свое начало в США, а не в Италии. Криминальный бизнес стали осваивать итальянские кланы в Америке, особенно в Чикаго. Это игорный бизнес, проституция, нелегальное производство алкоголя, наркотики, заказные убийства. Затем, американская мафия запустила свои щупальца в Италию. Бенито Муссолини с мафией боролся решительно и безжалостно. Он уничтожил не менее 100 руководителей криминальных структур в Неаполе, Милане, Риме, Палермо, на Сицилии. Служба безопасности Италии в то время имела право уничтожать членов мафии с оружием в руках без суда и следствия на месте. Затем началась Мировая война. Когда американцы стали готовить высадку десанта в Италии, американская итальянская мафия предложила Пентагону свои услуги. Она через итальянцев предоставила американцам подробные карты побережья и точки обороны немецких и итальянских войск. А затем в ночь на дату высадки американского десанта вырезала ножами немецкие и итальянские боевые посты на прибрежной полосе. Американцы тогда высадили свой десант практически без потерь. А затем, в знак благодарности за услугу и в противовес коммунистам ввели в органы местной власти Италии представителей мафии и камморы. С этого момента (1945) криминальные структуры Италии начали свое сращиванием с властью. Об этой весьма поганой истории в Италии давно уже публично сообщать ЗАПРЕЩЕНО.



Константин Скоркин Источник - ЦентрАзия

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