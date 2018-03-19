Как убивали "Актобе". Пятикратный чемпион Казахстана по футболу оказался на грани банкротства

01:13 20.03.2018 Один из самых титулованных футбольных клубов Казахстана находится в глубоком кризисе. Приход в "Актобе" нового генерального директора, лучшего, по мнению местных болельщиков, футболиста страны Самата Смакова, не помог клубу привлечь спонсоров, чтобы рассчитаться с долгами и исправить ошибки предыдущего руководства. Сезон стартовал, а команде так и не позволили заявить новичков. На поле выходят футболисты молодежного состава. Что будет с "Актобе", неужели пятый по величине город республики останется без большого футбола?



Аким с востока



Пятикратный чемпион страны играет в высшей лиге чемпионата страны с момента ее основания (1992 год). В девяностые годы команда только строилась, чтобы в нулевых вырваться в лидеры чемпионата (золотые медали в 2005, 2007, 2008, 2009, 2013 годах). Единственный спонсор клуба – акимат Актобинской области. На самом деле, за государственный счет существуют практически все команды чемпионата Казахстана, за исключением "народной команды" - "Кайрата", хозяином которой является миллиардер Кайрат Боранбаев.



Начиная с 2006 года, "Актобе" непременно считался одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Так было до 2015 года. Но что-то пошло не так. Версий произошедшего множество, вплоть до заговора против сильнейшей команды страны.



Наверное, следует начать с назначения нового акима области, который стал первым лицом в футбольном клубе. Бердыбек Сапарбаев возглавил Актюбинскую область в сентябре 2015 года. С 2009 по 2014 годы Сапарбаев работал на должности акима в Восточно-Казахстанской области и отвечал за усть-каменогорский футбольный клуб "Восток". Команда была проблемная (долги по зарплатам, договорные матчи), болельщики рассчитывали, что с приходом нового руководителя ситуация изменится. Клуб в 2009 году отправился в низший дивизион, на следующий год вернулся в элиту, но задолженности остались. Футболисты жаловались на задержки зарплат, и это на фоне слов Сапарбаева, что он заинтересован сохранить команду в высшей лиге. В итоге "Восток" повторно покинул первый дивизион. Клуб вернулся в 2013-м, но в очередной раз не смог зацепиться в "вышке", и вновь начались жалобы на задержки зарплат со стороны футболистов, хотя Сапарбаев утверждал, что с финансированием все в порядке, а проблемы в директорах, которые "крутят деньги", и самих игроках, которые "стоят как столбы". Например, за победу над "Кайратом" Сапарбаев в 2011 году перевел футболистам миллион тенге (около $7000 по курсу 2011 года) призовых.



Следует отметить, что в ноябре 2015 года, уже при Сапарбаеве, "Актобе" проиграл в последнем туре "Астане", лишив тем самым золотых медалей "Кайрат" и обеспечив "столичных" чемпионством.



Ветер перемен



В декабре 2015 года Сапарбаев раскритиковал и снял с должности главу ассоциации футбола области Сагата Енсегенулы, который за 11 лет впервые отчитался о работе своей ассоциации и клуба "Актобе". Выяснилось, что долги клуба, в том числе и перед игроками, составляли на тот момент около полмиллиарда тенге (более $1,5 млн).



Аким пригласил на пост гендиректора "Актобе" россиянина Дмитрия Васильева, ранее работавшего в "Ростове", "Динамо", "Москве" и молдавском клубе "Политехника", который обещал за пять лет реализовать проект самоокупаемости клуба, на 50% сократив дотации из бюджета области. На 2016 год акиматом "Актобе" было выделено 2 миллиарда тенге ($620 тыс), что в полтора раза меньше, чем в предыдущем сезоне. Также Сапарбаев заявил, что не собирается гасить задолженности, однако подчеркнул, что несмотря ни на какие трудности, "Актобе" не останется без поддержки. Задача на сезон для команды была попадание в четверку сильнейших и, соответственно, в еврокубки. Тренером назначили Юрия Уткульбаева. Забегая вперед, следует сказать, что "Актобе" занял шестое место и отстал от заявленной четвертой позиции на 12 очков.



В свою очередь, "Актобе" сам намеревался подать иск в Палату по разрешению споров ФИФА или суд Евразийского экономического союза о взыскании 30,34 миллиона тенге (около 6 млн. рублей) с бывшего главного тренера команды Владимира Газзаева, который работал в клубе в 2014-2015 годах.



Баурсаки



К Васильеву возникло множество вопросов практически с первого дня пребывания в клубе. Якобы он грубил журналистам, уходил от ответов. Также возникли вопросы о его квалификации, например, бывший гендиректор ФК "Москва" Юрий Белоус назвал Васильева "психически нездоровым человеком". "Когда его приглашают возглавить какой-то клуб, это очень странно, – говорил Белоус. – Как минимум, человек с акцентуированной личностью, а как максимум – если им займутся специалисты, они точный диагноз поставят".



Васильев проводил встречи с "избранными фанатами", заплатившими по 4.000 тенге ($12.4). Цену билетов на матчи "Актобе" он поднял с 500 тенге ($1,5) до 3 000 ($9) , абонемента - до 48.000 ($149). Но за неделю до старта чемпионата "Актобе" даже не закупил форму и так и не погасил долгов перед игроками, которые к тому моменту уже ушли из клуба. Кроме того, Васильев организовал для фанатов обязательные членские взносы "как в Европе", окончательно подорвав доверие любителей футбола.



Но самой главной претензией болельщиков к Васильеву стало то, что он собирался сделать титульным спонсором клуба ресторан быстрого питания "Баурсак" (название национального мучного блюда, в переносном значении "толстячок". - Прим. "Ферганы"). Это сильно задело поклонников, которые не хотели видеть такую надпись на футболках пятикратного чемпиона страны.



От сумы и от тюрьмы…



Наконец вокруг "Актобе" началась подниматься серьезная шумиха в СМИ. В мае 2016 года футболисты начали обращаться в суд, чтобы получить зарплату за прошлый сезон. Асхат Тагыберген выиграл слушания и отсудил зарплату за ноябрь и декабрь 2015 года. В августе 2016 года армянский легионер бразильского происхождения Маркос Пизелли также подал иск. Долги остались перед нигерийцем Деле Аделейе и бразильцем Данило Неку, в общей сложности около $500 тысяч. Интересна реакция Сапарбаева на происходящее.



"Нам надо было избавиться от высокооплачиваемых легионеров, - сказал Сапарбаев. - Я впервые в Казахстане об этом открыто сказал. Сколько там денег - и какие результаты. Самый главный вопрос: несмотря на то, что ежегодно около 4 млрд ($12 млн) бюджетных средств на футбол расходовали, на сегодня команда имеет задолженность почти на 1 млрд ($3 млн) тенге. Этим бездельникам ни копейки мы не дадим. Тагыберген выиграл суд на 17 миллионов тенге. Ему и копейки платить не надо".



В августе в Сети появилась аудиозапись разговора о договорном матче, где голоса собеседников были похожи на голоса Васильева и тренера шымкентского "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова. Гендиректор "Актобе" сказал, что запись сфальсифицирована.



В ноябре 2016 года было инициировано расследование антикоррупционных органов в отношении Васильева. Между тем, гендиректор "Актобе", пытаясь доказать политику открытости клуба, обнародовал зарплату футболистов, которые потом пожаловались, что Васильев сделал это без их согласия. Но и картина по доходам игроков оказалась неполной. Журналисты выяснили, что помимо миллионных окладов, некоторые российские легионеры получают солидные, по меркам бюджета "Актобе", премиальные.



Тогда же Сапарбаев заявил, что Васильев не выполнил своих обещаний по выходу в Лигу Европы, поэтому может в ближайшее время покинуть клуб.



Наконец, 8 ноября 2016 года состоялось задержание Васильева по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге ($930 тыс), а также руководителя Управления физической культуры и спорта Актюбинской области Искендирбека Маханова. На суде Васильев заявил, что "все вопросы решал с акимом области". Сам Сапарбаев ответил, что определял лишь общую политику клуба, а остальное - "они сами".



В мае 2017 года суд №2 Актобе приговорил бывшего гендиректора к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом права занимать руководящие должности в госорганах. На 7 лет было осужден и Искендирбек Маханов.



Однако в июле 2017 года произошло нечто, ставшее прецедентом не только в истории казахстанского футбола, но и всего Казахстана. Экс-гендиректору "Актобе" Дмитрию Васильеву заменили реальный срок заключения на условный, а бывшему главе облспорта Искендирбеку Маханову сократили срок до трех лет. Это первый случай, когда коррупционеру смягчили приговор. В феврале 2018 года Васильев и вовсе был полностью оправдан.



Смаков рискует



К 2017 году команду покинуло множество основных футболистов: Самат Смаков, Алексей Щеткин, Куасси Куаджа и многие другие. Несмотря на заявления Самарбаева о сокращении числа легионеров, в сезоне-2017 в футболке "Актобе" выходило 17 легионеров, против 12 – в 2016 году и 8 – в 2015 году. В последнем "золотом" 2013 году в обойме "Актобе" числилось 11 иностранцев, из которых лишь один игрок был не с постсоветского пространства (представитель Тринидад и Тобаго Роберт Примус).



Гендиректором клуба в ноябре 2016 года был назначен руководитель минифутбольного "Актобе" Максат Тюмалиев. Тренером стал украинец Игорь Рахаев. Результаты команды при украинском специалисте не впечатляли: за девять матчей команда набрала пять очков. В середине мая в команду вернулся Владимир Муханов, трижды бравший "золото" во главе "Актобе". Во многом благодаря его стараниям команда не вылетела в низший дивизион. Конечно, помогло и стечение обстоятельств – с "Тараза" сняли шесть очков, потому "Актобе" оказался вне зоны стыковых матчей.



В начале 2018 года было объявлено, что генеральным директором клуба назначен Самат Смаков, который недавно завершил карьеру футболиста. Смакова, одного из лучших игроков за всю историю казахстанского футбола, поэтому местная торсида была в восторге. Действительно, человек с именем, достаточно уважаемый в футбольном мире, мог бы выбить для клуба хорошие условия, рассчитаться с долгами, найти спонсоров. Сам Смаков говорит о том, что команду окончательно не засудили только потому, что он лично выступает в качестве гаранта перед теми, кому клуб должен денег. Однако вечно ждать люди не будут, а спонсоры появляться не спешат. Смаков оказался в очень сложном положении: с одной стороны, это его первый пост вне карьеры игрока, и, наверное, ему хочется показать себя успешным функционером. С другой стороны, он серьезно рискует репутацией, прикрывая чужие грехи.



Болельщицы "Актобе". Фото пресс-службы футбольного клуба



Смаков признает все долги - в отличие от того же Сапарбаева он, похоже, прекрасно понимает, что кроме самого "Актобе", долги никто не отдаст. Смаков сам собирал деньги, чтобы закрыть срочный долг перед футболистом Витором Жуниором, который подал жалобу в FIFA.



Ситуация с запретом на регистрацию новичков может кончиться и вовсе плачевно. Смаков объясняет, что если запрет не снимут, то могут возникнуть новые долги.



"Игроки подписаны – казахстанцы и легионеры, команда уже укомплектована. Мы уже им должны за январь-февраль. Закончится март. А там уже останется два месяца – апрель-май. Кажется, с 10-го июня открывается трансферное окно. Мы с ними уже не сможем разрывать контракты. Если поступим так, как было до этого, то все повторится – они напишут в различные инстанции, еще больше долгов образуется. Бюджет утвержден, бюджетные деньги мне уже никто не добавит. Сейчас руководство Актюбинской области ищет различные выходы из ситуации. Хотя, честно говоря, вижу только один выход – найти спонсоров, людей, которые хотят помочь нашему клубу. Если не найдем спонсоров, то город может остаться без футбольного клуба "Актобе" - он может быть объявлен банкротом. Конечно, этого не хочется, я очень не хочу допустить этого. Но таковы законы, тем более клуб стоит на приватизации", - сетует гендиректор.



А что же акимат? Что думает по всем эти вопросам руководство клуба? 18 марта заместитель акима области и председатель правления ФК "Актобе" Ербол Нургалиев встретился с футболистами и тренерским штабом. Он похвалил игроков за хорошее выступление (победа над "Атырау" 1:0 и поражение от "Иртыша" 1:2 дублирующим составом) и пожелал всем удачи. Также замакима заверил, что для команды будут созданы все необходимые условия, и она продолжит борьбу в чемпионате. Денег нет, но вы держитесь.



19.03.2018 Александр Троицкий Источник - fergananews.com

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