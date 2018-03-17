"Выбросьте телевизор прямо сейчас!!!": 9 веских причин навсегда завязать с электронным наркотиком

00:29 20.03.2018 Популярная психология



Наркотики... С глубокой древности и до наших дней они всегда делились на два основных типа. Нет, не на легкие и тяжелые. И не на природные и синтетические. И даже не на стимуляторы, депрессанты и т.д. А на молчаливо одобряемые властью и категорически этой же властью запрещаемые.



Как правило, власть выбирает в первую группу 2-3 вида наркотика, чтобы обеспечить максимальное покрытие определенных социальных групп, а все остальное вполне заслуженно объявляется абсолютным злом. Почему же для некоторой "дури" делают исключение? Исчерпывающий ответ на это дает анекдот времен перестройки, когда с обеспечением страждущих одним из основных видов "хороших" наркотиков стали возникать перебои:



В адрес съезда народных депутатов приходит телеграмма из Тюмени: "Срочно пришлите эшелон водки. Народ протрезвел, спрашивает, куда дели царя-батюшку?"



Однако за последние десятилетия во всем мире крепкий алкоголь превратился во вспомогательный, хотя еще весьма значимый рычаг управления электоратом. Ведь меньше века назад появился куда более тяжелый, надежный и всеохватный его заменитель. Да-да, я имею в виду именно голубоэкранного "друга" каждой семьи – телевизор.



У любого наркотика кроме кайфа есть и побочные эффекты. Например, побочный эффект героина – смерть не позже чем через 5 лет после начала систематического употребления. В этой статье мы подробно рассмотрим 9 побочных эффектов от регулярного просмотра теле-наркотика:



1). БЕДНОСТЬ – многочисленные исследования последних десятилетий однозначно показывают зависимость уровня финансового благополучия и времени проводимого перед телевизором. Люди богатые или вообще не смотрят телепрограмм или делают это редко, от случая к случаю, а бедняки – наоборот посвящают ему все свободное время.



Некоторые причины телебедности станут понятны после изучения других побочных эффектов. А суть в том, что свободное время можно вложить в саморазвитие и дополнительный заработок, можно отдохнуть – набраться сил для нового успешного рабочего дня, а можно растратить на стрессогенное телебезделие…



2). ОЖИРЕНИЕ – те же исследования выявили взаимосвязь между часами, просиживаемыми у телевизора и лишними – нет, не килограммами, а десятками килограмм. Почему же так происходит?



Во-первых, неподвижная поза. Во-вторых, перекусы перед экраном нездоровой – слишком жирной и слишком сладкой пищей. В-третьих, телереклама той самой пищи, побуждающая к таким перекусам. И, в-четвертых, при просмотре телевизора расход калорий значительно ниже, чем при простом безделье! Это обусловлено сильным замедлением обмена веществ, наступающим в результате вхождения организма в особый телевизионный транс.



3). ОДИНОЧЕСТВО – становится суровым уделом тех, кто всем прочим видам занятий предпочитает созерцание телеэкрана. У них нет полноценного живого общения с друзьями и членами семьи. Зачастую нет и семьи, либо семейные отношения пребывают на грани краха.



Виною тому как вышеупомянутые бедность и ожирение, так и:



Неумение выстроить здоровые гармоничные отношения – если человек, например, учился выстраивать их на дурном примере участников одного из постановочных "любвистроительных" шоу.

Неумение общаться вживую и поддерживать долгий обстоятельный разговор – телевизор только смотрят и слушают, но не отвечают ему, кроме того, качество диалогов современных фильмов и сериалов неуклонно снижается.

Выключение из реальной жизни. А ведь именно в ней, а не в телеиллюзиях можно познакомиться, наладить или сохранить отношения.



4). СЛАБОУМИЕ – IQ у телесмотрящих тоже значительно ниже, чем у остальных. Просмотр телепередач медленно, но верно отупляет мозги. И вот как он это делает:



Постоянные смены планов не дают глазу (и разуму) сосредоточится на чем-то более чем на 5-10 секунд. И мозг разучивается сосредотачиваться вообще;

Готовая картинка убивает фантазию;

Готовое мнение или 3-5 готовых мнений на выбор убивают способность рассуждать, анализировать, самостоятельно делать выводы.



5). РАБСТВО – разучившись думать, выбирать, достигать собственных, а не навязанных рекламой желаний и целей, человек становится покорным рабом.



В частности этому способствует и уже упомянутый телевизионный транс. Погружение в гипноз происходит по классическому сценарию. Сначала фиксация внимания – человек неотрывно пялится в "ящик", затем депотенциализация сознания – сам по себе просмотр движущихся картинок в отличие от созерцания реального мира быстро и неизбежно приводит к такому эффекту, и, на закуску – прямые – реклама и косвенные (реклама и пропаганда завуалированная) внушения.



Итак, телезритель становится рабом:



государства – оно легко "перепрошивает" его политическую ориентацию (вчера был коммунистом, сегодня стал демократом, а завтра будет зеленым в голубую полосочку);

продавцов – реклама в трансе воспринимается некритически, а предлагаемый продукт намертво связывается с проецируемой роликом эмоцией или еще каким спусковым крючком;

любого, кто не балуются ТВ-наркотой – как правило, бедные, тупые и одинокие становятся подчиненными, а богатые, смышленые, коммуникабельные – начальниками. Помните, что в бюрократическом государстве или корпорации сей принцип может серьезно сбоить…



6). БОЛЕЗНИ и СМЕРТЬ – образ жизни у телевизора – полурастительный, рано или поздно неизбежно приводит к появлению различных болезней. Страдает и тело и психика. Сочащийся с экрана стресс, негатив и дурман сводят телемана в могилу значительно раньше срока.



Образуется жуткий порочный круг: чем сильней человек болеет, тем меньше у него остается альтернатив просмотру телепрограмм. А чем больше он смотрит эти программы, тем сильнее заболевает.



7). ВЕЧНЫЙ УЖАС – весь остаток жизни телезритель проводит в подспудном ужасе и тревоге. Негативные новости из заменившего реальность экрана делают свою черную работу на подсознательном уровне. Человек превращается в ходячий комок стресса, искренне убежденный, что мир – крайне опасное, злое и беспощадное место.



А ведь мы точно знаем, что новости перед эфиром жестко фильтруются. Допускаются до ушей и глаз зрителя в первую очередь те, что вызывают негативные эмоции. Только не надо видеть в телекомпаниях филиалы Империи Зла, такой отбор обусловлен вполне практическими причинами.



Во-первых, если новость не вызывает эмоций, то она не удержит внимания, и зритель перещелкнется на конкурирующий канал. Во-вторых, если новость вызывает позитивные эмоции, то, скорее всего, она "зацепит" лишь небольшую часть зрителей, т.к. добро и красота индивидуальны (одним по вкусу блондинки, другим – брюнетки, а третьим – рыженьких подавай), а вот зло и мерзость довольно универсальны. К тому же вшитые в подкорку инстинкты заставляют человека обращать внимание на опасность. И мозгу, по большому счету, до фени: реальная эта опасность или экранная. Главное привлечь к ней внимание сознания, а дальше пусть оно само разбирается. Но этого не происходит, ибо сознание отключено "благодаря" телетрансу.



8). ДЕТИ-ЗОМБИ – для неокрепшего детского мозга ущерб от теледосуга по крайней мере в 10 раз больше! Усаживать перед телевизором (даже на совсем короткое время!!!) малыша в возрасте до 4-х лет, так же вредно как самому вкалывать в его вену шприц с наркотой. В мозгу происходят ужасающие и необратимые изменения. Я считаю, что необходимо ввести уголовную ответственность для родителей за допущение ребенка к телевизору в таком возрасте.



Далее следует возраст от 4-х до 10-и лет. В этом промежутке телевизор почти так же опасен и лучше детям его не совсем не смотреть. А уже после 10-и можно понемногу вместе с ребенком начинать знакомство с телевидением. Тут как раз наоборот надо его научить сознательно противостоять сатанинской власти "зомбоящика", разобрать по косточкам все уловки рекламщиков. Это будет надежной прививкой от телемании.



К сожалению, в большинстве семей и детских садов телевизор ежедневно используют в качестве аппарата для "парковки" детей. До боли обидно, что калечатся судьбы и психика малышей…



9). РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ – не в этом, так в следующем поколении грозит всем тем, кто не сможет преодолеть зависимость от наркотика-телевизора.



Род людской неизбежно разделится на две неравные части. Меньшинство сохранит человеческое начало: ясный разум, речь, способность ставить и достигать цели, здоровье и долголетие. Это меньшинство и будет властвовать над остальными – намертво отравленными телевизором. Каков будет их облик, сохранят ли они речь и хотя бы искру сознания – я предсказать не берусь.



Такое будущее по-настоящему ужасает меня. И я сильно сомневаюсь, что мы вместе или по отдельности способны его значительно изменить. В нашей власти лишь выбрать, в какую из этих групп попадем мы, наши дети, внуки и правнуки.



Войти в первую группу и остаться человеком гораздо проще, чем вы полагаете. Нужно всего лишь выбросить телевизор – без раздумий и сожалений – прямо сейчас!



Бонус №1: "Пассивное телезрительство" или Каково жить с телеманом



Электронный наркотик воздействует не только на телезрителя, но и на всех кто с ним проживает:

Если телевизор работает в одной с вами комнате (а смотрят его другие), то считайте, что вы получаете почти такую же дозу, как и они.

Если вы через стену или несколько стен от включенного "ящика", то все зависит от громкости и качества звукоизоляции. Здесь вы найдете рекомендации, как отстоять право на тишину.

В любом случае, все живущие в одном доме пребывают в общем психологическом поле – бессознательные части их разумов находятся в постоянном тесном контакте. Когда один засоряет себе мозги отравою из телевизора, то частично они засоряются и у всех остальных.

В семьях, где родители погружены в просмотр телепрограмм и практически не общаются между собой, дети вырастают "немыми" – плохо и поздно осваивают речь, испытывают серьезные сложности в разговоре с другими людьми, даже если сами у телеэкрана и не засиживаются.



Бонус №2: Типичные сомнения тех, кто решается выбросить телевизор



Не потеряю ли я что-то ценное, полностью отказавшись от телевидения?



Возможно, вы потеряете кого-то из вашего дальнего, а иногда и ближнего окружения. Однако, насколько ценны для вас те, для кого "зомбоящик" дороже, чем живой человек?



Все действительно важные новости до вас и так донесут сослуживцы, у которых чаще всего нет иных тем для разговоров, чем обсуждение уведенного на экране. Кроме того, информацию можно почерпнуть в интернете.



Не будет ли "ломки", если я выброшу телевизор?



Скорей всего будет. Сопровождение (даже и заочное – в чате или по скайпу) опытного психолога поможет быстро и безболезненно с нею справиться.



А что мне делать вместо просмотра шоу, сериалов и новостей?



Лучше бы вы спросили, чего вам не делать вместо досуга у "ящика". Не серфить бесцельно по интернету, не поглощать те же сериалы с компьютерного экрана, не зависать в соцсетях, и оставить в покое компьютерные игры.



А займитесь-ка саморазвитием: читайте полезные книги и полезные статьи, запишитесь на фитнесс, устройте живую встречу с друзьями и обязательно похвастайтесь им, что живете по-настоящему, на всю катушку – без телевизора!



А вы уже выбросили телевизор?



Если выбросили, то, что вас к этому побудило?



Что еще, кроме телевизора вы советуете вышвырнуть из своей жизни?



P.S. Каждое ваше спасибо вдохновляет на написание новых – еще более интересных и полезных статей! Сердечно благодарю за поддержку!!!



P.P.S. Телевизор должен быть выброшен!!!



Колмычок Олег Сергеевич

Опубликовано на сайте: 15 октября 2014 Источник - b17.ru

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