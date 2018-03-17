 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Asia Times: Что не так с мировым господством США?
00:26 20.03.2018

По иронии судьбы политика США способствовала созданию серьезных угроз для американского господства, предоставив другим странам возможности для экономического роста

Процесс распространения демократии и укрепление позиций капитализма после окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций (ООН) превратили США во властелина мировых событий. США воспользовались своим господством, чтобы сделать мир лучше, пишет Хамза Лиакват в статье для Asia Times.

Однако по иронии судьбы данная политика США способствовала созданию серьезных угроз для американского господства, предоставив другим странам возможности для экономического роста.

Недавний провал США в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее по вопросу о признании Иерусалима в качестве израильской столицы показал, что уровень американского политического господства над другими странами постепенно снижается. Экономическая политика КНР и международное неуважение к экологической политике Вашингтона представляют собой дополнительные вызовы американскому политическому господству.

Мировой порядок, возглавляемый США, оказался под угрозой из-за роста потенциальных конкурентов. Проявление неуважения к интересам США на международных форумах связано, в основном, с укреплением позиций КНР и России.

Между тем, экономический рост стран Юго-Восточной Азии снизил их уровень зависимости от мировых держав. Важно отметить, что Юго-Восточная Азия в ближайшем будущем будет находиться в центре внимания мировых держав. Это стало очевидным, когда администрация бывшего президента США Барака Обамы объявила о своем "развороте" в сторону Азии. Несмотря на националистические лозунги нынешнего президента США Дональда Трампа, маловероятно, что Вашингтон откажется от региональной политики, которой придерживалась предыдущая администрация.

Вопрос заключается в следующем: смогут ли страны Юго-Восточной Азии стать достаточно мощными для того, чтобы бросить вызов Вашингтону и его союзникам в политико-экономической, военной, и, что самое главное, в социокультурной сфере?

Приверженность Трампа популистскому лозунгу "Америка прежде всего" привела к снижению роли США в продвижении демократических ценностей по всему миру. Данная тенденция говорит о том, что авторитет институтов, возглавляемых США, оказался под угрозой. Это касается Всемирного банка, Международного валютного фонда и, возможно, ООН.

Новая стратегия в сфере национальной безопасности США и недавние выдвинутые против КНР обвинения в том, что Пекин использует недобросовестные экономические практики, подтверждают потенциальную угрозу "ловушки Фукидида", когда доминирующая держава опасается возвышения новой державы.

С другой стороны, растущее экономическое значение стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на фоне существующих стратегических ограничений, с которыми сталкиваются страны-участники АСЕАН, говорит о том, что они не смогут превратиться в полноценного соперника. Многие могут этому возразить, но, как подтверждает история, не было случая, когда только за счет экономической мощи достигалось мировое господство. Однако АСЕАН в будущем может превратиться во влиятельный субъект, от которого будет зависеть назначение "королей".

Что касается военной мощи, США находятся на первом месте благодаря своему огромному военному бюджету и объему военных обязательств, которые распространяются почти на все континенты планеты. Однако в данной ситуации авторитет США находится в прямой зависимости от уровня приверженности своим военным обязательствам. С другой стороны, такое положение дел подталкивает соперников к увеличению собственной военной мощи.

Здесь стоит упомянуть недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент РФ отметил, что Россия получила вооружение, способное преодолевать системы обороны США. Также воздушные удары России в Сирии и последующая смиренная позиция США говорят о том, что Россия превратилась в потенциального кандидата на мировое господство.

Между тем Китай, как ожидается, получит серьезные военные возможности из-за непрерывного роста военного бюджета и оккупации нескольких стратегических мест в Индийском океане. Противоречия в интересах между США и КНР говорят о возможности конфликта между этими странами.

Экономическая и военная мощь играют важную роль в доминировании на международной арене, однако продвижение социально-культурных ценностей имеет более важное значение. Сейчас в мире доминируют ценности США. Об этом свидетельствует глобальное продвижение демократических ценностей и роль английского языка в международном общении.

Несмотря на рост числа соперников, господство США укоренилось в реальности, которую нельзя изменить за считанные дни, для этого потребуются многие годы. Короче говоря, США будут продолжать оказывать влияние на других, но это влияние уже не будет таким, каким оно было в прошлом. Точно так же рост влияния Китая и возрождение России также стали реалиями сегодняшнего дня. Стабильность этого многополярного мирового порядка будет поддерживаться за счет взаимно гарантированного уничтожения в случае возникновения конфликта.

На самом деле конфликты будут продолжаться, учитывая растущую конкуренцию между мировыми державами в социально-экономической и военно-технической сферах. И последнее, но не менее важное: стабильность этого многополярного миропорядка будет зависеть от политики, которой будут придерживаться великие мировые державы в отношении соперничающих государств, а также стратегических прогнозов военных генералов соответствующих великих держав.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521494760
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