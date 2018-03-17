 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.03.2018
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Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГИЛ в Сирии
00:03 20.03.2018

Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, эвакуировали на северо-востоке Сирии группу главарей террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает 19 марта сирийское агентство "Сана" со ссылкой на собственные источники, три вертолета коалиции США совершили посадку в юго-восточном пригороде города Камышли, взяли на борт четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник - Русская весна
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