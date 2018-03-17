|Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГИЛ в Сирии
00:03 20.03.2018
Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, эвакуировали на северо-востоке Сирии группу главарей террористической группировки ИГИЛ.
Как сообщает 19 марта сирийское агентство "Сана" со ссылкой на собственные источники, три вертолета коалиции США совершили посадку в юго-восточном пригороде города Камышли, взяли на борт четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.