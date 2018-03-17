"Казахстан инжиниринг" объявляет о продаже ряда активов КазВПК

21:47 19.03.2018 АО "НК "Казахстан инжиниринг" объявляет о проведении открытых двухэтапных конкурсов по продаже следующих активов: 51% простых акций АО "Семипалатинский машиностроительный завод", 51% простых акций АО "Тыныс", 50% доли участия в ТОО "Казахстанская авиационная индустрия"



АО "НК "Казахстан инжиниринг" объявляет о проведении открытых двухэтапных конкурсов по продаже следующих активов:

51% простых акций АО "Семипалатинский машиностроительный завод", стартовая цена - 1 217 642 595 (один миллиард двести семнадцать миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто пять) тенге;

51% простых акций АО "Тыныс", стартовая цена - 3 817 457 355 (три миллиарда восемьсот семнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) тенге;

50% доли участия в ТОО "Казахстанская авиационная индустрия", стартовая цена - 4 785 743 000 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят пять миллионов семьсот сорок три тысячи) тенге.

Конкурсные документации и извещения к отрытому двухэтапному конкурсу размещены на веб-портале АО "НК "Казахстан инжиниринг" - www.ke.kz.

Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс начнется 16 марта 2018 года, завершится 30 апреля 2018 года в 12:00 часов по времени Астаны.



Конкурсы пройдут в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО "Самрук-Қазына" и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Қазына" на праве собственности, утвержденными решением Совета директоров АО "Самрук-Қазына" и конкурсными документациями, утвержденными Правлением АО "НК "Казахстан инжиниринг". Источник - sk.kz

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