В Кыргызстане объявлен конкурс на проект комплекса "Чынгыз-Ордо"

21:34 19.03.2018 В Кыргызстане объявлен конкурс на проект мемориального историко-культурного музейного комплекса "Чынгыз-Ордо" на территории села Шекер. Об этом сообщило Министерство культуры КР.



В конкурсе могут принять участие все, кто работает в сфере архитектуры, градостроительства, городского дизайна или ландшафтной архитектуры.



В процессе проектирования следует опираться на духовное наследие, наличие уникальных рунических надписей, наскальных рисунков, памятников археологии и архитектуры.



Комплекс должен состоять из музея, памятника, конференц-зала, гостиницы, чайканы, входной группы, автостоянки. В зависимости от замысла авторы могут предложить и другие объекты.



Проекты принимают до 20 апреля. После состоится их общественное обсуждение. Министерство культуры предусмотрело премиальный фонд в 270 тысяч сомов.



Ранее премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление правительства КР о создании комплекса "Чынгыз-Ордо". Речь идет об участке площадью 15 гектаров, из которых 6,1 га - многолетние насаждения, 5,3 га - орошаемая пашня, 3,6 га - пастбища, находящиеся в государственной собственности.



19 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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