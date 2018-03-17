На своей шкуре. Бывший следователь СНБ Узбекистана Тохтимаметов рассказал, как сам прошел через пытки

18:25 19.03.2018 42-летний чекист возглавлял первый отдел следственного управления СНБ Узбекистана. Он был в звании подполковника, когда в мае 2014 года во время командировки в Сурхандарьинскую область его арестовали.



"Меня схватили двое местных офицеров СНБ в аэропорту Сурхандарьи, когда я вышел из самолета. Они забрали мои документы, накинули на голову мешок и увезли прочь без объяснений", – вспоминает он перед микрофоном узбекской службы Радио Свобода, находясь в больнице Стамбула, где проходит лечение.



Тохтимаметов рассказывает, что его отвезли в военную тюрьму и "затолкали" в клетку, где "могли спать лишь собаки". "Они даже не задавали вопросов, они только требовали, чтобы я говорил. Я спрашивал: "О чем?". Они отвечали: "Обо всем", – говорит Тохтимаметов. Позже его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном завладении государственной собственностью.



По подсчетам самого Тохтимаметова, он провел за решеткой в Сурхандарье 45 дней. К нему не пускали посетителей и не позволяли никаких контактов.



"Меня принуждали оставаться абсолютно голым все время, хотя у сокамерников была одежда", – продолжает он.



"Они держали меня абсолютно голым в маленькой, переполненной клетке вместе с еще 12 мужчинами", – рассказал он



Тохтимаметов говорит, что его избивали, унижали и оставили без медицинской помощи в узбекской тюрьме, куда, по его словам, отправили по "сфабрикованным обвинениям".



При этом бывший чекист отрицает факт пыток в то время, когда он сам работал в СНБ.



Фаррух Тохтимаметов говорит, что не знает, что будет с ним дальше. Но готов вернуться домой и вновь предстать перед судом. Источник - vesti.uz

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