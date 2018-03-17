Узбекистан штампует монеты достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов нового дизайна

13:43 19.03.2018 17 марта состоялось заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которое вел Председатель Сената Н.Йулдошев.



Кенгаш принял постановление о созыве четырнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 29 марта с.г. в городе Ташкенте.



В повестку дня пленарного заседания Сената вносится ряд законов Республики Узбекистан и вопросов, направленных на коренное повышение эффективности осуществляемых преобразований, последовательное исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий", укрепление международного сотрудничества.



К их числу относятся законы Республики Узбекистан "О государственных наградах" (новая редакция), "Об общественном контроле", "О государственных закупках", "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", "О лесе" (новая редакция), "Об установлении Дня работников сферы жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием мер по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности", "О внесении изменений и дополнений внекоторые законодательные акты Республики Узбекистан".



Кроме того, на пленарном заседании сенаторы рассмотрят ряд законов Республики Узбекистан о ратификации международных правовых актов.



На пленарном заседании будут рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к компетенции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



Наряду с этим членами Кенгаша были рассмотрены и одобрены предложения Центрального банка Республики Узбекистан о выпуске монет достоинством 50 (пятьдесять), 100 (сто), 200 (двести) и 500 (пятьсот) сумов, их образцы и дизайн. Источник - uznews.uz

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