Призрак торговых войн: США против всех, - П.Искендеров

07:02 19.03.2018 "Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом"



Политика президента США Дональда Трампа все больше приобретает черты курса, чреватого торговыми войнами. Объявив в ходе предвыборной кампании главным торгово-экономическим конкурентом Соединенных Штатов Китай, 45-й американский президент может, кроме того, нанести урон отношениям и с европейскими союзниками. Под угрозой оказались также торговые связи Америки с Японией, Австралией, Канадой, традиционно союзными Соединенным Штатам.



Канада и Мексика у Трампа на крючке



Санкционированное Трампом введение 25-процентной пошлины на импорт в США стали и 10-процентной пошлины на импорт алюминия поставило американских союзников перед выбором: молча принять навязываемые Соединенными Штатами новые правила игры, пойти на ответные меры либо попытаться договориться об уступках.



В наиболее уязвимом положении оказались североамериканские соседи США – Канада и Мексика. Трамп объявил, что принятые им меры не распространятся на обе эти страны до тех пор, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Пересмотр данного соглашения либо его замена на двусторонние документы является одним из приоритетов Белого дома в области внешней торговли. Теперь Канада и Мексика у Трампа на крючке. Американский президент пояснил, что для них предусмотрена 30-дневная отсрочка введения пошлин. Если за это время они договорятся с Вашингтоном о новых условиях продления NAFTA, повышенные тарифы на сталь и алюминий, экспортируемые этими странами в США, установлены не будут. В противном случае США выйдут из соглашения NAFTA.



Другие страны тоже в двусмысленной ситуации. Для них новые импортные пошлины должны вступить в силу с 23 марта, но президент Трамп в любой момент может эти страны "помиловать". Окончательное решение будет приниматься не столько по экономическим, сколько по политическим соображениям, что делает ситуацию еще более неопределенной. Подписав документ о введении заградительных пошлин на сталь и алюминий, Трамп подчеркнул, что Вашингтон открыт к изменению тарифов и даже готов отменить их для отдельных государств. В частности, обещано освобождение от новых тарифов для стран, которые, сказал Трамп, "справедливо относятся к нам в вопросах торговли". Помимо торговли имеется в виду согласие союзников США тратить больше денег на военные расходы.



Изменения в тарифной политике Трамп объяснил желанием создать новые рабочие места для американцев. Однако последствия введения пошлин на импорт в США стали и алюминия могут иметь обратный эффект. Как указывает лондонская The Financial Times со ссылкой на расчеты организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики, новые пошлины могут обойтись американской экономике примерно в 9 млрд долларов в год.



Сталь, алюминий и национальная безопасность



Трамп принял свое решение, ссылаясь на статью 232 Закона о расширении торговли (Trade Expansion Act) от 1962 года, которая позволяет Соединенным Штатам принимать односторонние меры по ограничению импорта, руководствуясь интересами национальной безопасности. В апреле 2017 года Министерство торговли США пришло к заключению, что импорт стали и алюминия "угрожает национальной безопасности" страны в силу того, что объем импорта стали в четыре раза превосходит объем экспорта, а доля импорта в структуре потребления первичного алюминия выросла до 90%. На основании этих данных министерство торговли рекомендовало президенту Трампу принять меры для защиты американских металлургов. Алюминий широко используется в оборонной промышленности, в частности в судостроении и авиастроении, сталь – в строительстве, автомобилестроении, энергетике, в производстве машин и оборудования.



"Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом", – говорит Трамп. Он называет сталелитейную и алюминиевую промышленность "жизненно важной для национальной безопасности отраслью", которая была опустошена "агрессивным" ведением внешней торговли другими странами.



По данным экспертов Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), в конце 2017 года в отношении 60% импорта стали в США уже действовали различного рода протекционистские меры. В частности, пошлины были введены в отношении 94% импорта стали из Китая, а также 54% импорта стали из других стран. И новые шаги Трампа по защите американского национального рынка стали для партнеров США неожиданными. В Брюсселе начали вырабатывать контрмеры. Составлен список американских товаров, на которые европейцы могут ввести ответные пошлины. Еврокомиссия включила в список товары, выпускаемые в тех американских штатах, где традиционно сильны позиции республиканцев. Это, в частности, мотоциклы Harley Davidson, выпускаемые в Висконсине, родном штате спикера палаты представителей Пола Райана, а также бурбон – вид виски, производимый преимущественно в Кентукки, родном штате лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела. В перечне фигурируют также металлические стремянки, сковородки, рубашки, джинсы, обувь, косметика, прогулочные лодки, виски, кукуруза, апельсиновый сок. Так сказать, полный набор для пикника в том же штате Кентукки… По оценке Брюсселя, общая стоимость американских товаров, в отношении которых ЕС может ввести ответные пошлины в размере 25%, составляет 3,5 млрд долларов.



Торговая война или торг об уступках Вашингтону?



Однако угроза над экспортом в Америку стремянок и сковородок Трампа не напугала. Он готов сделать еще один шаг на "тарифной доске", введя 25-процентную импортную пошлину на европейские автомобили. А это будет уже серьезный удар, прежде всего, по Германии. Автомобильный концерн Volkswagen лишится выручки на сумму в 22 млрд евро. США являются одним из главных автомобильных рынков для Германии. "Тарифы порождают другие тарифы; это все равно что размножать бактерии", – заметила в интервью Bloomberg TV главный стратег по мировым рынкам американской инвестиционной компании Invesco Кристина Хупер.



Германия пока не обратилась к администрации США с просьбой об отсрочке, тем более об исключении из черного списка. "Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной мировой экономики", – предостерегла покидающая свой пост министр экономики Германии Бригитта Циприс. По ее словам, Европе нельзя разделяться из-за предложения Трампа сделать исключение для Мексики, Канады и Австралии.



В Южной Корее, третьем по величине экспортере стали в США, тоже ссылаются на соображения национальной безопасности в соответствии с американо-южнокорейским договором 1953 года.



Однако кто-то уже поспешил на поклон к Вашингтону, о чем с удовлетворением объявил 9 марта американский министр торговли Уилбур Росс. Так, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил соотечественникам, что президент США пообещал перенести их страну в белый список.



Брюссель пока что демонстрирует решительность. "Мы строили глобальную систему торговли десятилетиями. От нее зависят благополучие Европы и миллионы рабочих мест, и Европа не будет стоять в стороне, если кто-то поставит под угрозу порядок свободной мировой торговли", – заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. А 10 марта в Брюсселе импортные пошлины обсудили комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По словам Мальмстрем, Евросоюз "как близкий партнер Соединенных Штатов в области безопасности и торговли должен быть исключен из этого списка". Однако решение не принято, дискуссия продолжается.



Решительно ответить на указ Дональда Трампа пообещал Китай. В Министерстве торговли КНР считают, что торговая война с Соединенными Штатами обернется для мировой экономики катастрофой.



Торговая война или торг об уступках Вашингтону – с такой дилеммой столкнулись ведущие торговые партнеры США. И, как заметила The New York Times, если государства в одностороннем порядке пойдут на уступки американцам для того, чтобы оказаться в белом списке стран, освобожденных от пошлин, это создаст плохой прецедент: Америка в обмен на доступ к своему рынку будет требовать все новых уступок, подрывая систему решения торговых споров в рамках ВТО.



(Окончание следует)

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 18.03.2018 Источник - fondsk.ru

