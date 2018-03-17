 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Офицеров для УзбАрмии будут готовить в Англии
06:53 19.03.2018

Великобритания заявила о готовности обучать узбекистанцев в Королевской военной академии

Великобритания готова принимать граждан Узбекистана в Королевскую военную академию и другие профильные вузы страны. Об этом заявил посол Великобритании в Узбекистане Кристофер Аллан. Меморандум о взаимопонимании двух стран в военной сфере был подписан на встрече британского дипломата с узбекским министром обороны генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

Соглашение, в частности, предполагает обмен опытом по праву вооруженных конфликтов и ряд мероприятий в области военного образования – официальный Лондон намерен оказывать помощь в подготовке кадров и обучении военнослужащих английскому языку. Сторонами запланировано участие узбекистанских военных в совместных тренингах и наблюдении за учениями британской армии.

На встрече в Минобороны отмечалось развитие сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В качестве примера приводилось участие узбекистанской команды в престижных международных соревнованиях "Кембрийский патруль", которые прошли в Великобритании среди разведывательных подразделений в октябре прошлого года. Тогда представители Узбекистана заняли почетное второе место.

Представитель дипломатического корпуса высказал признательность властям Узбекистана за содействие в транзите грузов, предназначенных для нужд контингента вооруженных сил Великобритании, дислоцирующихся в Афганистане.

Узбекистан оказывает помощь британской армии в течение нескольких лет. Так, в 2013 году сообщалось, что именно через территорию Узбекистана были выведены войска Великобритании, расположенные в Афганистане. За транзит Лондон "отблагодарил" Ташкент военной техникой и запчастями на сумму $700 тысяч.
17.03.2018

Источник - fergananews.com
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