 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: США нужен опыт Древнего Китая для победы в Афганистане
06:49 19.03.2018

В понедельник, 19 марта 2018 года, настанет 6000-й день с момента начала американской военной кампании в Афганистане. Прекращение насилия - все еще несбыточная мечта. Последние события показывают, что политическое руководство США все же может добиться идеального баланса между военными ударами и всеобъемлющими разведывательными операциями, пишет Шазар Шафкат в статье для американского издания The Hill.

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Кабул и заявил, что некоторые представители движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся к миру, поэтому двери для переговоров должны быть открыты. Командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон также настаивает на том, что мирные перспективы в Афганистане не следует игнорировать.

В этой связи возникает вопрос: содержит ли древнекитайский трактат "Искусство войны" (Сунь-Цзы) или трактат "О войне" прусского офицера Карла фон Клаузевица всестороннее решение для современной войны в Афганистане?

Древнекитайское "Искусство войны" больше внимания уделяет неожиданным атакам, разведывательным операциям и хитроумным стратегиям, в то время как трактат фон Клаузевица уделяет большее внимание обычным военным ударам. Итак, какой из подходов мог бы оказаться наиболее эффективным в условиях войны в Афганистане: обычные военные маневры или тщательно продуманные операции, разработанные на основе разведданных? Складывается впечатление, что президент США Дональд Трамп сделал ставку на второй вариант, когда выдвинул кандидатуру бывшего главы ЦРУ Майка Помпео на пост государственного секретаря.

Победа в афганской войне зависит от того, насколько удастся разрушить "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изнутри. Для такой деятельности очень хорошо подходят разведывательные органы. Здесь можно выделить три причины, которые указывают на то, что лучше всего обратиться к "хитрой" тактике ведения войны, о которой говорится в "Искусстве войны", когда речь заходит об Афганистане.

Во-первых, афганская война носит иррегулярный характер. В этой ситуации тактические победы не имеют значения, а решающая победа может быть достигнута только на стратегическом уровне. Именно к этому стремятся боевики. Вот почему американские войска часто оказываются в неловкой ситуации. В данных условиях военные удары и прямые боевые миссии оказываются малоэффективными. Маневрирование, продуманная стратегия и тактическое планирование оказываются важнее, чем использование тяжелой артиллерии. Чтобы выиграть войну в Афганистане, для начала нужно признать, что она носит иррегулярный характер.

"Назовите это, как хотите. Скажите, что это новая война, этническая война, партизанская война, война с низкой интенсивностью или война с терроризмом", - считает профессор королевского колледжа Лондона в департаменте военного образования М. Л. Р. Смит.

Кроме того, как гласит Сунь-Цзы, военное мастерство заключается не в том, чтобы "одержать 100 побед в 100 битвах", а в том, чтобы покорить "врага без боя". Именно это искусство необходимо освоить.

Во-вторых, ущерб, сопутствующий прямым военным ударам, только осложняет позицию США и НАТО. Прямые удары эффективны для уничтожения определенного количества боевиков, но в условиях городской войны наносят побочный ущерб. Даже один погибший в ходе бомбардировки мирный житель обладает достаточным потенциалом для того, чтобы настроить все население против боевиков. При прямых ударах этот потенциал оборачивается против иностранных войск. Сопутствующий ущерб всегда играет на руку боевикам и позволяет им вербовать новых бойцов. Необходимо иметь тонкий подход, важно использовать дипломатию и научиться искусству сдерживания врага изнутри.

В-третьих, без эффективной политической институционализации маловероятно, что столкновения с боевиками прекратятся. Скрытые политические маневры могут помочь такой стране, как Афганистан. Огневая мощь артиллерии подходит для уничтожения боевиков "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но отсутствие политических институтов в стране приведет лишь к тому, что афганское правительство будет иметь минимум легитимности и суверенитета.

Для Афганистана необходимо предусмотреть убедительную политическую структуру. Это можно сделать, опираясь только на принципы, изложенные в "Искусстве войны", а не в трактате фон Клаузевица, который предпочитает тяжелую артиллерию разведывательным операциям.

Помпео и исполняющая обязанности директора ЦРУ Джина Хаспел только присоединились к команде. Удастся ли им добиться успеха в Афганистане, зависит от того, насколько хорошо администрация США может осуществлять психологические операции.

Максим Исаев
19 марта 2018,

Источник - regnum.ru
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