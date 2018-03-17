Из-за схода лавин в Киргизии застряли десятки таджикских мигрантов

06:45 19.03.2018 Из-за перекрытия дороги Бишкек-Ош в Киргизии оказались в бедственном положении несколько десятков мигрантов, ехавших из Таджикистана в Россию. Об этом 17 марта сообщило "Озоди" со ссылкой на одного из мигрантов, приславшего в редакцию любительский видеорепортаж.



Мигрант по имени Эмомали рассказал журналистам, что вместе с напарником он выехал 13 марта из Худжанда, чтобы через Киргизию проехать в Россию. Но организаторы поездки довезли их лишь до Баткенской области, где бросили на произвол судьбы. По состоянию на 16 марта мигранты не могли проехать дальше, в Джалалабадскую область, поскольку трасса была закрыта из-за опасности схода лавин. У них кончились деньги на еду, им приходилось мокнуть под дождем и спать в автобусах, где нет даже сидений. У некоторых мигрантов денег теперь не хватит и на то, чтобы продолжить путь в Россию.



О дальнейшей судьбе мигрантов пока не сообщалось. По оперативной информации сайта МЧС Кыргызстана на 16 марта, движение на лавиноопасных участках дорог восстановлено, однако водителей обязали соблюдать дистанцию не менее 500 метров. До 21 марта планируется проводить мероприятия по принудительному спуску лавин.



Стратегическая трасса Бишкек-Ош была полностью закрыта 13 марта после схода лавины. 15 марта на трассу сошли еще три лавины. На постах "Сосновка" и "Арал" были обустроены пункты обогрева и питания, по состоянию на 16 марта там скопились около 300 машин.



Проехать из Таджикистана и Узбекистана в Россию через Киргизию гораздо дешевле, чем напрямую. Этот путь обходится мигрантам примерно в 100 долларов. Многие мигранты вынуждены продолжать выбирать обходные пути и услуги нелегальных перевозчиков, хотя это бывает опасно. В январе при пожаре в автобусе на территории Казахстана погибли 52 мигранта, ехавших из Узбекистана в Россию. Источник - fergananews.com

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