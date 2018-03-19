Вышла книга Кена Моги "Икигай: смысл жизни по-японски"

06:31 19.03.2018 Счастье как выбор



Отрывки из книги Кена Моги "Икигай: смысл жизни по-японски"



Международный день счастья отмечают 20 марта. День-то международный, а вот рецепты счастья у каждого народа свои. Как обрести душевную гармонию по-японски, рассказывается в книге "Икигай. Смысл жизни по-японски", отрывки из которой публикует "Огонек"*



Дзиро Оно девяносто один год, и он старейший в мире шеф-поваром, удостоенный трех звезд Мишлен. Его ресторан "Сукиябаси Дзиро" пользовался известностью еще до того, как в 2012 году вышел первый Красный гид Мишлен по Токио и привлек внимание гурманов всего мира к ресторану. Суши, которые готовит Оно, окружает почти мистическая атмосфера, хотя в основе его кулинарного мастерства лежат вполне практические приемы и находки. Например, он разработал особую процедуру, позволяющую круглый год сохранять в свежем виде икру лосося (икура). Он также изобрел процедуру копчения определенного сорта рыбы над горящей рисовой соломой, которая придает блюду особый аромат.



Ужин в "Сукиябаси Дзиро" напоминает изысканный балет, которым дирижирует из-за стойки суровый мастер (впрочем, если вам повезет, вы сможете увидеть, как его лицо озаряется улыбкой). Конечно, невероятный успех Оно обусловлен исключительным талантом, абсолютной целеустремленностью и несгибаемым упорством, годами усердного труда, а также неустанным совершенствованием кулинарных приемов и высочайшим качеством подачи. Но кроме того, и, пожалуй, это самое важное, у Оно есть икигай.



Массаж для моллюска



Икигай - японское слово, обозначающее удовольствие и смысл жизни. Оно состоит буквально из ики (жить) и гай (причина). В японском языке слово икигай настолько широко распространено, что люди пользуются им каждый день, порой не осознавая, что оно имеет особое значение.



Если у человека есть икигай, возможно, это приведет его к успеху, но успех отнюдь не является обязательным условием икигай.



Возможно, для Оно икигай заключается в том, чтобы подать улыбающемуся посетителю превосходного тунца или в ощущении утренней прохлады, когда он встает и собирается идти на рыбный рынок Цукидзи. Оно однажды сказал, что хотел бы умереть, когда будет готовить суши. Это занятие явно вызывает у него глубокое чувство икигай, несмотря на то что оно состоит из множества мелких, монотонных и трудоемких этапов. Например, чтобы сделать мясо осьминога мягким и вкусным, Оно должен в течение целого часа "массировать" головоногого моллюска.



Икигай - в мелочах. Свежесть раннего утра, чашка кофе, луч солнца, долгое приготовление мяса осьминога и похвала американского президента, посетившего ресторан Оно, имеют для него одинаковый вес. Только те, кто способен признать красоту всех этих вещей, по-настоящему ценят и наслаждаются ими.



Основы основ



Досье



Кен Моги разложил феномен по полочкам, выделив пять принципиальных основ икигай



1. Начинать с малого



2. Освободить себя



3. Стремиться к гармонии и устойчивости



4. Радоваться мелочам



5. Быть здесь и сейчас



Здесь икигай дает нам важный урок. В мире, где ценность человека определяется его успехами, многие люди ощущают чрезмерное давление. Вам может казаться, что ваша система ценностей имеет право на существование, только если эти ценности можно перевести в повышение по службе или выгодную инвестицию. Ну что ж, расслабьтесь! Вы можете обратиться к икигай, жизненному принципу, который не требует никому ничего доказывать.



Здоровый взгляд на жизнь



Икигай может воплощаться в семье, работе, хобби и даже любимых питомцах



В своем выступлении на конференции TED "Как дожить до ста лет" американский писатель Дэн Бюттнер говорил об икигай как о традиции, связанной со здоровьем и долголетием. Бюттнер разбирает отличительные особенности образа жизни в пяти областях мира, где люди живут дольше обычного. Эти области - Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции и община адвентистов седьмого дня в Лома-Линда, Калифорния. Самая высокая продолжительность жизни среди этих "голубых зон" - у жителей Окинавы. Многие здешние жители живут до ста лет. Бюттнер цитирует слова жителей Окинавы, объясняющие, из чего состоит икигай: 102-летний мастер карате сказал ему, что его икигай заключается в совершенствовании своего боевого искусства, 100-летний рыбак сказал, что его икигай - три раза в неделю ловить рыбу для своей семьи, 102-летняя женщина сказала, что ее икигай - это держать на руках крошечную прапраправнучку (по ее словам, это все равно что взлететь на небо). Эти простые жизненные истории наглядно показывают, из чего складывается сущность икигай: чувство общности, сбалансированное питание и осознанная духовность. Убедительнее всего эти принципы воплощены в жизнь именно на Окинаве, хотя в целом их разделяют многие жители Японии. Ученые медицинского факультета Университета Тохоку из города Сендай в Северной Японии опубликовали в 2008 году крупное исследование, посвященное благоприятному влиянию икигай на здоровье. Подвергнув анализу данные, предоставленные более чем 50 тысяч респондентов, исследователи пришли к выводу: те, у кого нет чувства икигай, с большей вероятностью не состоят в браке, не имеют работы, тратят меньше времени на образование, имеют плохое или слабое, по их мнению, здоровье, чаще испытывают психологический стресс, страдают от сильных или умеренных болей, чаще имеют ограниченную подвижность и меньше ходят пешком по сравнению с теми, у кого есть чувство икигай.



Перегнать солнце



Икигай доступен всем возрастам



Чтобы объяснить сущность икигай, иногда говорят: "Это то, ради чего вы встаете по утрам". Японцам не нужны грандиозные мотивирующие схемы - в повседневной жизни они скорее полагаются на маленькие ритуалы. Из пяти основ икигай ранний подъем может служить особенно выразительным примером принципа начинать с малого.



Как датская философия счастья покорила мир



Хироки Фудзита, который продает и покупает тунца на знаменитом токийском рыбном рынке Цукидзи, поднимается в 2 часа ночи. Он должен заполучить самую лучшую рыбу: клиенты Фудзиты рассчитывают на него. Фудзита изучает дюжину тунцов, выложенных на полу в специальной секции рыбного рынка Цукидзи, и отбирает лучших из них для своих клиентов, а их список поистине впечатляющий: среди них немало ведущих ресторанов суши в Токио и окрестностях, в том числе, конечно, и "Сукиябаси Дзиро". По словам Фудзиты, выбор тунца - искусство. На рынке Цукидзи тунца продают целиком, и поставщик не может заглянуть рыбе внутрь, совершая покупку. Единственный способ сделать на рынке правильный выбор - это осмотреть мясо на срезе около хвостового плавника, отделенного от туловища рыбы...



Япония - это государство, где утреннему солнцу всегда придавали очень большое значение. Принц Сетоку, сын императора Емэя, правивший Японией в VII веке, был человеком выдающихся дарований. Легенды утверждают, что он мог слушать и понимать сразу десятерых человек, которые говорили одновременно. Официальные письма к императору Китая принц Сетоку обычно начинал словами: "От государя Страны восходящего солнца". Тем самым он напоминал, что Япония расположена восточнее Китая, в том направлении, откуда поднимается солнце. В Новый год многие жители встают спозаранку (или не ложатся всю ночь), чтобы увидеть первый восход солнца в новом году. Существует традиция подниматься ночью на гору Фудзи, чтобы с ее вершины воздать почести восходящему солнцу.



Словом, икигай - японское представление о полноте жизни, о счастье. В нем есть универсальные принципы, понятные любому, независимо от национальности, например, "живи моментом". Но есть в икигай и оригинальное, присущее именно японцам

Словом, икигай - японское представление о полноте жизни, о счастье. В нем есть универсальные принципы, понятные любому, независимо от национальности, например, "живи моментом". Но есть в икигай и оригинальное, присущее именно японцам



Как научиться вставать рано? Здесь важно научиться радоваться мелочам: многие жители Японии начинают утро со сладостей, запивая их зеленым чаем, хотя в последнее время все чаще заменяют его кофе или черным чаем. Помочь выбраться утром из постели могут и другие приятные мелочи.



У многих японцев, особенно у жителей крупных городов, таких как Токио, Нагоя и Осака и их окрестностей, немало времени занимает дорога на работу. Я сам, когда учился в старших классах, ездил в школу на поезде, который отправлялся от моей станции в 6:20. Каждый день я садился в один и тот же вагон. По соседству всегда обнаруживал несколько знакомых лиц. И каждое утро в вагоне находилось несколько офисных работников, которые по дороге на работу с удовольствием играли в сеги - японские шахматы. Тяга людей к общению усиливала мотивацию для ранней поездки на работу, а это третья основа икигай - гармония и устойчивость. Таким образом, и сеги можно рассматривать как эффективную схему поддержки первой, третьей и четвертой основ икигай, а именно - начинать с малого, гармония и устойчивость, радоваться мелочам.



Прекрасно и еще прекраснее



Это касается отношения к работе и досугу, к людям и миру вокруг



Вещи, которые японцы воспринимают как должное - от практически безупречной работы поездов Синкансэн до оперативной доставки мясных блюд в ресторанах быстрого питания,- впечатляют и даже приводят в благоговение жителей других стран. Чтобы понять, почему в Японии на такой высоте находится качество товаров и услуг, нужно разобраться с концепцией кодавари. Понятие "кодавари" с трудом поддается переводу. Чаще всего его трактуют как "ответственный подход" или "настойчивость, упорство". Однако эти слова не вполне точно передают истинное значение слова. Кодавари - это личный стандарт, которого неуклонно придерживается человек. Часто, хотя и не всегда, кодавари связано с профессиональной деятельностью и определенным уровнем качества продукции. Это отношение, часто сопровождающее человека на протяжении всей жизни, составляет центральный элемент икигай. Кодавари по своей природе индивидуально - это проявление гордости за свое дело. Если говорить о пяти основах икигай, кодавари относится к первой из них - начинать с малого.



Приезжающие в Японию туристы нередко отмечают, что в стране очень много мелких ресторанов и баров, принадлежащих не сетям и конгломератам общественного питания, а частным предпринимателям. Такие заведения отличаются самобытностью, уникальностью, индивидуальностью. Нередко в них подают кодавари но иппин - коронное блюдо, гордость хозяина. Где-то оно может быть приготовлено из необычных ингредиентов, где-то особое значение имеет, из какого региона доставлены продукты, или количество времени, затраченное на их приготовление. Интересный пример - знаменитая лапша рамен. Японцы продемонстрировали удивительное мастерство, сумев довести позаимствованную за рубежом идею практически до совершенства. Лапша рамен появилась в Китае, но, попав в Японию, изменилась почти до неузнаваемости. Существует огромное разнообразие видов лапши рамен - все зависит от выбора ингредиентов, способа приготовления и вкуса бульона. Если два японца начнут спорить о своем любимом виде рамен, можете быть уверены: этому спору не будет конца.



Пешеходы. Район Гиндза, Токио



Но людям, обладающим кодавари, недостаточно "просто хорошей" лапши рамен. Если вы производите "просто хорошую" или "вполне приличную" продукцию, это, безусловно, принесет вам оправданный успех. Однако людям, которым свойственно кодавари, этого мало, и они идут дальше, хотя, казалось бы, у них нет для этого никакой видимой причины. "Достаточно хорошее" для них попросту недостаточно хорошо. Пожалуй, это можно назвать творческим безумием. Но именно в этот момент происходит настоящее чудо. Вы осознаете, что в вашей погоне за качеством на самом деле существуют новые высоты. Наступает момент прорыва или появления чего-то совершенно иного.



Вместе с новой категорией продукции возникает совершенно новый рынок, где люди готовы платить огромные деньги за качество, о котором раньше нельзя было даже мечтать.



№10 от 19.03.2018, стр. 28 Источник - Журнал "Огонек"

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