 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китаем правит рать Си Цзиньпина. Соратнику вождя поручат улаживать конфликты с США, - Вл.Скосырев
06:17 19.03.2018

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) единодушно избрало Си председателем КНР на второй срок. Одновременно с ним фактически бессрочные полномочия от законодателей получил и заместитель председателя страны Ван Цишань. Раньше этот 69-летний функционер занимался чисткой продажных чиновников. А теперь, как полагают, он будет присматривать за потенциальными оппозиционерами и улаживать конфликты с США, которые приобретают все более острый характер.

Главная партийная газета "Жэньминь жибао" назвала генсека КПК кормчим, который поведет страну к процветанию. Раньше так именовали только Мао Цзэдуна. Газеты заполнены снимками восторженных депутатов и граждан, приветствующих избрание. Чиновников обязали посещать кинотеатры, где демонстрируется фильм, рассказывающий о том, как улучшилась жизнь за пять лет правления Си.

Ван Цишаня считают в Китае мастером на все руки. Он, как полагают, познакомился с Си в юности в сельской местности, куда оба были сосланы во время "культурной революции". Вернувшись из ссылки, Ван на всех постах проявил себя как умелый администратор. Он помог Китаю избежать самых тяжелых последствий азиатского финансового кризиса в 1997 году.

В 2003 году, когда разразилась эпидемия птичьего гриппа, его назначили мэром Пекина. Он погасил панику. Став вице-премьером, подготовил Пекин к Олимпиаде-2008. В 2012 году возглавил Центральную комиссию по проверке дисциплины – главный орган по борьбе с коррупцией в КПК. Было подвергнуто наказаниям примерно 1,5 млн человек.

Раньше пост заместителя председателя считался в основном церемониальным. Но, по мнению наблюдателей, Вану, знающему английский язык, поручат улаживать разногласия с США, которые при президенте Дональде Трампе становятся все более напряженными.

Как отмечает Wall Street Journal, Белый дом стал для Пекина непредсказуемой картой в игре. Почти каждый день он причиняет головную боль Си Цзиньпину. Например, Трамп повысил уровень связей с Тайванем. В минувшую пятницу он подписал закон, позволяющий представителям США встречаться с чиновниками Тайваня (см. "НГ" за 17.03.18). "Трамп мучает нас до смерти", – сказал газете китайский чиновник.

Администрация Трампа грозит также наложить штрафы на китайскую экспортную продукцию и ограничить китайские инвестиции в США. В прошлом году экономика Китая, несмотря на это, бурно росла. Но рост подкреплялся глобальным спросом на китайский экспорт. В случае торговой войны этот рост быстро улетучится.

В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ (У) Алексей Маслов отметил: "Си Цзиньпин не ограничен сроками. С другой стороны, он все равно будет вынужден выставлять свою кандидатуру на следующие выборы. Если партийная элита будет рассматривать его как нерешительного лидера, есть возможность, что выдвинется другая фракция и другой лидер. Так что сейчас главное для Си Цзиньпина – быть более решительным лидером. И эту жесткость Си будет отрабатывать прежде всего на США".

У Си есть довольно серьезные рычаги для этого. Китай во многом "окружил" США своей экономикой. Си будет требовать снятия тарифных и нетарифных ограничений, обсуждения вопроса о недопуске китайских компаний на рынок США. Он будет расширять сеть китайских военных баз на Тихом и Индийском океанах, прогнозирует эксперт.

Впрочем, следует иметь в виду, что мрачные оценки самовластию Си и его амбициям дает американская пресса. А Белый дом и Госдепартамент с критикой председателя КНР не выступали.

19.03.2018
Владимир Скосырев

Источник - ng.ru
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