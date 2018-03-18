 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский генерал Брага хвастается как он убивал русских в Сирии, - смакует NBC
06:12 19.03.2018

Армия США готова снова разбомбить русских в Сирии

Генерал Брага рассказал о столкновении с группой Вагнера

Американский канал NBC подробно рассказал о разгроме "русских наемников" из частной военной компании "Вагнер". Бригадный генерал Джонатан Брага соглашается в интервью, что под огнем американцев и их союзников погибли сотни атакующих.

В субботу канал NBC уточнил, что хотя в столкновении 7 февраля в нападении на позиции американцев "погибли от 200 до 300 военных, не все они были наемниками, нанятыми российской контрактной фирмой". При этом в материале NBC признается, что Штаты готовы подыграть российским властям, которые стараются преуменьшить число раненых и погибших.

Силы бригадного генерала Джонатана Браги отразили 7 февраля нападение группы российских частных военных подрядчиков и проасадовских вооруженных формирований, подтверждает на сайте NBC News и в телерепортаже NBC. Массовая гибель россиян под огнем американских военных вызвала шоковую реакцию в российском обществе и в российской власти. Подробного официального отчета о бойне 7 февраля в районе Хишама не существует. Поэтому российское общество узнает о случившемся из отрывочных сообщений (см., например, Бойня под Дейр-эз-Зором – измена или самонадеянность?).

NBC отмечает, что в феврале 2018 года впервые за 50 лет состоялось столкновение, когда американцы и русские участвовали в прямом бою. И хотя в том бою не было даже раненых американцев, генерал Брага опасается, что последуют новые столкновения. Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к будущим потенциальным боям.

По сообщениям российских источников, бойцы группы Вагнера попали под мощные воздушные удары американских воздушных сил, включая беспилотники, вертолеты и самолеты.

В материалах NBC о бойне в Хишаме несколько раз подчеркивается нежелание американцев обострять конфронтацию с русскими. Американцы не рассматривали своими целями солдат режима Башара Асада и их союзников в гражданской войне, в том числе Россию, Иран и ливанскую милицию "Хезболлах", пишет NBC News.

"Примечательно, что и Россия, и США пытались преуменьшить это, особенно с учетом пострадавших", – сказал старший аналитик Международной кризисной группы Ноа Бонси (Noah Bonsey). Силы США "хотели отправить сообщение о том, что они защитят эту землю". "США не видят интереса к эскалации с Россией", – считает аналитик Ноа Бонси (цитата по El-murid.livejournal.com).

Генерал Брага рассказал телеканалу NBC, что перед началом боя американцы заметили "движения транспортных средств, движения войск, подготовку, которые они не видели раньше". Джонатан Брага сообщил, что он сразу же позвонил своим российским коллегам по телефонной линии предотвращения конфликтов и продолжал разговаривать с ними на протяжении всей конфронтации. Русские, по его словам, утверждали, что это не их силы наступали на базу США. Он назвал разговоры "профессиональными и отзывчивыми". В публичных заявлениях после инцидента администрация США сообщила несколько подробностей о том, что произошло, не упоминая при этом причастность российских бойцов. Министр обороны США Джеймс Маттис и другие военные чиновники также отказывались комментировать состав атакующих сил.

"Заявления из Кремля были неопределенными и противоречивыми. Сначала Кремль сказал, что ни один русский не был вовлечен и что нападение не было санкционировано или согласовано с Министерством обороны России. Через неделю – после сообщений в российских СМИ, что российские частные военные подрядчики были убиты – Кремль объявил, что пять российских граждан действительно умерли", – рассказывает NBC News.
Иван Шварц
18.03.18

Источник - ng.ru
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