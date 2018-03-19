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Эр-Рияд обзаводится атомной бомбой. Чем опасны ядерные амбиции кронпринца Мухаммеда, - Р.Мустафин
06:09 19.03.2018

До сих пор Эр-Рияд утверждал, что не стремится к обладанию ядерным оружием и вся его атомная программа направлена исключительно на мирные цели, определенные рамками соответствующих международных соглашений. Мало кто этому верил, тем более что с каждым годом появлялось все больше признаков обратного. И вот наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что саудовцы готовы создать собственное ядерное оружие. "Если Иран разработает ядерную бомбу, – сказал кронпринц, занимающий "по совместительству" посты первого вице-премьера и министра обороны, – мы как можно скорее последуем этому примеру".

Таким образом, обозначился еще один кандидат в члены военно-ядерного клуба, что в перспективе кардинальным образом меняет баланс сил в регионе, приближая его к началу оружейной атомной гонки, подрывая международную стратегию нераспространения ядерного оружия и значительно понижая пороговый уровень начала "неконвенционального" конфликта. Гонка ядерного вооружения в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток, где все может поменяться за несколько дней, а то и за одну ночь, опасна тем, что, подобно неуправляемой цепной реакции, может легко выйти из-под контроля и привести к последствиям, которые даже трудно себе представить. Таковы в целом первые, но далеко не окончательные результаты стремления президента США Дональда Трампа сорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как ядерная сделка с Ираном.

Далеко не случайно выбрано время заявления кронпринца о ядерных амбициях королевства. Полностью его интервью вышло в эфир 18 марта, то есть за два дня до запланированной встречи с Трампом и всего через несколько дней после утверждения саудовским кабинетом министров ядерной программы страны. Что касается ее мирной, гражданской части, то в принципе ничего особо нового в ней нет. От 80 до 100 млрд долл. планируется потратить на строительство в течение четверти века 16 ядерных реакторов. Мощность первых двух, с которых и начнется программа, составит от 1,2 до 1,6 гигаватт. При этом саудовцы обещают придерживаться принципа прозрачности, соблюдать стандарты ядерной безопасности и нормы утилизации. Кроме того, объявлен тендер на строительство первой в стране АЭС, в котором принимает участие и "Росатом".

По всей видимости, организовать нынешнее официальное утверждение правительством атомной программы понадобилось для того, чтобы подверстать к ней заявление принца Мухаммеда, касающееся ее военной составляющей, а заодно прозондировать, как отнесется к этому Трамп. Одно дело вместе действовать против Ирана, и совсем другое – смотреть, как идет под откос Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанный в свое время и Эр-Риядом. Тем не менее независимо от того, поддержит ли (и на каких условиях) Вашингтон ядерные амбиции саудовцев или нет, стороны наверняка будут обсуждать совместные шаги против Ирана и постараются воспользоваться случаем, чтобы представить дело таким образом, что именно Тегеран вынуждает Эр-Рияд задумываться над ядерным оружием.

На первый взгляд позиция саудовцев выглядит вполне убедительно. Виной всему оказывается "злой" Иран во главе с верховным правителем аятоллой Али Хаменеи, которого кронпринц даже назвал "новым Гитлером" из-за "экспансионистских устремлений". Эр-Рияд всего лишь вынужден идти на ответные меры. На самом деле все происходит с точностью до наоборот. Провоцируют вернуться к своей военно-ядерной программе как раз Тегеран. Трамп считает, что ядерная сделка не отвечает интересам США, а заодно и Израиля, и скорее всего выйдет из нее до конца мая.

А раз так, то вслед за США разорвут сделку и иранцы. Они уже не раз заявляли об этом. В этом случае, учитывая запредельную агрессивность США, Израиля и Саудовской Аравии по отношению к Ирану, а также вдохновляющий пример проигранной Вашингтоном "войны нервов" с Пхеньяном, Тегеран вполне может вернуться к своей военно-ядерной программе. И чем сильнее будут давить на Иран, тем больше окажется искушение получить ядерную дубину. Разумеется, Иран может не только оказаться под санкциями, но и подвергнуться нападениям на свои ядерные объекты, а то и полномасштабной агрессии. Исход такой войны, тяжесть ее последствий, причем не только для Ирана, но и для той же Саудовской Аравии, которая до сих пор не может справиться с хуситами в Йемене, и даже для Израиля, могут оказаться катастрофическими.

В связи с заявлением принца Мухаммеда возникает немало вопросов. Например, каким образом саудовцы создадут или получат свою ядерную бомбу "почти сразу же" после Ирана. Не секрет, иранцы обгоняли до заключения сделки саудовцев по части ядерных технологий. Саудовское отставание в этой области нельзя преодолеть за короткое время, особенно если Эр-Рияд действительно намерен соблюдать транспарентность и прочие условия МАГАТЭ. Значит, для быстрого преодоления разрыва им понадобится или "химичить" со своей мирной программой, или где-то достать уже готовую атомную бомбу. В свое время СМИ много писали о значительных саудовских инвестициях, покрывших до 50% расходов на создание пакистанской атомной бомбы.

Еще интереснее вопрос, как отнесется к появлению ядерного оружия у Эр-Рияда Израиль. Хотя эта страна официально не подтверждает и не отрицает наличие у нее ядерного оружия, делая из этого секрет Полишинеля, тем не менее ее ядерная доктрина предусматривает использование любых, в том числе силовых средств, чтобы не допустить попадания ядерного оружия в руки потенциальных противников еврейского государства. В противном случае Израиль сразу же утратит способность к ядерному сдерживанию других стран, что рано или поздно может привести, по мнению израильтян, к катастрофическим для них последствиям при возникновении войны, независимо от того, будет ли она вестись с применением обычного оружия или ядерного.

Неужели Тель-Авив, которого так беспокоит ядерная программа согласившегося на строгий международный контроль Ирана, решится бомбить ядерные объекты Саудовской Аравии, повторяя осуществленную 7 июня 1981 года операцию "Опера", она же "Вавилон", по уничтожению иракского ядерного реактора "Озирис"? Или все-таки сделает для нее исключение? Да, сегодня израильтяне и саудовцы друзья неразлейвода, которых объединяет ненависть к Тегерану, но никто не знает, чем закончится завтра начатая кронпринцем "перестройка". А что будет, когда вслед за Эр-Риядом заявят претензии на атомную бомбу и другие государства региона, например Турция, Египет, ОАЭ?
19.03.2018

Об авторе: Мустафин Равиль Зиннатуллович – журналист-международник.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521428940
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