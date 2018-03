Гонконг – ворота Китая в мир офшоров, - В.Катасонов

Гонконг – весьма интересная юрисдикция, не подпадающая под какие-либо устоявшиеся определения.



С одной стороны, власти ряда стран включают Гонконг в списки офшорных юрисдикций со всеми отсюда вытекающими последствиями. Кстати, Минфин России лишь с 1 января 2018 года перестал считать Гонконг офшором, вычеркнув его из своих черных списков. Причиной стало подписание соглашения между Российской Федерацией и Гонконгом о наведении порядка в уплате налогов во избежание двойного налогообложения.



С другой стороны, Гонконгу с завидным постоянством из года в год присваивают первое место в мире по показателю свободы ведения бизнеса и благоприятному климату для предпринимательской деятельности. Вот в начале февраля 2018 года СМИ сообщили: Гонконг в 24-й раз подряд признан территорией с самой свободной экономикой в мире. Таковы результаты ежегодного исследования, проводимого американским фондом The Heritage Foundation. Индекс экономической свободы Гонконга авторы доклада оценили в 90,2 балла из 100 возможных. В этом отношении Гонконг оставил позади Сингапур, Новую Зеландию, Швейцарию, Австралию и Ирландию. А США, между прочим, довольствовались лишь 18-й строчкой в этом рейтинге.



В связи с подобной двойственностью некоторые шутники называют Гонконг "мидшором" (midshore). В каком-то смысле они правы: Гонконг и не офшор (offshore), и не оншор (onshore), а что-то промежуточное. Главное назначение Гонконга – быть промежуточным звеном между Китайской Народной Республикой и остальным миром. Наиболее точно статус и назначение Гонконга выражается словами "мост", "шлюз", "ворота".



99 лет Гонконг оставался под британским контролем на основании договора аренды, заключенного между Китаем и Великобританией в 1898 году. В 1997 году срок аренды истек, территория была возвращены Китаю, но на особых условиях. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия в течение последующих 50 лет (до 2047 года). Статус Гонконга определен формулами "Одна страна, две системы" и "Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии". Правительство КНР берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и программах. Надо сказать, что такой статус Гонконга выгоден обеим сторонам. Многие британские банки и корпорации сохранили (и даже укрепили) свое присутствие в Гонконге, а Китай получил ворота, через которые он может сообщаться с капиталистическим миром, продолжая строить "социализм с китайской спецификой".



Китай и Гонконг при сопоставлении некоторых показателей выглядят как слон и муравей. В КНР число жителей на 2016 год оценивалось в 1 миллиард 380 млн. человек. А в Гонконге – всего 7 млн. человек. Площадь КНР – 9 млн 597 тыс. кв. км, площадь Гонконга – 2,75 тыс. кв. км. И на фоне таких контрастов крохотный Гонконг по ряду экономических и финансовых показателей оказывается в верхних строчках мировых рейтингов. Например, фондовая биржа Гонконга имеет капитализацию 3,3 трлн. долл., а совокупная капитализация двух фондовых бирж Китая (в Шанхае и Шэньчжэне) – 7,2 трлн. долл. По капитализации фондового рынка Китай сегодня на втором месте в мире после США, а Гонконг – на четвертом. Международные резервы Китая по состоянию на май 2017 года, по данным МВФ, были равны 3.344,7 млрд. долл. (первое место в мире), а Гонконга – 431,0 млрд. долл. Крохотный Гонконг занимал по международным резервам шестое место в мире, опережая Россию.



А вот по масштабам валютного рынка Гонконг даже намного опережает Китай. По данным Банка международных расчетов, в апреле 2016 года суточные обороты на валютном рынке Китая составляли в среднем 73 млрд. долл., или 1,1% всех оборотов на мировых валютных рынках. А у Гонконга обороты были равны 437 млрд. долл. (6,7%). По этому показателю Гонконг занимал четвертое место в мире после Великобритании, США и Сингапура, Китай же – только 12-е место.



Только что ЮНКТАД опубликовал годовой доклад World Investment Report, из которого следует, что Гонконг занимает высокое положение в рейтинге стран по масштабам привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Как видно из табл. 1, Китай и Гонконг заняли в 2016 году соответственно третье и четвертое места по объеему импорта капитала в виде ПИИ. В совокупности на КНР и Гонконг ("Большой Китай") пришлось 16,6% ПИИ в 2016 году. Для сравнения: у России этот показатель был равен 37,7 млрд. долл., что в 3,5 раза меньше, чем у КНР и в 2,9 раза меньше, чем у Гонконга.



Табл. 1.



Ведущие страны по величине полученных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2016 году



Страна



Объем ПИИ, млрд. долл.



Доля в мировом итоге, %



США



391,1



26,9



Великобритания



253,8



17,5



КНР



133,7



9,2



Гонконг



108,1



7,4



Нидерланды



92,0



6,3



Сингапур



61,6



4,2



Источник: World Investment Report 2017. UNCTAD.



Кстати, в предыдущие годы импорт капитала в виде ПИИ в Гонконг даже превышал импорт такого капитала в Китай. Так, в 2015 году список ведущих стран по показателю ПИИ выглядел следующим образом (млрд. долл.): США – 348,4; Гонконг – 174,4; КНР – 135,6. По показателю накопленных ПИИ Гонконг по-прежнему опережает КНР, прочно удерживая второе место в мире после США (табл. 2).



Табл. 2.



Накопленные прямые иностранные инвестиции в некоторых странах мира (млрд. долл., на конец года)



2000



2010



2016



Всего по миру



7.489,6



20.244,9



26.728,3



США



2.783,2



3.422,3



6.391,3



Гонконг



435,4



1067,5



1.590,8



Китай



193,3



587,8



1.354,4



Сингапур



110,6



632,8



1.096,3



Великобритания



439,5



1.068,2



1.196,5



Источник: World Investment Report 2017. UNCTAD



Уровень накопленных ПИИ часто измеряется показателем абсолютного объема таких инвестиций к ВВП страны. У Гонконга, выступающего транзитной площадкой для ПИИ, этот показатель составляет около 500 %, а у Китая – всего 12,1%.



Столь гипертрофированное финансово-экономическое положение Гонконга, которое делает его фигурантом и победителем различных мировых рейтингов, объясняется тем, что он является своеобразными воротами для КНР. Через эти ворота перемещаются большие объемы товаров, валюты и особенно капиталов. Остановимся на движении капиталов и обратимся к официальным данным Гонконга, которые готовит Департамент переписей и статистики правительства этого специального административного района.



Табл. 3.



Географическая структура импорта капитала Гонконга (накопленные ПИИ на конец года, в % к итогу)



2014



2016



Британские Виргинские острова



35,4



35,7



Китай (КНР)



28,9



25,0



Каймановы острова



3,7



8,1



Нидерланды



7,0



6,5



Бермуды



6,4



5,1



Великобритания



1,5



3,1



США



3,8



2,5



Сингапур



3,0



2,0



Япония



2,3



2,0



Тайвань



0,6



0,9



Источник:External Direct Investment Statistics of Hong Kong 2016. Census and Statistics Department. Hong Kong Special Administrative Region.



Как видим из табл. 3, КНР не была главным поставщиком капитала в Гонконг. Основная часть капитала в виде ПИИ приходила в Специальный административный район (САР) из Британских Виргинских островов (БВО) – одной из ведущих офшорных юрисдикций мира, находящейся под крылом Лондона. К таким же офшорным юрисдикциям следует отнести Каймановы острова и Бермуды. В совокупности доля трех указанных офшорных юрисдикций в общем объеме накопленных в Гонконге ПИИ составила в конце 2014 года 45,5%. В конце 2016 года их доля возросла до 48,9%. Если учесть и некоторые другие мелкие офшоры, то можно уверенно сказать, что не менее половины всех накопленных в Гонконге прямых иностранных инвестиций имеют офшорное происхождение.



Табл. 4.



Географическая структура экспорта капитала из Гонконга (накопленные ПИИ на конец года, в % к итогу)



2014



2016



Китай (КНР)



40,6



40,2



Британские Виргинские острова



40,9



38,8



Каймановы острова



2,1



4,1



Бермуды



2,5



1,9



Великобритания



2,1



1,3



Австралия



1,2



1,1



Сингапур



0,7



0,8



США



0,7



0,8



Люксембург



0,7



0,7



Канада



0,7



0,7



Источник: External Direct Investment Statistics of Hong Kong 2016. Census and Statistics Department. Hong Kong Special Administrative Region.



Среди стран, куда из Гонконга направляется капитал в виде ПИИ, как видно из табл. 4, первое-второе места делят КНР и Британские Виргинские острова. Доля трех офшорных юрисдикций (кроме БВО также Каймановы острова и Бермуды) в 2014 году была равна 45,5%. В 2016 году их доля составила 44,8%. С учетом мелких офшорных юрисдикций можно сказать, что почти половина экспорта капитала из Гонконга приходится на офшоры.



Сопоставление двух таблиц показывает, что Гонконг имеет двух основных партнеров в сфере международного движения капиталов – КНР и Британские Виргинские острова. То есть Гонконг выполняет роль моста между Китаем и миром офшоров.



То, что, на первый взгляд, выглядит как инвестиционное сотрудничество между КНР и Специальным административным районом Гонконга, при ближайшем рассмотрении оказывается совместным бизнесом коммунистического Китая и британского капитала, контролирующего и использующего десятки офшорных юрисдикций по всему миру. А в связи с выходом Великобритании из Европейского союза и возникшими из этого издержками для Туманного Альбиона можно ожидать, что Лондон постарается компенсировать их за счет более тесного взаимодействия с Пекином через гонконгские ворота.



Валентин КАТАСОНОВ | 17.03.2018 Источник - fondsk.ru

