 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Застрелился? летчик УкрВВС Волошин, которого обвиняли в атаке малайзийского "Боинга"
00:05 19.03.2018

На Украине застрелился летчик, которого обвиняли в атаке на Boeing MH17

В Николаеве застрелился украинский летчик Владислав Волошин, которого его сослуживец Евгений Агапов обвинил в причастности к крушению малайзиского Boeing 777 рейса MH17. В момент выстрела дома находилась вся семья Волошина.

Врачи пытались спасти пилота, однако он скончался в больнице. По словам родственников, в последние дни Волошин пребывал в угнетенном состоянии, говорил о неприятностях на работе и высказывал тревожные мысли. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" - такая статья выбрана из-за особенностей процедуры следствия.

В 2016 году СМИ сообщали о летчике 299-ой бригады тактической авиации ВСУ Владиславе Волошине, который через два дня после катастрофы был награжден орденом "За мужество" III степени. Согласно показаниям сослуживца Волошина механика Евгения Агапова, самолет Boeing 777 был сбит самолетом Су-25 ВВС Украины, который пилотировался капитаном Волошиным: "Боевой вылет был осуществлен с аэродрома, дислоцированного в районе города Днепропетровска. Именно на этом аэродроме служил свидетель. По его показаниям, он лично видел, как перед вылетом самолет Волошина был снаряжен ракетами „воздух-воздух" типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжались".

С января 2018 года Волошин возглавил Николаевский международный аэропорт. Предыдущий директор воздушной гавани был задержан при попытке дать взятку губернатору, однако украинские СМИ неоднократно сообщали, что проблемы у него возникли из-за отказа подписывать незаконную документацию. Летчик Волошин подписал эти бумаги сразу после назначения на пост исполняющего обязанности директора.

Как сообщало EADaily, в декабре 2014 года механик авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины Евгений Агапов дал анонимное интервью "Комсомольской правде", а в июне 2015-го зафиксировал свои официальные показания в Следственном комитете РФ. Агапов рассказал, что "17 июля самолеты летали регулярно, с утра начали летать. После обеда в воздух подняли три самолета Су-25. Два впоследствии были сбиты. Вернулся один самолет. Летчик капитан Волошин вылез из кабины. Находясь рядом с ним… техсостав спрашивал замечания по самолету. В дальнейшем он шел с остальными летчиками, и я услышал фразу от него - "самолет не тот".

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521407100
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