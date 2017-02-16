В Казахстане заблокировали российский сайт "Свободная пресса"

00:02 19.03.2018 Чиновники Казахстана объявили войну "Свободной прессе"



А главное, какой ответ получило наше издание из соседнего государства!



Чиновники Казахстана объявили войну "Свободной прессе"



Наше издание частенько критикует власти предержащие, разумеется, когда есть за что. Достается и нашему президенту, и лидерам других государств. Но то, с чем мы столкнулись в дружественном Казахстане, выходит за рамки цивилизованного общения, да и вообще здравого смысла. Впрочем, обо всем по порядку.



Около года назад мы стали получать письма из Казахстана, что сайт "Свободная пресса" там заблокирован. Сначала не поверили и обратились к местным коллегам с просьбой проверить, так ли это. Оказалось, и вправду нас отключили. Они же посоветовали обратиться за разъяснениями в АО "Казахтелеком", который является головным и основным Интернет-провайдером в Республике Казахстан.



Ответ нас обескуражил. Оказывается, "IP адрес ресурса „svpressa.ru" (…) совпадает с IP адресом заблокированного по предписанию РГУ „Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации" МИК РК от 16.02.2017 № 16−7/390-И, ресурса „pornoshik.ru"". Вот так!



Для тех, кто хоть немного владеет интернетом, сказанное выглядит полной чушью. Если среди людей встречаются однофамильцы, то среди уникальных адресов в сети их нет и быть не может. Указанный в ответе "Казахтелекома" IP адрес, разумеется, не имеет никакого отношения к серверу нашего издания. Он, как мы в тот же день выяснили, расположен в Нидерландах, Южная Голландия, город Кримпен-ан-ден-Эйссел. Что ж, самое подходящее место для сайта с названием "ПорноШик"…



Кстати, в России этот интернет-ресурс тоже давно заблокирован, но при этом никому не пришло в голову ограничивать доступ к "Свободной прессе".



Сказать, будто мы не понимали откуда ноги растут, будет лукавством. Но об этом ниже. А покуда решили соблюдать политес и обратились в тот самый Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации МИК РК - к его руководителю Адилу Кожихову. Изложили суть дела, привели всю необходимую техническую информацию, наглядно показывающую, что произошла "ошибка", и очень вежливо попросили ее исправить.



Ждали ответ 2 месяца - видимо, на просторах бывшего СССР все чиновники одинаковы. И вот - о радость! - почта приносит долгожданный конверт. Открываем. Сказать, что действительность превзошла все ожидания, - не сказать ничего. Потому что в конверте ничего и не было, кроме нашего же письма, и клочка бумаги с тремя словами по-казахски…



На фото: скан записки, лежавшей в конверте



Пришлось искать переводчика. Оказалось, там нацарапано: "Пишите шапку правильно". Думали казахские чиновники долго, но ничего умнее не придумали.



А теперь стоит вернуться к началу. Наши авторы в духе по-настоящему демократической прессы частенько критически пишут о чиновниках разного уровня, включая и первых лиц государств - не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Но кроме братьев-казахов никому в голову не пришло блокировать наш сайт, да еще с такой глупейшей формулировкой. Даже Петр Порошенко, которому у нас достается по первое число, до такого не додумался.



Писали наши журналисты и про президента Республики Казахстан. Иногда нелицеприятно, когда некоторые его решения и действия, по мнению авторов, были - скажем так - не слишком дружественными по отношению к России. И что с того? Или в Казахстане теперь, как в годы культа личности вождя всех трудящихся, есть только два мнения: одно Его, другое - глупое?!



Оговоримся сразу: считать, будто указание заблокировать в республике доступ к сайту "Свободной прессы" дал лично Нурсултан Назарбаев, у нас нет никаких оснований. Но, как известно, Восток - дело тонкое. Там иной раз и говорить ничего не нужно - достаточно бровью повести, и услужливые чиновники поймут все без слов и бросятся ретиво исполнять. Впрочем, не исключено, что здесь подсуетились сами клерки, проявив инициативу и встав грудью на защиту своего лидера. Патриотизм приветствуется, но ведь и свободу слова в Казахстане пока не отменяли - во всяком случае официально.



Теперь не знаем, увидят ли в Астане эту заметку, но надеемся, что прочтут в посольстве Республики Казахстан в Москве и проинформируют Министерство информации и коммуникаций РК. Хочется верить, что демократические принципы и здравый смысл все-таки возобладают над амбициями.

Игорь Марков Источник - svpressa.ru

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