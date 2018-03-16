 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Воскресенье, 18.03.2018
21:05  Выборы в РФ: Путин - 74,3%, Грудинин - 13,9%, Жириновский - 6,4%, Собчак - 1,4%
19:48  Боевики сбили Су-24 ВВС Асада в Сирии
17:01  Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже
15:56  Ташкентский сюр. Замом главы налогового комитета Узбекистана назначен... объявленный в розыск полит-беженец в США Мусаев
14:50  Лунатики ходят по Ближнему Востоку.., - Neue Zurcher Zeitung
13:21  Реформаторская придурь. В Ташкенте райотделы УВД реорганизуют в... "управления координации"
13:19  Ферганских учителей заставили собирать металлолом вопреки запрету Мирзиеева
12:59  Эрдоган торжественно объявил об "освобождении" сирийского Африна
09:07  Борьба с коррупцией - путь к "китайской мечте", - В.Павленко
00:56  Попытка №... Что такое "новая интеграция" в Центральной Азии? - А.Уваров
00:55  Китай vs США: битва за высокие технологии, - Е.Пустовойтова
00:50  В чем же Запад ошибся с Китаем? - Нана Яковенко
00:14  Сексуально-озабоченный Лондон стыдливо молчит о своих извращенцах, - В.Карюков
00:03  Стыдливая банкстерша Даша Тинькофф. Олигаршата - как приговор рос-псевдо-элите
Суббота, 17.03.2018
23:24  Президентша Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за "подаренной" ей кредитной карты
22:20  Филиппины списали в утиль "Humabon" - последний действующий боевой корабль, участник 2-й мировой
19:04  Индусы-углегрызы спалили лучшую карагандинскую шахту им. Костенко
18:59  Слюнтяя Лаврова опускает уже Астана. Казахстан взрывает пространство ЕЭС, вводя безвиз для граждан США
18:27  Лондонские заморыши. Предателя Глушкова задушили собачьим поводком
18:17  Узбекский (нукусский) след скрипалиного яда
18:09  "Бериевцы" мочат "ежовцев". В Узбекистане арестован еще один генерал спецслужб - Шухрат Ташпулатов
18:00  Сумма несостыковок. Казахстан обсуждает историю об изнасиловании семилетнего школьника
17:47  Аппарат президента Кыргызстана возглавил серейший никчемыш Мухаммедкалый Абылгазиев
16:48  Отдай палку... Ребрендинг узбекского ГАИ
16:47  Россия меняется под влиянием Узбекской кухни, - Сталик Ханкишиев
14:04  Идиотствующего главу Актюбинского облсуда Акетая (брата VIP Кулмухамеда) не хотят увольнять
12:24  По адеквату. Москва объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата и закрыло консульство в Питере
12:12  "Таджикистан никогда не оставит своих соседей без воды", - клятвенно обещает Рахмон
11:48  Восточно-казахстанские акимы объявляют мобилизацию населения на борьбу с потопом
11:16  Затеянный Савченко "переворот" демонстрирует всю глубину дисфункциональности на Украине, - Washington Post
10:56  Месть за ЧВК "Вагнера"? - погибли 7 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию
10:52  Дамаск научился побеждать. В успехах сирийской армии виден почерк российского Генштаба, - А.Шарковский
10:48  Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир, - Эрик Ханымамедов
09:45  Цугцванг Бердымухамедова. Строительство сомнительных газопроводов становится все более устойчивой туркменской традицией, - А.Князев
09:15  В постели с президентом. Секс-скандал с Трампом набирает обороты
08:47  Асад разгромил американцев, - Заур Караев
08:34  Пекин намерен вернуть Тайвань как можно быстрее, - В.Скосырев
08:28  Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань
08:06  Елбасы в Астане принял сына Аркадага. Как родного
01:00  Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай - вернуться не выйдет
00:46  Наурыз по-президентски, или как в Астане прошла встреча соседей
00:45  Россия и Восточный Туркестан (Синьцзян) в XIX веке, - О.Айрапетов
00:29  Бывшую директрису Ташкентского юрколледжа Наталью Темирову обвинили по восьми статьям УКУ
00:25  Фраза "стыдно быть русской" дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния
00:13  Страна чиновников: Россия бьет рекорды по количеству госслужащих
00:03  Ущипнуть возле Каабы. Мусульманские женщины рассказали о домогательствах во время хаджа
00:01  Резня в Сонгми. Зачем солдаты США убивали женщин и детей во Вьетнаме
Пятница, 16.03.2018
23:51  Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР, - "СП"
23:33  Умер советский режиссер Александр Павловский ("Трест, который лопнул")
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Выборы в РФ: Путин - 74,3%, Грудинин - 13,9%, Жириновский - 6,4%, Собчак - 1,4%
21:05 18.03.2018

Обработано 41% голосов. Общая явка - 60%

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521396300
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