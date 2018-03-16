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Новости и события
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Воскресенье, 18.03.2018
21:05
Выборы в РФ: Путин - 74,3%, Грудинин - 13,9%, Жириновский - 6,4%, Собчак - 1,4%
19:48
Боевики сбили Су-24 ВВС Асада в Сирии
17:01
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже
15:56
Ташкентский сюр. Замом главы налогового комитета Узбекистана назначен... объявленный в розыск полит-беженец в США Мусаев
14:50
Лунатики ходят по Ближнему Востоку.., - Neue Zurcher Zeitung
13:21
Реформаторская придурь. В Ташкенте райотделы УВД реорганизуют в... "управления координации"
13:19
Ферганских учителей заставили собирать металлолом вопреки запрету Мирзиеева
12:59
Эрдоган торжественно объявил об "освобождении" сирийского Африна
09:07
Борьба с коррупцией - путь к "китайской мечте", - В.Павленко
00:56
Попытка №... Что такое "новая интеграция" в Центральной Азии? - А.Уваров
00:55
Китай vs США: битва за высокие технологии, - Е.Пустовойтова
00:50
В чем же Запад ошибся с Китаем? - Нана Яковенко
00:14
Сексуально-озабоченный Лондон стыдливо молчит о своих извращенцах, - В.Карюков
00:03
Стыдливая банкстерша Даша Тинькофф. Олигаршата - как приговор рос-псевдо-элите
Суббота, 17.03.2018
23:24
Президентша Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за "подаренной" ей кредитной карты
22:20
Филиппины списали в утиль "Humabon" - последний действующий боевой корабль, участник 2-й мировой
19:04
Индусы-углегрызы спалили лучшую карагандинскую шахту им. Костенко
18:59
Слюнтяя Лаврова опускает уже Астана. Казахстан взрывает пространство ЕЭС, вводя безвиз для граждан США
18:27
Лондонские заморыши. Предателя Глушкова задушили собачьим поводком
18:17
Узбекский (нукусский) след скрипалиного яда
18:09
"Бериевцы" мочат "ежовцев". В Узбекистане арестован еще один генерал спецслужб - Шухрат Ташпулатов
18:00
Сумма несостыковок. Казахстан обсуждает историю об изнасиловании семилетнего школьника
17:47
Аппарат президента Кыргызстана возглавил серейший никчемыш Мухаммедкалый Абылгазиев
16:48
Отдай палку... Ребрендинг узбекского ГАИ
16:47
Россия меняется под влиянием Узбекской кухни, - Сталик Ханкишиев
14:04
Идиотствующего главу Актюбинского облсуда Акетая (брата VIP Кулмухамеда) не хотят увольнять
12:24
По адеквату. Москва объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата и закрыло консульство в Питере
12:12
"Таджикистан никогда не оставит своих соседей без воды", - клятвенно обещает Рахмон
11:48
Восточно-казахстанские акимы объявляют мобилизацию населения на борьбу с потопом
11:16
Затеянный Савченко "переворот" демонстрирует всю глубину дисфункциональности на Украине, - Washington Post
10:56
Месть за ЧВК "Вагнера"? - погибли 7 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию
10:52
Дамаск научился побеждать. В успехах сирийской армии виден почерк российского Генштаба, - А.Шарковский
10:48
Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир, - Эрик Ханымамедов
09:45
Цугцванг Бердымухамедова. Строительство сомнительных газопроводов становится все более устойчивой туркменской традицией, - А.Князев
09:15
В постели с президентом. Секс-скандал с Трампом набирает обороты
08:47
Асад разгромил американцев, - Заур Караев
08:34
Пекин намерен вернуть Тайвань как можно быстрее, - В.Скосырев
08:28
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань
08:06
Елбасы в Астане принял сына Аркадага. Как родного
01:00
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай - вернуться не выйдет
00:46
Наурыз по-президентски, или как в Астане прошла встреча соседей
00:45
Россия и Восточный Туркестан (Синьцзян) в XIX веке, - О.Айрапетов
00:29
Бывшую директрису Ташкентского юрколледжа Наталью Темирову обвинили по восьми статьям УКУ
00:25
Фраза "стыдно быть русской" дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния
00:13
Страна чиновников: Россия бьет рекорды по количеству госслужащих
00:03
Ущипнуть возле Каабы. Мусульманские женщины рассказали о домогательствах во время хаджа
00:01
Резня в Сонгми. Зачем солдаты США убивали женщин и детей во Вьетнаме
Пятница, 16.03.2018
23:51
Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР, - "СП"
23:33
Умер советский режиссер Александр Павловский ("Трест, который лопнул")
21:29
Каз-бизнес-убийцу Токмади посадили на 10 лет. Опять сбежит?
20:52
Как меняется медийное пространство Казахстана? - М.Шибутов
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ЦентрАзия
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Выборы в РФ: Путин - 74,3%, Грудинин - 13,9%, Жириновский - 6,4%, Собчак - 1,4%
21:05 18.03.2018
Обработано 41% голосов. Общая явка - 60%
Источник -
ria.ru
Постоянный адрес статьи -
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521396300
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