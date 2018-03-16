Боевики сбили Су-24 ВВС Асада в Сирии

19:48 18.03.2018 

















Боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Момент падения попал на видео, которое в воскресенье, 18 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.



На кадрах видно, как подбитый самолет начинает резко снижаться, оставляя за собой след черного дыма, и падает. В конце ролика в кадр попадают и сами террористы, которые победно вскидывают руки. Как уточняет канал, судьба экипажа пока не известна.



По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.



Как отмечает Al-Masdar News, джихадисты уже объявили о возобновлении наступления на позиции сирийских военных в данном районе. Источник - lenta.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521391680

Новости Казахстана

