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Сирию расписали по зонам. Сергей Лавров обсудил сирийский конфликт с коллегами из Ирана и Турции
16:33 18.03.2018

Сирийский конфликт в пятницу оказался в центре внимания министров иностранных дел России, Ирана и Турции, собравшихся в столице Казахстана в рамках Астанинского процесса. Дипломаты сошлись во мнении, что обстановка "на земле" - в том числе в четырех созданных при поддержке Москвы, Тегерана и Анкары зонах деэскалации - остается весьма напряженной. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу разошлись в оценках ситуации в самом сложном регионе - Восточной Гуте. За тем, как министры обсуждали Сирию, а потом учились друг у друга отвечать на неудобные вопросы, наблюдала в Астане корреспондент "Ъ" Елена Черненко.

Конфликт в Сирии в рамках Астанинского процесса обсуждается представителями конфликтующих сирийских сторон при посредничестве дипломатов из России, Ирана и Турции с января 2017 года. За это время в столице Казахстана прошло восемь раундов переговоров. Министры же стран-гарантов мирного процесса в Астане собрались впервые. Им предстояло среди прочего подготовить встречу трех президентов, которая должна пройти 4 апреля в Стамбуле.

По итогам переговоров главы дипломатий приняли заявление, в котором дали высокую оценку "вкладу Астанинского процесса в улучшение ситуации в Сирии за прошедший год". Как следует из документа, коллективные усилия в деле борьбы с международным терроризмом позволили разгромить террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ) и создать благоприятные условия для политического урегулирования на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.

Напомним, именно благодаря поддержке России, Ирана и Турции в прошлом году в Сирии было создано четыре зоны безопасности, что позволило значительно уменьшить кровопролитие. В ходе вооруженного конфликта в Сирии с начала 2011 года погибли 340 тыс. человек.

Как развивается ситуация в Восточной Гуте
Как развивается ситуация в Восточной Гуте

Министры в пятницу не скрывали: ситуация "на земле" даже в зонах деэскалации остается крайне напряженной. Наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в Восточной Гуте, часть которой по-прежнему контролируют террористические группировки "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ). Сирийские правительственные силы бомбят районы, где укрываются боевики, а те обстреливают окраины и даже центр Дамаска. Возглавляемая США международная коалиция утверждает, что от действий сирийских властей страдает большое число мирных жителей, и требует полного прекращения огня в регионе. Дамаск же, поддерживаемый Россией и Ираном, настаивает на своем праве продолжать бомбардировки. Сирийские власти напоминают: в резолюции 2401 Совбеза ООН сказано, что перемирие не касается борьбы с террористами. Благодаря организованным властями РФ гуманитарным коридорам, Восточную Гуту за последние дни смогли покинуть несколько десятков тысяч человек, однако там по-прежнему остаются мирные граждане.

По информации "Ъ", в ходе подготовки обнародованного в пятницу заявления трех министров турецкая делегация настаивала на включении в текст близкой США формулировки о необходимости скорейшего прекращения всех боевых действий в Восточной Гуте. Однако Россия и Иран ее не пропустили: в Москве и Тегеране полагают, что США и их союзники просто не хотят дать Дамаску, контролирующему уже более 70% пригорода, добить наиболее ярых его противников. Российские официальные лица ранее не раз упрекали Вашингтон в нежелании бороться с терроризмом и сохранении планов по смене власти в Сирии.

Почему Россия и США поспорили по сирийскому вопросу
Почему Россия и США поспорили по сирийскому вопросу

Сергей Лавров в ходе открытой части мероприятия, явно говоря о США, предупредил: "некоторые игроки" на мировой арене хотят свергнуть сирийский режим, чтобы поделить Сирию на "мелкие княжества, подконтрольные внешним силам". "Надеюсь, что международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями",- сказал он.

Мевлют Чавушоглу же посетовал, что ситуация в Восточной Гуте близка к "катастрофе", и раскритиковал сирийские власти за неизбирательные обстрелы, в ходе которых гибнут и мирные жители.

Между тем сама Турция продолжает обстрелы сирийской территории. В регионе Африн турецкие власти начали военную операцию "Оливковая ветвь" 20 января, назвав ее борьбой с террористами, к которым они причисляют партию сирийских курдов "Демократический союз" (ПДС) и ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (ОНС). На стороне Анкары воюют отряды Сирийской свободной армии. Турецкие военные в основном наносят удары с воздуха.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники обсуждалась возможность расширения территориального охвата зон деэскалации за счет включения в них Африна. Однако Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Ъ", сказал, что на встрече министров эта тема не поднималась.

Турецкая операция на севере Сирии вступает в решающую фазу
Турецкая операция на севере Сирии вступает в решающую фазу

При этом в совместном заявлении трех министров говорится о том, что все они выражают "твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики". "Никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны подрывать эти принципы, подтвержденные соответствующими международными решениями и ясно и четко выраженной волей представителей всех сегментов сирийского общества в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи",- сказано в документе.

Казахский журналист поинтересовался у Мевлюта Чавушоглу, не является ли ввод турецкой армии в Африн нарушением суверенитета Сирии. Глава МИД Турции по существу отвечать отказался. "Вы, наверное, сторонник FETO, раз такие вопросы задаете,- предположил он, имея в виду основанную живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом организацию, которую власти Турции считают террористической.- Я с вами разговаривать не буду". Глава МИД Ирана Джавад Зариф рассмеялся. Сергей Лавров же с изумлением посмотрел на турецкого коллегу. Он, видимо, и не думал, что на неудобные вопросы можно отвечать так.
17.03.2018

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521379980
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