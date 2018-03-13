Ташкентский сюр. Замом главы налогового комитета Узбекистана назначен... объявленный в розыск полит-беженец в США Мусаев

15:56 18.03.2018 В Узбекистане 13 марта стало известно о назначении Бехзода Мусаева первым заместителем председателя Государственного налогового комитета (ГНК). Между тем, его имя находится в списке разыскиваемых за преступления на сайте МВД республики.



По данным МВД, 44-летний Бехзод Анварович Мусаев подозревается в совершении преступлений по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ему инкриминируются: статья 167 часть 3 пункт А ("Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере"), 175 часть 2 пункт А ("Заключение сделки вопреки интересам Республики Узбекистан, совершенные повторно"), 178 часть 3 ("Сокрытие иностранной валюты, совершенное организованной группой или в ее интересах"), 179 ("Лжепредпринимательство"), 184 часть 3 ("Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере"), 205 часть 2 пункт А ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями").



Когда конкретно Мусаев был объявлен в розыск, неизвестно. МВД просит всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по телефонам 102 или 1102.



Скриншот со страницы официального веб-сайта МВД Узбекистана



По неофициальным данным, ранее Мусаев просил политического убежища в США и даже получил его, как сообщил в январе 2012 года "Озодлик". По его сведениям, Мусаев, отправившись за океан по госпрограмме для повышения квалификации и обмена опытом в сфере налогообложения, решил не возвращаться на родину из-за возникновения угрозы его преследования.



Как сообщает "Газета.Uz", Бехзод Мусаев уже работал первым зампредседателя ГНК - в 2010-2011 годах, до этого занимал пост председателя Счетной палаты.

13.03.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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